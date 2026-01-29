22 yaşındaki Dilruba Elif Çetin cinayeti... Katil zanlısı: 'Yaşaması için 112’yi aradım'

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ayakkabı satan Burak İnci, 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin ile önce arkadaş sonra sevgili oldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Çetin, 4 Mayıs'ta İnci tarafından darbedilince şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı. Burak İnci, 22 Mayıs 2025’te uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin'in oturduğu Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkiisindeki sitenin 1'inci katındaki evine gitti. Çetin ile İnci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Burak İnci, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Dilruba Elif Çetin'i sırtından 4 bıçak darbesiyle bıçakladı. Çetin yere düşerken, İnci evin balkonundan atlayıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklanırken, Dilruba Elif Çetin Antalya'da toprağa verildi.

"LİNÇ EDİLMEKTEN KORKUP BALKONDAN ATLADIM"

Savcılık soruşturması sonrası Burak İnci hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İnci savunmasında Dilruba Elif Çetin ile zaman zaman tartışma yaşadıklarını ancak kısa sürede barıştıklarını söyledi.

Burak İnci, olay günü evine gittiği Çetin ile birlikte alkol aldıklarını belirterek, “Dilruba hakkımda 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı aldırsa da yine birlikte oluyorduk. Olay akşamı alkol aldık. Aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Olay büyüyünce bana, üvey babası olan A.O.'nun sevgilisi olduğunu kendisini para karşılığı erkeklere pazarladığını söyledi. Ağabeyimle de birlikte olduğunu anlatınca sinirlendim. Mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım. Bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Aileme telefon açıp, haber verdim. Ardından polis tarafından yakalandım" dedi.

ÜVEY BABASI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Yargılamanın sürdüğü Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Dilruba Elif Çetin'in annesinin bir dönem birlikte yaşadığı A.O. tanık olarak dinlendi.

Annesi öldükten sonra da Dilruba ile sürekli görüştüğünü, işi gereği Bursa'dan bazı hafta sonları kendisini ziyaret etmek için Erdek’e gittiğini söyleyen A.O., “Dilruba'nın annesi 2007 yılında kanserden öldü. O günden sonra Dilruba ile ben ilgileniyorum. Kendisine araba dahi satın aldım. İşim Bursa'da olduğu için hafta sonları ziyaret için Erdek'e yanına gidiyordum. Dilruba bir ara bana, 'Satın aldığın arabayı al. Burak elimden alıp satmak istiyor' diyerek teklifte bulundu. Olaydan bir hafta önce de Erdek'te olduğum sırada, evin balkonunun altına gelen sanık, Dilruba'yı unutamadığını belirtip, benimle konuşmak istediğini söyledi. Kabul etmedim” diye konuştu.

"YAŞAMASINI İSTEDİĞİM İÇİN 112'Yİ ARADIM"

Suçunu kabul edip hala olayın şokunda olduğunu ve öldürdüğü sevgilisini unutamadığını söyleyen Burak İnci ise “Hakim Bey hala olayın şokundayım. Dilruba'yı unutamıyorum. Dilruba'yı bıçakladıktan sonra balkondan atladım. Bacaklarım kırıldı. Linç edilmekten korktuğum için aracın altına saklandım. Bu sırada Dilruba'nın yaşamasını çok istedim. O yüzden 112'yi arayıp, ekiplerin hemen gelmesini söyledim. Üzgünüm, affınıza sığınıyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.