23 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:18

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:18

BOLU ilinde 23 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 01:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKAVAKLAR, BEŞKAVAKLAR mahallelerinde 100. YIL PARKI İÇİ YOLU, 100.YIL SK., 4500, BEHIYE BAYSAL, BEHİYE BAYSAL, BEHİYE BAYSAL CD., DERYA SK., ISKENDER, İHSAN DİRGİNE SK., İSKENDER SK., KENT SK., ŞEHİT KEMAL IŞILDAK SK., ŞEHİT MURAT PAÇAL SK., ŞENAY SK., ZANAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUTBEY, ALPAĞUT, ALPAĞUTBEY, BESKAVAKLAR, BEŞKAVAKLAR, BORAZANLAR, IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KILIÇARSLAN, PASAKÖY mahallelerinde 101 SK., 102, 107 SK., 111, 111 SK., 113 SK., 115, 115 SK., 117, 117 SK., 122 SK., 126, 127 SK., 128, 128 SK., 129 SK., 133, 135, 136, 138, 138 SK., 149 SK., 173 SK., 175 SK., 2232, 32, 32. cadde, 417, 420 SK., 423, 424, 425 SK., 439, 439 sok., 4504, 4509, ALPTUG, ALPTUĞ SK., ASIKLAR, AŞIKLAR CD., AYDINKENT ÖĞRETMENLER SİTESİ İ, AYDINLIK, AYDINLIK SK., AZİM SK., BANU, BANU SK., BATTAL TÜRKSEVER, ÇAGLA, ÇAĞLA SK., D-100 KARAYOLU_8, DESEN SK., DINÇ, DİNÇ SK., DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, DR.AKIN ÇAKMAKÇI, EMIRGAN, EMİRGAN SK., ENDER, ENDER SK., ERTUĞRUL GAZİ, ESİNTİ SK., GÜLSEVEN, GÜLSEVEN SK., GÜZ, GÜZ SK., HÜRRIYET, IKIZ KONAKLAR, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İ. BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVARI BULVAR, İKİZ KONAKLAR SK., İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, KALE SK., KANAL SK., KARSU SK., MEHMET AKIF ERSOY, ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., OSMAN GAZİ CD., SAFİR SK., SEVGİM SK., SEVİLEN SK., SİPAHİ SK., SUBAŞI SK., ŞELALE SK., ŞELALE SOK, ŞEYH ŞAMİL SK., TURGUT ÖZAL BULVAR, ÜLKÜ SK., YENİÇERİ SK., ZERDALI, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde 3632 SoK., AKGÜL, AVŞARLAR SK., BIROL ÇAVUSOGLU, BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOYACILAR-1., BOYACILAR-1. SK., CESUR-1., CESUR-1. SK., D-100 KARAYOLU_6, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR, HACILAR SK., KARALAR SK., KONAK 1 SOK., KONAK-1 SK., PINAR-1. SK., ULUYOL SK., YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER mahallelerinde 2876. SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK BULVAR, ÖRNEK SK., SEMA, SEYHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGKENT, DAĞKENT mahallelerinde 29. ADA CD., 31. ADA CD., 32. ADA CD., 35. ADA CD., 36. ADA CD., 33. ADA, 34. ADA, 35. ADA, VALİ CELAL KAYA CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, MERKEZ, ÖMERLER, YEŞİLKÖY mahallelerinde BOLU DÜZCE YOLU, CAMI-4., CAMİ-4. SK., D 100 KARAYOLU, D-100 KENARI, ELMALIK, ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK KÖYÜ MÜCAVİR SOK, ELMALIK MEVKI, HASAN BEY SK., HAYREDDİN - İ TOKADI TÜRBESİ İ, KASAPLAR KÖYÜ YAYLASI, ÖMER TEPE KÜME EVLERİ, ÖMERLER KÖY YOLU, ÖMERTEPE, YESILKÖY-1., YEŞİL KÖY KÜME EVLERİ, YEŞİLKÖY 2. SOK, YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU, YEŞİLKÖY-1., YEŞİLKÖY-1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde AŞAĞIKARAKÖY - GÖLKÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 12:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU mahallelerinde BALCIOGLU, BALCIOĞLU SK., BEKIRLER, BEKİRLER SK., BURGAZ SK., ÇATAKLI SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇELIKBASOGLU, ÇELİKBAŞOĞLU CD., ÇEVİK SK., D-100KARAYOLU CD., DEDE YANI SK., DERVİŞLER SK., DUTLAR SK., EMEK KÜÇÜK SANAYI SITESI, EMEK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ SK., GÜLEN