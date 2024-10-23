23 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:22

Güncelleme: 23.10.2024 - 10:22

SAKARYA ilinde 23 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., AVCI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ERSİN CD., ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FATIH 1, FIRIN Y.SELIM, GAZI 1, GAZİ, GAZİ (H.MUSTAFA SOK.) SK., GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET (İZMİT) SK., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, KANARYA 1, KAVLANLIK, KAVLANLIK/1, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/2, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLİVAN, PINAR 2, PINAR SK., SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/5, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, GÜLDİBİ mahallelerinde ESENLER CD., GELİNCİK SK., GÜLDİBİ CD., VANİLYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM mahallelerinde FIRIN SK., İSTASYON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1506., 1508., 1511., 1514., 1516., 3203., 3205., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., 4455., AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ÇINE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., İHSANİYE SK., KAVAKLAR, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2153., 2356., 2401., 2451., 2452., 2454., 3002., 3501., 3504., 3506., 3517., 4202., 4204., 4208., 4214., 4215., 4356., 4652., 4708., 4711., 4712, 4715., 4716., 4722., 4727., 4727. SK., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY/15, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAMLIK, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HACIOSMANLAR, HARKKÖY, ILICA, POYDULAR, SABIRLAR, SEHREN, SÜTALAN mahallelerinde 2201., 2206, 2206., 2207., 2210., 2251., 2252., 2253., 2551., 2556., 2557., 3104., 3105., 3304., 3305, 4106., 4155., 4161., 4501., 4502., 4504., 4505., 4507., 4551., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ASLANLAR, CUMALI, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ELMADERE, ELMADERE SK., EMIRLER, EMİRLER SK., ERCEK, ERCEK SK., GÜNDÜZLER, HACIOSMANLAR, HACIOSMANLAR SK., HARKKÖY İÇ YOLU, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz121, İsimsiz77, KADIRLER-, KADIRLER- SK., KADIRLER_1, KADİRLER SK., KARABEYLER, KAYADIBI, KAYADİBİ SK., KAYIPLAR, KILLER, KİLLER SK., KURTLAR, KURTLAR SK., MERKEZ_2, OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, SEHREN, SEHREN SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK., ŞEHREN SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK., YARASLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİFUATPAŞA mahallelerinde ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, GÖÇMEN CD., HALICI SK., KINCI SK., VATAN CD., YAVUZ SULTAN SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 4034 SK., 7012 SK., 8002, 8002 SK., 8008, 8008 SK., 8019 SK., 8020 SK., 8021 SK., 8023 SK., 8025 SK., 8026 SK., 8027 SK., 8028, 8028 SK., 8029 SK., 8030 SK., 8031 SK., 8032 SK., 8034 SK., 8035, 8035 SK., 8037 SK., 8041 SK., 8043 SK., 8050, 8050 SK., 8126 SK., BATAKKÖY CD., NECATİ TEMEL CD., NİSAN 17. SK., SEHIT FURKAN ÇELIK, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde KURUDERE, SEN, SHT.ERSIN SENEK, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde KURUDERE (TAŞLIK) CD., TASLIK_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BATAKLI, HARMAN, HARMANCIK, KURUDERE CD., KÜÇÜK SK., ORTA-, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde GAZİ SK., HACI, TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK, YENI mahallelerinde 168 SK., 30. SK., 5020, 5024, ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, ALICILAR, ALICILAR SK., ALT SK., ASAGI_20, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KISLA, KIŞLA SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, YUKARI 10, YUKARI_6, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVİYE mahallelerinde BÖLGE SK., DİYAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ÇİMEN