22 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:12

Güncelleme: 22.04.2025 - 10:12

İZMİR ilinde 22 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-22 2025-04-22 09:00:00.303-2025-04-22 11:00:00.614 saatleri arasında Altıntepe; ARMUTLUK 1, , Armutlu 3. Küme Sk., ARMUTLUK 1. KÜME EVLERİ, ARMUTLUK 3, Armutluk 1. Küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 09:00:00.303-2025-04-22 11:00:00.614 saatleri arasında Hürriyet; 5114. Sk., İsimsiz73, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 09:00:00.303-2025-04-22 11:00:00.614 saatleri arasında Görece Cumhuriyet; ÇEVRE YOLU, Mithatpaşa Cd., SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI, Gülçırpı Cd., Ahmet Necdet Sezer Blv., 5125. Sk., 5120. Sk., PİRİŞTİNA, İsimsiz51, Piriştina Caddesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 09:00:00.303-2025-04-22 11:00:00.614 saatleri arasında Gölcükler; İSTASYON, Sinafaklar Sk., Armutlu 3. Küme Sk., 799. Sk., 701, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 09:00:00.303-2025-04-22 11:00:00.614 saatleri arasında Gazipaşa; 701 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 12:00:00.905-2025-04-22 15:00:00.749 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; , İsimsiz3, 7035, 7035, KOYUN AHILI, 7035, 7039. Sk., 7040. Sk., Eski Aydın, FEVZİ ÇAKMAK, İzmir-Aydın Otoyolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 12:00:00.905-2025-04-22 15:00:00.749 saatleri arasında Oğlananası Cumhuriyet; FEVZİ ÇAKMAK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-22 2025-04-22 09:00:00.446-2025-04-22 15:00:00.205 saatleri arasında Gümüşpala; 7068. Sk., 7015. Sk., 7014. Sk., 7013. Sk., 7049/1, 7072. Sk., 7071. Sk., 7070. Sk., 7069. Sk., 7049. Sk., 7039. Sk., 7038. Sk., 7037. Sk., 7036/1. Sk., 7036. Sk., 7035. Sk., 7034. Sk., 7030. Sk., 7028. Sk., ATATÜRK, 7019. Sk., 7017. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 09:00:00.56-2025-04-22 15:00:00.666 saatleri arasında Gümüşpala; 7005/2, 7013. Sk., 7024, Anadolu Cd., 7027. Sk., 7026. Sk., 7025. Sk., 7009. Sk., 7024/1. Sk., 7021/3 SK., 7023. Sk., 7022. Sk., 7021. Sk., ATATÜRK, 7015. Sk., 7006/1. Sk., 7006. Sk., 7022, 7000, 7021/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 10:00:58.476-2025-04-22 12:00:20.269 saatleri arasında Mansuroğlu; 286. Sk., 1593/1. Sk., 288/6. Sk., 288/7. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 12:00:27.762-2025-04-22 13:00:38.348 saatleri arasında Mansuroğlu; 1593/1. Sk., 288/5. Sk., 288/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-22 2025-04-22 09:00:00.807-2025-04-22 16:00:00.557 saatleri arasında Doğancılar; İsimsiz249, İsimsiz251, OYUKKIRAN, , İsimsiz156, İsimsiz222, İsimsiz223, İsimsiz224, OYUKKIRAN, İsimsiz242, OYUKKIRAN, OYUKKIRAN, OYUKKIRAN, İsimsiz246, İsimsiz247, OYUK KIRAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 09:30:00.044-2025-04-22 17:00:00.077 saatleri arasında Yenişehir; İsimsiz84, İsimsiz168, İsimsiz165, İsimsiz162, İsimsiz105, İsimsiz102, İsimsiz101, KOCAOVA, YENİŞEHİR, İsimsiz94, İsimsiz91, İsimsiz89, İsimsiz87, İsimsiz83, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 10:00:00.292-2025-04-22 17:00:00.301 saatleri arasında Yenişehir; İsimsiz92, İsimsiz94, KOCAOVA, İsimsiz88, İsimsiz85, İsimsiz82, KOCAOVA, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz77, İsimsiz78, KOCAOVA, İsimsiz80, İsimsiz81 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 10:00:00.292-2025-04-22 17:00:00.301 saatleri arasında Umurcalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-22 2025-04-22 09:00:00.921-2025-04-22 15:00:00.837 saatleri arasında Salihler; SALİHLER 14, İsimsiz209, , Salihler 12/1 sk., İsimsiz215, SALİHLER 80.YIL, Salihler Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-22 2025-04-22 09:00:28.823-2025-04-22 15:00:40.246 saatleri arasında Kozbeyli; KIVILCIM KEMAL ANADOL, KOZBEYLI KUME EVLER, Kozbeyli Küme Evler, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, , KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz91, İsimsiz87, KIVILCIM KEMAL ANADOL, Kozbeyli Küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-22 2025-04-22 09:00:55.342-2025-04-22 15:00:03.547 saatleri arasında Çamlı; Yaka Sk., İzmir-Seferihisar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-22 2025-04-22 10:00:00.314-2025-04-22 16:00:00.256 saatleri arasında Yağcılar; , İsimsiz79, ÇEŞMEYANI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 10:00:00.564-2025-04-22 16:00:00.722 saatleri arasında Yağcılar; , İsimsiz162, İsimsiz166, 9023 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-22 2025-04-22 10:00:54.127-2025-04-22 16:00:02.341 saatleri arasında Fatih; Cemalettin Aksu Cd., , İsimsiz14, İsimsiz17, Helvacı Foça Yolu Sk., Sanayi Bölgesi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-22 2025-04-22 10:00:54.127-2025-04-22 16:00:02.341 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; Cemalettin Aksu Cd., Sanayi Bölgesi Cd., Yusuf Ziya Erdoğan Cd., , Cemalettin Aksu, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz34, İsimsiz38, Papatya Küme Evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-22 2025-04-22 12:00:00.36-2025-04-22 13:00:00.307 saatleri arasında Yahşelli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-22 2025-04-22 12:00:00.905-2025-04-22 15:00:00.749 saatleri arasında Yeşilköy; , İZMİR AYDIN, Fevzi Çakmak Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-22 2025-04-22 12:00:47.704-2025-04-22 13:00:02.014 saatleri arasında 29 Ekim; 2141. Sk., 2208. Sk., 2209. Sk., 2203. Sk., , 2140. Sk., 2205. Sk., 2254, 2206, Şehit Nurettin Gök Sk., ŞEHİT ER ARİF SERÇE, Ortatatepe Sk., Atatürk Cd., ARAZİ İÇİ, 2256. Sk., 2253. Sk., 2202. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.