SK., HAYDARLAR, HAYDARLAR SK., IMAMLAR, İMAMLAR SK., İRFANLAR SK., KADIRLER, KADİRLER SK., KARAMAZAKOGLU, KARAMAZAKOĞLU SK., KENAN BAŞBOYACI PARKI İÇİ YOLU, KESEN, KESEN SK., KİLİTÇİ SK., KÖPRÜBASI, KÖSELER SK., MOBILYACILAR, MOBİLYACILAR SK., PARK İÇİ YOLU, SAIR DERTLI, SAKALAR SK., SANAYI SITESI, SANAYİ CAMİ, SANAYİ SİTESİ SK., SERA SK., ŞAİR DERTLİ SK., TOPTANCI HAL PAZARI SK., YAYLA YOLU, YAYLA YOLU SK., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSLAR, NAKIBLAR mahallelerinde GÜNEYFELEKETTİN MUSLAR MAH, NAKIBLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BERK, MERKEZ, SULTAN mahallelerinde 8085, AKYEL SK., BERK 1., BERK-2., BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ F, CAMII MAH, CAMİİ MAH SK., HACI YAKUPLAR, HACIOSMANOGLU, KAPLICA YOLU, KARABACAK SK., KARIŞLAR MAH SK., OKUL-3. SK., TAŞHANCILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBAŞI mahallelerinde KÖPRÜBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCABEYLER, KÖKEM, YAZICILAR mahallelerinde DEMİRCİLER YAZICILAR MAH, KAVACIK KÖY YOLU, KOCABEYLER, KOCABEYLER MAHALLE YOLU, KÖKEM MAHALLE YOLU, YAZICILAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ÇIRDAK, DOGANLAR, GÖKMENOGLU, HOCALAR, MERKEZ, MESUTLAR, ORTA-SÜLEYMAN KADILAR, YAKA, YUKARI mahallelerinde ASAGI MAHALLE YOLU, BÜRNÜK KÖY YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ YOLU, ÇIRDAK HOCALAR, ÇIRDAK KÖY YOLU, ÇIRDAK KÖYÜ, ÇIRDAK KÖYÜ YOLU, DOGANLAR MAHALLE YOLU, GÖKMENOGLU MAHALLE YOLU, HOCALAR MAHALLE YOLU, KARAISHAK KÖY YOLU, KARAİSHAK KÖYÜ YOLU, KAVACIK KÖYÜ YOLU, KÖY İÇİ YOLU, MESUTLAR MAHALLE YOLU, SÜLEYMAN KADILAR MAHALLE YOLU, YAKA MAHALLE YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISAFRANLAR, BOYALICA, DEPO, İBRAHİMÖZÜ, MEMECELER, MEMECELER MERKEZ, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde ASAGISAFRANLAR MAHALLE YOLU, BOYALICA MAHALLE YOLU, DEPO MAHALLE YOLU, IBRAHIMÖZÜ MERKEZ KÖY YOLU, IZALIK MEVKİ, İBRAHİMÖZÜ, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ YOLU, KARACALAR KÖY YOLU, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KEÇECİLER SK., MEMECELER KÖY YOLU, MEMECELER KÖYÜ İÇ YOLU, MEMECELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, BULANIK MERKEZ, ÇAMLICA, ÇAMLICA MERKEZ, ÇESME, ÇEŞME, GÖLÖZÜ, HAPSANLAR, HAPŞANLAR, HISARÖZÜ MERKEZ, HİSARÖZÜ, KABAKULAK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, SOFU ALI, SOFU ALİ, TEMBELLER, YENI, YENİ mahallelerinde ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU1, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, BULANIK MERKEZ KÖY YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, ÇAMLICA KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA MELES KÖYÜ, ÇAMLICA MERKEZ KÖY YOLU, ÇEŞME MAH, ÇIMEN, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖKÇEBEL, GÖLÖZÜ MAHALLE YOLU, GÖYNÜK BELEDİYESİ SPOR KOMPLEK, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, GÜRCÜLER ÇAYIRI SK., HISARÖZÜ, HISARÖZÜ MERKEZ KÖY YOLU, HİSAR SK., HİSARÖZÜ KÖYÜ YOLU, HİSARÖZÜ KÖYÜ_HAPŞANLAR, HİSARÖZÜ YOLU, KABAKULAK ÖRENCİK, KABAKULAKALTI MAHALLE YOLU, KAHYALAR, KEMER KÖPRÜ, KEMER KÖPRÜ CD., KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, KÖSTEK MAHALLE YOLU, KULEALTI, MUHSIN YAZICIOGLU, TEMBELLER MAHALLE YOLU, YENI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 13:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI ABDI, HACI ABDİ, YENICE, YENİCE mahallelerinde DERE DEGIRMENI, DEVEYOLU SK., ENDIFE 1, GAZİ SÜLEYMAN PAŞA BLV., GAZİ SÜLEYMAN PAŞA BULVAR, SALMANLAR, SALMANLAR SK., TURANLAR SK., YAZGANLAR SK., YAZGANLAR SOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYBAŞI, N