SK., HABIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, UZUNKUM mahallelerinde ALTAY SK., CİHANGİR, KADER/1, KÖYDISI/1, OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, SAKARYA CD.Sİ SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1014 SK., 1018, 1020 SK., 1024, 1027, 1404 NOLU, 6. SK., ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/4, ADALET, ADALET SK., ADNAN MENDERES CD., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AKSU, ARAS, ARAS SK., ARZU, AYBALA SK., AYDINLAR SK., AZIZE, BALKAN SK., BILGIN, BİLGİN SK., BURÇAK, CAMİ, CAMİLİ SK., CANAN SK., CEYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAMLIK SK., ÇARKÇI, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇIMEN, ÇIMEN SK., ÇİÇEK SK., DAGDIBI, DEMIRYOLU, DEMİRYOLU CD., DERE SK., DEVRAN SK., DICLE SK., DISLI, DİCLE SK., DİLEK SK., EKEN, EKİM, EKREM SK., ELMAS SK., EMIN, ESEN SK., ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., GEÇIT, GEÇİT SK., GEDIZ SK., GİDER SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLİSTAN SK., GÜMÜS, GÜNGÖREN, GÜVEN, HARMANLIK 1 SK., HASAT, IRMAK, IRMAK SK., KAPI, KAVAKLI, KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KILIÇ SK., KIRLANGIÇ SK., KISMET, KISMET SK., KÖYDISI, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., LEYLA SK., LODOS, MELEN SK., MERCAN SK., MERHUM HASAN ÖZCAN SK., MESALE, MESALE SK., MIRAÇ, NARIN, ORMAN YOLU, ORTA/1, ORTA/5, PARKE, PAŞA SK., PIRLANTA SK., PİRİ REİS SK., POYRAZ, POYRAZ SK., SADIYE, SAFAK, SAKARYA CD., SANCAK SK., SARAY SK., SAYGIN SK., SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SEVEN SK., SEVIM, SEYRAN SK., SEZEN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SOLMAZ SK., SUSAM, SUSAM SK., ŞANLI SK., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., TAMER, TANK, TEKİN SK., TEPE, TOPRAK, ULUS, ULUS CD., USLU SK., YADIGAR, YADİGAR SK., YAKUT, YASAM SK., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YEŞİLTEPE, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI SK., YUKARI/1, YÜCEL SK., ZAFER CD., ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MAHMUTBEY, NURIYE, NURİYE, SARIDEDE, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1073. SK., 1075. SK., 1076 SK., 1076. SK., 1077. SK., 1082 SK., 1082. SK., 1084. SK., 1085. SK., 1086 SK., 1086. SK., 1087. SK., 1088. SK., 1089. SK., 1090. SK., 1091. SK., 1092, 1092. SK., 16700, 3000. SK., 3005 SK., 3201. SK., 3202 SK., 3203 SK., 3501 SK., 3504, 3504 SK., 3505 SK., 3506, 3506 SK., 3507 SK., 3510 SK., 3511 SK., 3516 SK., 3520 SK., 3521 SK., 3523, 3523 SK., 3524 SK., 3526, 3526 SK., 3527 SK., 3528, 3528 SK., 3529 SK., 3530, 3530 SK., 3530. SK., 3536, 3536-, 3536 SK., 3537, 3537 SK., 3539, 3542, 3543, 3543 SK., 3545 SK., 3561, 3604 SK., 3605 SK., 3607 SK., 3608 SK., 3612, 3616 SK., 3617 SK., 3618 SK., 3621, 3621 SK., 3625, 3625 SK., 3627, 3627 SK., 3628. SK., 3632, 3632 SK., 3633, 3634 SK., 3635. SK., 3640, 3643, 3643 SK., 3644 SK., 3645 SK., 3647 SK., 3656 SK., 3657 SK., 3658 SK., 3659, 3659 SK., 3666, 3675 SK., 402-211 SK., 406 SK., 411 SK., 412. SK., ACILIK SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ANKARA ASFALTI, ÇEVRE YOLU-ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD., EKREM GÜNAY CD., ESKI DÜZCE, ESKI DÜZCE CD., ESKİ DÜZCE CD., İsimsiz92, MERKEZ_16, MERKEZ_54, NAIM SÜLEYMANOGLU, NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., OSMAN YILMAZ CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 602., ASKILI SK., BENLİ SK., BONCUK SK., EMEKLİLER PARKI İÇİ YOLU, ENGIN SK., KAKTÜS SK., KÜPELI, SAKİN SK., SANLI, ŞEHİT MEHMET ÖZTÜRK SK., ŞİMŞİR SK., TASLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1. CD., 504., 504. SK., 506., 611., 615., 615. SK., 617., AKAR SK., AYVAZ SK., BAKIRCI SK., CENGIZ SK., CENGİZ SK., ÇARK CD., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ÇUKUR SK., DİVAN SK., DOGRAMACI, DOĞRAMACI SK., ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., FARUK BENLI, FARUK BENLI SK., FARUK BENLİ SK., GELINCIK, GÜLSEREN SK., KARACA SK., KESER SK., KÜPELİ SK., MEZBAA SK., MUSTAFA OCAK, MUSTAFA OCAK SK., SELVİ SK., ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ SK., ŞEHİTLER CD., ÜNAL SK., YÜNCÜ, YÜNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, CUMHURİYET, HIZIRTEPE, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA, MALTEPE, MİTHATPAŞA, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, SEMERCİLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 2. CD., 21. SK., 362., 362. SK., 364. SK., 366., 366. SK., 368. SK., 391. SK., 393. SK., 397. SK., 399. SK., 401., 425 SK., 531 NOLU, 531 NOLU SK., 532 NOLU, 532 NOLU SK., 545 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 553 NOLU SK., 554 NOLU, 554 NOLU SK., 555 NOLU, 555 NOLU SK., 556 NOLU SK., 557 NOLU SK., 559 NOLU, 559 NOLU SK., 560 NOLU, 560 NOLU SK., 561 NOLU, 561 NOLU SK., 562 NOLU, 562 NOLU SK., 563 NOLU SK., 564 NOLU SK., 565 NOLU SK., 570 NOLU SK., 571 NOLU SK., 572 NOLU SK., 573 NOLU SK., 574 NOLU SK., 575 NOLU SK., 708. SK., 709. SK., 710. SK., 713., 713. SK., 749. SK., 750. SK., 751. SK., 752. SK., 753. SK., 754. SK., 801. SK., 804. SK., 805. SK., 807. SK., 809., 809. SK., 810. SK., 812. SK., 813. SK., 815. SK., 818. SK., 820., 822. SK., 824. SK., 825. SK., 826., 826. SK., 828., 828. SK., 830. SK., 833. SK., 836., 838., 840., 841. SK., 842., 842. SK., 846. SK., 847., 848. SK., 851., 851. SK., 853., 853. SK., 855., 855. SK., 857. SK., 859 SK., 861. SK., 863. SK., 864. SK., 868. SK., 9. CD., 921 NOLU SK., 922, 922 NOLU, 922 NOLU SK., 922 SK., ADNAN MENDERES, AHMET YESEVI, AHMET YESEVİ SK., AKARSU SK., AKÇAY, AKÇAY SK., ALTINOLUK SK., ARMUTLU SK., AŞIK VEYSEL SK., ATAK SK., ATAY, ATAY SK., AYAZ SK., AYKUT SK., BAGLIK, BAĞLAR, BAĞLAR CD., BAĞLIK CD., BAHTİYAR SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., BİLGE SK., BUGDAY, BUĞDAY SK., BULUT, CAN, CENGIZ TOPEL, CİVELEK SK., ÇAMLI SK., ÇETİN SK., ÇINAR ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DARBOĞAZ SK., DEMİRSPOR TESİSLERİ, DİK SK., DUMAN SK., EFE, EFE SK., FENER SK., FIDELI SK., FINDIK SK., FİDELİ SK., GENÇ SK., GİRDAP SK., GÖNÜL SK., GÜNEY SK., GÜRPINAR SK., GÜVEN SK., HAŞİM SK., HÜRRIYET, IHLAMUR SK., İBRAHİM KANGAL CD., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, KANAL SK., KANMAZ SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KAYAR SK., KENAN SOFUOGLU, KEREM SK., KIR, KIRISHANE, KIRISHANE CD., KİRİŞHANE CD., KOLEJ CD., KORUTÜRK, KORUTÜRK SK., KUBİLAY SK., KUDRET, KULELİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, LALE, MALİ MÜŞAVİRLER SK., MALTEPE, MALTEPE CD., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., MENEKŞE SK., MERAM SK., MIMAR SINAN, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİMAR SİNAN SK., MİTHAT PAŞA ANADOLU LİSESİ, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, MÜRSEL SK., NEHİR SK., NISAN SK., NİŞAN SK., OGUZ., OGUZHAN, OĞUZ. SK., OĞUZHAN SK., OLGUN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ CD., ÖDÜL SK., ÖNDEREVLERİ SK., ÖNER, ÖNER SK., ÖZGE SK., ÖZGÜ SK., ÖZGÜR SK., PARK İÇİ YOLU, PETEK SK., POSTAHANE SK., SAFRANCIK, SAFRANCIK SK., SAHIL, SAHİL SK., SARIKIŞLA SK., SEBAT SK., SEÇIL, SEÇIL SK., SEÇİL SK., SEHIT SINAN GÜMÜSTAS, SELIM, SELIN, SELİM SK., SELVİNAZ SK., SEMA SK., SERDİVAN CD., SERİN SK., SERKENT SİTESİ İÇİ YOLU, SU ARITMA TESİSİ, SUAT SK., ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MUZAFFER ÇETİN CD., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., ŞEHİT SİNAN GÜMÜŞTAŞ SK., ŞHT.AHMET AKYOL SK., TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., TOYGAR SK., TURGUTLU SK., UZAY, UZAY SK., VAGON SK., YAHYA KEMAL SK., YAŞAR YEDEKÇİ SK., YAŞLI SK., YAYLA SK., YOKUŞDİBİ SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZIYAPASA, ZİYAPAŞA SK., ZORLU SK., ZÜBEYDE HANIM SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, SELAHIYE mahallelerinde 20. CD., 4600 SK., 4600., 4600. SK., 4601. SK., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4605. SK., 4606., ARALIK, ARALIK CD., ATLAS, FERIK, FERIK CD., FERİK CD., GÖKÇEÖREN CD., İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde BEYAZIT CD., YENİKENT PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 1607, 1613, 1614 KÜME EVLER, 1626 KÜME EVLER, 1627 KÜME EVLER, 1670 KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AKPINAR, AKTAS, BEYLER, ÇAKMAKLI, ÇUKURKÖY, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, HIZAR, KARALAR, KARSI, KARŞI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, MERKEZ, SERBETPINAR, SÜNGÜT, ŞERBETPINAR, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT, YENI, YENİ, YEŞİLKÖY mahallelerinde 404., 415., 425., ABAY, ABDULHAMIT, ABDULHAMİT SK., AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AHSEN, AHSEN SK., AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/2, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/7, AKÇAGÖL/8, AKHUN, AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ALT, ALT/4, ALT/6, ASAGI, AZAP, BALIKÇI ZIYA, BALIKÇI ZİYA CD., BALIM, BALIM SK., BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEKTAŞI SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, BİNDALLI SK., CAMI/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY), ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/2, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/5, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., ÇİLİNGİR SK., ÇUKURKÖY İÇ YOLU, DEMİRHAN SK., DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, DOGAN, DOĞAN, ESENTEPE_2, FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN SK., GEYIKLIBABA-, GÖK, GÖKÇE HATUN, GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ SK., GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, GÜL PEMBE, GÜL PEMBE SK., GÜLPEMBE SK., GÜLSUYU, GÜLSUYU SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/4, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HIZIR REİS, İsimsiz113, İSTİKLAL SK., KARADERE, KARADERE (1)-, KARADERE (2), KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KARADERE/1, KARADERE/2, KARADERE/6, KARADERE/7, KARALAR, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARSI_7, KESTANE, KESTANE SK., KESTANE/1, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/17, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/25, KESTANEPINARI/26, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/3, KESTANEPINARI/5, KESTANEPINARI/7, KESTANEPINARI/8, KIR SK., KIRAN, KIRAN/1, KIRAN/2, KISA/1, KISA/2, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KURS, KURS SK., KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/5, M.AKİF ERSOY CD., MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ (ÇUKURKÖY), MERKEZ 1, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_4, MERKEZ/1_6, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10_6, MERKEZ/2_3, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/3_2, MERKEZ/3_9, MERKEZ/39, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_4, MERKEZ/4_8, MERKEZ/40, MERKEZ/44, MERKEZ/53, MERKEZ/57, MERKEZ/62, MERKEZ/63, MERKEZ/72, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_10, MERKEZ_26, MERKEZ_27, MERKEZ_4, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_91, MERKEZ_92, MERKEZ_93, MERKEZ_94, MERZİFON SK., MEZARLIK, MİTHAT PAŞA SK., MOLLA, MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., ONBASI, ONBAŞI SK., ORTA_1, OZANLAR, OZANLAR SK., PASA, PINAR, PINARBAŞI SK., RIZA SAMRIOGLU, RIZA SAMRIOGLU CD., RIZA SAMRIOĞLU CD., SABAN, SABAN/2, SAHIN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SARMASIK/3, SEHIT NURI TAN, SEVILAY, SEVILAY SK., SEVİLAY SK., SHT.NURI TAN/3, SIRT, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANIYE CD., SÜLEYMANİYE CD., SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/12, SÜNGÜT/14, SÜNGÜT/15, SÜNGÜT/6, ŞABAN SK., ŞAHİN, ŞEHİT NURİ TAN CD., ŞHT.NURİ TAN CD., TASLIK-, TEK SK., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., TÜZEL, ULU SK., YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YENI, YENİ, YENİ SK., YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI/5, YUNUS EMRE PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.