KENDISI mahallelerinde KÖYBASI KÖY YOLU, KÖYBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:30-10:15 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICALAR mahallelerinde SARICALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUSUZ mahallelerinde BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, SUSUZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBAŞLAR, KAYGANA, MUSALLA mahallelerinde ÇİFTLİK 1. SK., KABACADİBİ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, UZUNÇAM mahallelerinde GÖYNÜK YOLU, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI(OVA), EKİNÖREN, MERKEZ mahallelerinde ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ÇEVRELI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, EKINÖREN KÖY YOLU, EKİNÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYOKUŞ, KÖSELER, MERKEZ mahallelerinde AKYOKUS KÖY YOLU, AKYOKUŞ KÖYÜ YOLU, KÖSELER MAHALLE YOLU, SÜLÜKLÜ GÖL YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, ÇAYIRALTI, DERE, DERECEÖREN, DEREÇETİNÖREN, FINDICAK MÜCAVIR, GEDIKLER, GÖLLÜÖREN, GÜRÇAM, KARAAHMETLER, KARAPINAR, KARATAŞ, KAYABASI, KAYABAŞI, KINGILAR, KÖSELER, MERKEZ, ÖRENCİK, PIRLER, SARICALAR, ULUÇAY, YENI(ABANT SAPAGI), YUKARI mahallelerinde ABANT YOLU, ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, ÇEPNİ KÖY ULUÇAY MEVKİ, DERE MAHALLE YOLU, DERECETINOREN_DERE_MAH, DEREÇETİNÖREN KÖYÜ YOLU, FINDICAK KÖYÜ YOLU, FINDICAK MÜCAVIR MAHALLE YOLU, GEDIKLER MAHALLE YOLU, GÖLLÜÖREN KÖY YOLU, GÖLLÜÖREN KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM KÖSELER MAHALLE YOLU, GÜRÇAM KÖY YOLU, GÜRÇAM KÖYÜ ÇAMLAR ALTI MEVKİİ, GÜRÇAM KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM MAH YOLU, KARAAHMETLER MAHALLE YOLU, KARAPINAR MAHALLE YOLU, KARATAS MERKEZ KÖY YOLU, KARATAŞ KÖYÜ YOLU, KAYABASI MAHALLE YOLU, KINGILAR MAHALLE YOLU, KINHGILAR, ÖRENCIK KÖY YOLU, ÖRENCIK YUKARI MAHALLE YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, PELITÖZÜ YAYLASI YOLU, PELİTÖZÜ KÖYÜ YOLU, PIRLER MAHALLE YOLU, SARICALAR MAHALLE YOLU, SARIYAR KÖYÜ YOLU, SÜRMELİ KÖYÜ YOLU, YENI ABANT SAPAGI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALASINIR, ALASİNİR, BABALAR, BAYRAMLI, ÇAYIRALTI, DEDELER, DELİCE, DELİCELER, DERE, DİBEKTAŞI, ESELER, HACIHALİMLER, HASAN, HAYALLAR, HÜSEYINPASALAR, HÜSEYİNPAŞALAR, MANGIRLAR, MERKEZ, ORTA, SARIYAR, TOPALLAR, YAYLA EVLERI(OSMANÇAVUSLAR), YAYLA EVLERİ, YENI, YENİ mahallelerinde ABANT YOLU CD., ALASINIR MAHALLE YOLU, ALASINIR YAYLA YOLU, ALPAGUT KÖYÜ YOLU, ALPAGUT YOLU, ALPAĞUT DİBEKTAŞI MAH, ALPAĞUT KÖYÜ ESELER MAH, ANAYOL CD., B.D.OSMANÇAVUŞLAR YAYLASI, BABALAR MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU, ÇAYIRALTI MAHALLE YOLU, ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, DEDELER KÖY YOLU, DEDELER KÖYÜ, DEDELER KÖYÜ YOLU, DELICE KÖY YOLU, DELİCE KÖY YOLU, DELİCE KÖYÜ YOLU, ESELER MAHALLE YOLU, FERUZ KÖYÜ YOLU, FERÜZ DELİCELER MAH, FERÜZ KÖY YOLU, HACIALIMLER KÖY YOLU, HACIHALİMLER, HACIHALİMLER KÖYÜ YOLU, HACIHALİMLER YAYLASI, HAYALLAR MAHALLE YOLU, HÜSEYINPASALAR MAHALLE YOLU, Magırlar Köyü Dere Mah., MANGIRLAR KÖY YOLU, MANGIRLAR KÖYÜ YOLU, MUDURNU YOLU, OSMANÇAVUSLAR YAYLA YOLU, SAMAT DERE MAHALLE YOLU, SAMAT KÖYÜ, SAMAT KÖYÜ YOLU, SAMAT YENI MAHALLE YOLU, SARIYAR KÖY YOLU, SÜRMELI KÖY YOLU, TOPALLAR KÖYÜ MERKEZ MAH, TOPALLAR MAHALLE YOLU, TOPARDIÇ KÖYÜ YOLU, YARAŞ YAYLASI, YAZILAR KÖYÜ YOLU, YAZILAR MERKEZ KÖY YOLU, YAZILAR YAYLASI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde SALUR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖYNÜKÖREN, MERKEZ mahallelerinde DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.