23 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:18

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:18

KOCAELİ ilinde 23 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, SARISEYH mahallelerinde ÇINARCIK MEVKII, ESKİ KANDIRA CD., TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI, BAGLICA, BAĞLICA mahallelerinde KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA, NEBİHOCA mahallelerinde GÖKÇELER MEVKII, GÖKÇELER MEVKİİ, GÖKÇELER MEVKİİ KÜME EVLER, NEBIHOCA MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ARAÇ, ARAÇ SK., ASİLKENT SK., BOSTANLI SK., ÇANCI SK., ÇAYIRLI SK., DERYA, DOGACAN, DOĞACAN SK., FEYZULLAH İZMİDİ CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GÜNGÖREN, HISAR, INCIRLIK, IZMIT KANDIRA YOLU, İNCİRLİK SK., MEVSİM SK., OVA, SÜMBÜL SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUBALA mahallelerinde ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde GÜZELBAHÇE, GÜZELBAHÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AYÇİÇEĞİ SK., BAHÇEŞEHİR SK., BERIL, BERİL SK., BERKE SK., ÇAMSAKIZI CD., DUYGU SK., ELVIN, ELVİN SK., HERCAI, HERCAİ SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT CD., SARI MİMOZA CD., ULUÇINAR CD., VUSLAT, VUSLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde BAHARDALI SK., BÜYÜK ÇİFTLİK SK., YAZEVİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIAHMETLER mahallelerinde ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇAKMAKLAR, ÇALCA, ÇAVUSLU, TAHTALI, TATARAHMET, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, DELIHASANLAR MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, DEREKÖY, FULACIK, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, INEBEYLI, İHSANİYE, İNEBEYLİ, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, KIZDERBENT, OLUKLU, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 208. CD., 231. CD, 231. CD., 2905., 2923., 2925., 2934., 2938., 2939., 2947., 2948., 2949., 2951., 2953., 3101., 3207., 3213., 3215., 3253., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKTOPRAK, AKTOPRAK SK., ALI MEHMET AKKIR, ALİ MEHMET AKKIR SK., ANADOLU CD., ARK SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAGDAT, BAĞ SK., BAĞDAT, BAĞDAT CD., BAŞER SK., BEHÇET HOCA SK., BESEVLER, BOSNA HERSEK SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., CANAN SK., CENGİZTOPEL SK., ÇAĞLAR SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SK., ÇANAKKALE, ÇANAKKALE CD., ÇAVUS MEHMET, ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., DARIYER, DEDE, DEDE SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., DOĞAN SK., DUMLUPINAR SK., ELMAS SK., EMEK SK., ERİCEK ÇITAKLAR MAH., ERİK SK., ESEN SK., ESKI BAGLAR, EYÜP SULTAN CD, EYÜP SULTAN CD., FATİH SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GELİNCİK SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜLERSOY SK., GÜREŞ SK., GÜVEN SK., HACI ORHAN SK., HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE SK., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, HÜRRİYET-İHSANİYE YOLU SK, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, ILAYDA DEMIR, INEBEYLI, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSMAİL BAYCAN SK., İSTANBUL SK., İSTİKLAL SK., KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN, KASATURA, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAYNAK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KIBRIS, KILIÇ SK., KIRKPINAR, KIRKPINAR CD., KISIKYOL, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KONUT SK., KÖSE SK., KÖSEOĞLU SK., KURTULUŞ SK., MANOLYA SK., MEHTAP SK., MERDIGÖZ, MESELIK, MEŞELİK SK., MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, NEHIR, NEHİR SK., OBA, OBA SK., OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OKUL SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, OVA SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SAKIYAN, SARAY SK., SARICALI, SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERAP SK., SEYH SAMIL, SİNOP SK., STAD SK, SU DERESI, SUSAM SK., SÜTLÜPINAR, ŞAKIYAN SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., ŞEYH ŞAMİL CD., TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TEBESSÜM, TENEKELI, TOPÇU DERE, TOPÇU DERE SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., YAHYA ALİ SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YAPRAK SK., YAYLACIK SK., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YETİŞEN SK., YOKUŞ SK., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUF BAĞLARI SK., ZEYTİN SK., ZIRVE, ZİRVE SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., 242. CD., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOĞLU SK., NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ICADIYE, IRSADIYE, İRŞADİYE mahallelerinde ICADIYE ASAGI MEVKII, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, INEBEYLI, IRSADIYE, İCADİYE, İNEBEYLİ, İRŞADİYE, MAMURİYE, NÜZHETIYE, SEMETLER, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE, YALAKDERE mahallelerinde 3204., 3213, ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ANADOLU CD, ÇAVUŞ SK., ERDOĞAN SK., ERENLER, ERENLER SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ILYAS KANPARA, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI IRSADIYE MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE YALI, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ mahallelerinde 2019. SK., 2020., 2020. SK., 2022., 2024., 3032. SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., GÖKSU, GÖKSU CD, GÖKSU CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., TASÇI BURUN, TAŞÇI BURUN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, ZEYTINOGLU, ZEYTİNOĞLU SK, ZEYTİNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÇİFTLİK, DONANMA, DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, IPEK YOLU, İPEK YOLU, ÖRCÜN, PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SARAYLI, SEHITLER, SIRINKÖY, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY, TOPÇULAR, YENI, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE mahallelerinde 1 MART, 1 MART CD., 159., 160. SK., 161., 161. SK., 162., 162. SK., 169. SK., 17 AĞUSTOS BULVAR, 170. SK., 170-A SK., 171., 171. SK., 172. SK., 178., 178. SK., 179., 179. SK., 180. SK., 181. SK., 182., 186., 186. SK., 190. SK., 190/A SK., 190/B, 190/B SK., 191. SK., 193. SK., 194., 194/A SK., 196., 196. SK., 197., 197. SK., 198. SK., 199., 199. SK., 201., 201. SK., 202., 203. SK., 204. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 221., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 229., 229. SK., 230. SK., 233. SK., 235. SK., 241. SK., 242., 242. SK., 243. SK., 244. SK., 245. SK., 246. SK., 247. SK., 248. SK., 249. SK., 250. SK., 253. SK., 254., 254. SK., 255. SK., 256. SK., 257., 257. SK., 258. SK., 259., 259. SK., 260. SK., 262., 262. SK., 264. SK., 265., 265. SK., 269. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., 277. SK., 278. SK., 279. SK., 286. SK., 287. SK., 288. SK., 289. SK., 290. SK., 291. SK., 292. SK., 293., 293. SK., 294. SK., 295., 295. SK., 296., 297. SK., 298. SK., 299. SK., 300. SK., 301., 303., 303. SK., 306. SK., 307., 308. SK., 311., 3123. SK., 3124. SK., 3125. SK., 3131. SK., 3135 SK., 314. SK., 3147., 3147. SK., 315., 315. SK., 3152. SK., 316., 316. SK., 317., 318. SK., 318/1. SK., 319., 319. SK., 320. SK., 3205., 3206., 3210., 3211., 322. SK., 3221., 3224., 3229., 323., 324., 324. SK., 326., 327., 327. SK., 329., 3301, 3302., 3308., 3309., 331., 3312., 332., 332. SK., 3323., 3324., 3326., 3328., 333., 3331., 336., 336. SK., 337., 337. SK., 340. SK., 341. SK., 351. SK., 352. SK., 354. SK., 355. SK., 356. SK., 357., 357. SK., 358., 359. SK., 360., 362. SK., 363. SK., 365. SK., 366., 366. SK., 367. SK., 368. SK., 369., 369. SK., 370. SK., 371. SK., 372. SK., 373. SK., 374., 374. SK., 375. SK., 377., 378. SK., 379. SK., 380. SK., 381. SK., 383. SK., 384., 384. SK., 385. SK., 386. SK., 387., 387. SK., 388., 388. SK., 389. SK., 390., 390. SK., 392. SK., 393. SK., 395., 395. SK., 396. SK., 397. SK., 398. SK., 399. SK., 400. SK., 401., 401. SK., 402. SK., 403. SK., 404. SK., 405. SK., 406., 406. SK., 407., 407. SK., 408. SK., 409. SK., 410. SK., 411., 411. SK., 412. SK., 415. SK., 416. SK., 417., 417. SK., 418. SK., 419. SK., 420. SK., 421. SK., 423. SK., 425. SK., 426. SK., 4264. SK., 4266. SK., 427., 428. SK., 4284. SK, 4284. SK., 429. SK., 430. SK., 432., 433. SK., 435., 435. SK., 436., 436. SK., 437. SK., 438. SK., 439. SK., 440., 440. SK., 441. SK., 442. SK., 443. SK., 444. SK., 446. SK., 447. SK., 448., 449., 449. SK., 450., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 454. SK., 455. SK., 456. SK., 457., 457. SK., 465. SK., 466., 466. SK., 468., 468. SK., 471., 471. SK., 472. SK., 475. SK., 476. SK., 477. SK., 478. SK., 478/1., 478/1. SK., 478/2., 478/2. SK., 480., 480. SK., 481. SK., 482., 482. SK., 483. SK., 484. SK., 485., 485. SK., 486. SK., 489., 489. SK., 496. SK., 497. SK., 498. SK., 499. SK., 500., 502/1. SK., 502/2. SK., 503., 504., 504/1. SK., 504/2. SK., 505. SK., 506., 506. SK., 508. SK, 511. SK., 511/1., 511/2. SK., 512/1., 512/1. SK., 512/2., 512/2. SK., 512/3. SK., 512/4. SK., 513. SK., 530., 530. SK., 531. SK., 531/1. SK., 531/2. SK., 532. SK., 532/2., 532/2. SK., 533. SK., 534/1. SK., 534/2. SK., 536. SK., 537. SK., 540. SK., 541. SK., 542. SK., 544/1., 544/1. SK., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 549., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555., 555. SK., 557. SK., 558., 558. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565., 565. SK., 567., 569., 569. SK., 572. SK., 573., 573. SK., 574. SK., 576., 576. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 579., 579. SK., 580. SK., 581., 582., 582. SK., 583. SK., 584., 584. SK., 585. SK., 586. SK., 587., 587. SK., 588., 588. SK., 589. SK., 590. SK., 592. SK., 593. SK., 594., 594. SK., 595. SK., 596., 597. SK., 598. SK., 601. SK., 602. SK., 603. SK., 603/1., 603/1. SK., 603/3. SK., 603/4. SK., 604., 604. SK., 604/1. SK., 605/1., 605/1. SK., 605/2., 605/2. SK., 605/3. SK., 607., 607. SK., 608., 608. SK., 609. SK., 610. SK., 611. SK., 612. SK., 613. SK., 614., 614. SK., 615. SK., 616., 616. SK., 617., 617. SK., 620. SK., 623., 624. SK., 626. SK., 627. SK., 628. SK., 629. SK., 630., 630. SK., 631. SK., 632. SK., 633. SK., 634. SK., 638. SK., 639. SK., 642. SK., 643., 643. SK., 644. SK., 645. SK., 646. SK., 646/1. SK., 646/2. SK., 646/3., 646/3. SK., 647. SK., 647/1. SK., 648/1. SK., 656. SK., 656/1. SK., 663. SK., 850., 850. SK, 850. SK., 862. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD, ALDIRMAZ SK., ALI FUAT PASA, ALI FUAT PASA CD., ALI IHSAN PASA, ALİ FUAT PAŞA CD., ALİ İHSAN PAŞA CD., ANAFARTALAR CD., ATAKAN, ATATÜRK, B.CAHİT MORKAYA SK., BABA SULTAN, BAĞLAR CD, BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., CELAL BAYAR, CELAL BAYAR CD., ÇALDIRAN, ÇALDIRAN CD., ÇİFTLİK SK., DICLE, DICLE CD., DOGA, DURUSU, DURUSU SK., FEVZİ YILDIZ SK., FIKRI ÖZBAY, FİKRİ ÖZBAY CD., FURKAN, FURKAN SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GÜNEL SK., GÜREL, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD., HİCRAN SK., ILHAN TUBA, IPEK YOLU, IZNIK, İPEK YOLU BULVAR, KARA FATMA, KARADENIZ, KARADENİZ CD., KARAFATMA CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., KIZILIRMAK, KIZILIRMAK CD., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LOZAN CD., MALAZGIRT, MALAZGİRT CD., MARMARA CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., MERIÇ, MERİÇ CD., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., PIYALEPASA, PİYALEPAŞA CD., SAADET SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SEHITLER, SELİMİYE YOLU, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD, SULTANBABA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., ŞEHİTLER CD., TEKEŞ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., TÜRBE YOLU SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YEŞİLIRMAK CD., YOSUN SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKSEMSEDDIN, ARZUM, BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., ENGINAR, EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZI YENER TASKIN, GENÇLIK, HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HİPODRUM CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KAYALAR, KESER, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KORLU SK., LAÇİN SK., MACERA, MELEK, MELEK SK., MUALLİM SK., PUMA SK., SEHERYELİ SK., SOLMAZ SK., TAÇ SK., TAŞ SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, UYGAR SK., YAKACIK SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde GURBET SK., KORAY SK., KULELİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMİYE mahallelerinde DİBEKTAŞI SK., ELDIVAN, KULELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AYDINLI SK., BEŞİK, BEYAZ GÜL SK., BURÇ, BURÇ SK., ÇAĞRI, ÇEMBER, DAĞOĞLU, ELDİVAN, ELDİVAN SK., İNKILAP SK., KORAY, KULELI, MÜDERRİS SK., ÖNDER SK., ÖZVEREN SK., SIMGE, SIMGE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 320., 331. SK., 333. SK., SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 302. SK., 325., 328. SK., 330. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 323. SK., 326. SK., 329. SK., 335., 335. SK., 338., 338. SK., 347. SK, 348. SK, SULTAN BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BEŞEVLER CD., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, DİŞBUDAK SK., FINIKE, FİNİKE SK., GÜLAĞACI SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., MANAVGAT, MANAVGAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde AY SK., ÇAKIL SK., DERBENT FATİH CD., GÜLTEKİN SK., KERVANSARAY CD., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MUHTEŞEM SK., ŞANLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, UZUNTARLA mahallelerinde 423., 424. SK., AKÇAKESME SK., AKGÜL SK., AKSU, DURUGÖL SİTESİ YOLU SK, FERONİA SİTESİ YOLU SK, FLORA SİTESİ YOLU SK, HARBIYE, HARBİYE CD., KİLYOS SK., MAŞUKKÖY SİTESİ YOLU SK, MIMBER, MİMBER SK., REYHAN SİTESİ YOLU SK, SEKA KAMPI, SEKA KAMPI CD., TÜRBE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ASURE, BESÇESME, BOSTAN, BOSTAN SK., BÜKRE SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI, GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KARABULUT, KARABULUT SK., KUTUP SK., SEFTALI, SEHIT TEVFIK, SINEM, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., TAŞPINAR SK., YANIK, YANIK SK., YAPRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 17. SK., DOGANTEPE ISTIKLAL, DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 1., 1. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 16., 16. SK., 2. SK., 20. SK., 23. SK., 25., 25. SK., 26., 26. SK., 4., 4. SK., 6. SK., 8., 8. SK., ÇANAKÇI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., EKŞİ SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KUZU, KUZU SK., MERAL, NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ONUR, ONUR SK., ORUÇ SK., SAHINLER, ŞAHİNLER SK., TABİAT, TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 10:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABDÜLHAMİT CD., ABIDE, ABİDE SK., ALARA, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN SK., ASU, ASU SK., ATATÜRK CD., AZİZ SK., BAHADIR, BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., BUSE SK., CENNET SK., CEREN, CEREN SK., ÇAKAR SK., ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇISEM, ÇISIL, ÇİMEN SK., ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERELI, DERELİ SK., DİLEK SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM, DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., EKİM SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMİN SK., EMNİYET SK., ERENGÜL SK., ERKIN, ERKİN SK., ERSEN SK., ESINTI, ESINTI SK., EŞME KAYA SK., EVİN SK., FEVZİYE SK., GANI, GANİ SK., GELIN, GÖKTÜRK, GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., GÜVEN, HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HOYLAN SK., HUZUR, IBNI SINA, IŞIK SK., İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMELYA, KAMELYA SK., KANAT SK., KANDIL ÇIÇEGI, KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARAMAN, KARAMAN SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KERVAN SK., KIVANÇ, KIVANÇ SK., LEMIDE, LEMİDE SK., MEKİN SK., MELIS, MELİN SK., MELİS SK., MERTCAN SK., MERYEM SK., MILLET, MİLLET CD., MÜMIN, NECİP FAZIL CD., NERMIN, NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZER, ÖZER SK., ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., POYRAZ SK., RAHMET, RAHMET SK., RAUF, RAUF SK., SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMI, SERPİL SK., SEYRAN, SEYRAN SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., TANTAOĞLU CD., ULAŞ SK., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., ÜNİKENT SİTESİ YOLU SK, VACİD SK., VARIS, VEYSEL KARANİ CD., YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA, YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK., ZEKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 11:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, DAMLAR, DONANMA, DÖNGEL, TOPÇULAR mahallelerinde 3089., 3089. SK., 3141. SK., ÇITAK SK., DERE PAZARI SK., DUMANLI SK., EFSANE., EKİN SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., ESKİ KALE SK., FAVORI, FAZILET, FAZİLET SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞLİ SK., IDEAL, İLHAN TUBA CD., KASIMPATI SK., KINA ÇİÇEĞİ SK., MAVİŞ SK., PAZARLIDERE CD., YAHYA ÇAVUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde FAKÜLTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SERDAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, 4.ADA SK., AÇIKGÖZ SK., AHSEN, AHSEN SK., AKÇE SK., AKINCILAR, AKINCILAR SK., AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALAMANBOĞAZI SK., ALOZ ALI, ALOZ ALI SK., ALOZ ALİ SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., ARAS, ARAS SK., BAHA SK., BAHÇIVAN SK., BATTAL GAZI, BATTAL GAZİ SK., BAYBURT SK., BEDİR SK., BERAT SK., BEREKET, BEREKET SK., BOYUN EGMEZ, BOYUN EĞMEZ SK., BUKET, BUKET SK., BULUTLAR SK., BURSA, BURSA CD., CEMRE, ÇELİK SK., ÇİLEK SK., ÇUHADAR, ÇUHADAR CD., DEGER, DEĞER SK., DEĞERLİ SK., DESTAN, DESTAN SK., DESTEGÜL SK., DILARA, DİLARA SK., DÜZLER, DÜZLER SK., EBRAR, EBRAR SK., EĞİLMEZ SK., EMİRHAN SK., ER, ERLER, ERLER SK., ERTÜRK, ESENTEPE SK., EVİM SK., EZEL SK., FERMAN, FERMAN SK., FIRAT SK., FIRIN SK., GALIP, GAYE SK., GAYRET, GAYRET SK., GÖKNAR, GÖKNAR SK., GÖRÜS, GÖRÜŞ SK., GÖZDE, GÖZDE SK., GÜLBAHÇE SK., GÜLEÇ SK., GÜNEYSU, GÜVERCIN, HAFIZ BAYRAM, HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SAIT, HAFIZ SAİT, HAFIZOĞULLARI SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., HASAN GÜLAY SK., HASRET, HASRET SK., HATIP, HATİP SK., HAYAL SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURLU, HURLU SK., HÜLYA SK., INCE, İBRAHİM HAKKI CD., İÇTEN SK., İNCİR SK., İREM SK., KADIOĞLU SK., KALİTE SK., KARA AHMET, KARA AHMET SK., KARAMÜRSEL CD., KARINCA, KARINCA SK., KAYIN, KAYNAK, KAZANDERE, KAZANDERE SK., KEKLİK SK., KELES, KELEŞ SK., KIBAR, KÖPRÜ SK., KÖREBE SK., LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., LISE, LİSE SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MECİTALİ SK., MEHMET AKİF CD., MERVE ELMAS, MERVE ELMAS SK., MEVLANAM, MEVLANAM CD., MIRAS, MİNE SK., MİRAS SK., MUHABBET SK., MUHTAR USTAOĞLU SK., MUTLU, MUTLU SK., NADIR, NADİR SK., NİDA SK., NUR SK., OKUR, OKUR SK., OKURLAR SK., ORMANCI, ORUÇ REİS SK., OSMANGAZİ SK., OSMANLI, OSMANLI SK., OYA BAŞAR SK., ÖZGÜRLÜK SK., PASİNLER CD., PORTAKAL SK., RECEP BUĞRA SK., RENK, RENK SK., SAFIR, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAYGI SK., SELAHATTIN EYYUBI, SELAHATTİN EYYUBİ CD., SEMA SK., SERKAN, SEYIT GAZI, SEYİT GAZİ SK., SİMGE SK., SOYLU SK., SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., SÜTÇÜ MUSTAFA SK., ŞEKER SK., ŞİRİNLER SK., TARİH SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., TUGRUL, TUĞRUL SK., TURGUTLU SK., TURNALI SK., UĞURLU SK., ÜZÜM SK., VALİDE SK., YAVUZ SELIM, YAZGAN, YAZGAN SK., YESIL, YEŞİL ÇİMEN SK., YEŞİL SK., YETIMALI SK., YETİMALİ SK., YILDIRIM SK., YUDUM SK., YURT, YURT SK., YURTTAS, YURTTAŞ, YUVACIK 17 AGUSTOS, YUVACIK 17 AĞUSTOS, YÜCEL SK., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 10:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, NÜZHETIYE, PANAYIR, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 29 EKİM CD., 30 AGUSTOS, 30 AĞUSTOS SK., ABIS, ABİDİN SK., ABİŞ SK., ACAR SK., ADA KARANFILI, ADA KARANFİLİ SK., ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AĞLAK SK., AKÇAY, AKÇAY SK., AKIM, ALA, ALA SK., ALADAĞ SK., ALİM SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU, ANADOLU SK., ANAYOL, ANAYURT, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUTLU SK., ARPA, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ASIL, ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASİL SK., ASMALI, AŞIK VEYSEL CD., ATA, ATABARI SK., ATAKAN SK., ATES ÇIÇEGI, ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., AVCILAR, AVCILAR SK., AYASOFYA, AYASOFYA SK., AYAZ, AYAZMA, AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYSUN SK., AYTAÇ, AYTAÇ SK., AZAK SK., AZERI, AZERİ SK., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHÇE SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIR SK., BAKIS, BAKIŞ SK., BAKİ SK., BALSU, BALSU SK, BANKA SK., BARIŞIK SK., BASAK, BASAMAK SK., BASARI, BAŞAK SK., BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BATI TRAKYA, BATI TRAKYA CD., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BEBEK, BEBEK SK., BEDİA SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BEKAR, BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELDE, BELDE SK., BELEK, BENGISU, BENGİSU SK., BENGÜ, BENGÜ SK., BEYAZIT CD., BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BİLİCİ SK., BİRAND SK., BOYAMA, BOZDAG, BOZDAĞ SK., BOZKURT, BUGRA, BUHAR SK., BULUŞ SK., BULUT SK., BURÇIN, BÜLBÜL, BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVIZLI, CEVIZLIK, CEVİZLİ SK., CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., COSKUN SK., COŞKU SK., COŞKUNER SK., CUDİBEY MEKTEP SK., CÜMLE SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇETİN SK., ÇEVRE, ÇIKMAZ SK., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇİNİLİ SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DADALOGLU, DADALOĞLU SK., DAYI, DEGIRMENCI, DEKOR SK., DERE KENARI SK., DEVRE SK., DIRILIS, DİKÇE SK., DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DİRİLİŞ SK., DOGAN, DOĞA SK., DRAMA, DRAMA CD., DURU SK., DUYARLI SK., DÜLGE, DÜŞ SK., DÜZ SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZTEPE SK., E.ELÇİBEY CD., EBEDI, EBEDİ SK., EBRU SK., EFE ALI, EFKAN SK., EFLATUN SK., EFSANE SK., EGRETI, EĞRETİ SK., EHLİDİL SK., EKBER SK., EKOL SK., EKREM, EKREM SK., ELA SK., ELÇİBEY SK., ELIBOL, ELIF, ELİF SK., ELMAS PAŞA SK., EMEL SK., EMİN KAHYA SK., EMSAL, ENES SK., ERGUVAN SK., ERIKLI, ERİKLİ SK., ERİŞİM SK., ERMAN, ERMAN SK., ERTAN, ERTAN SK., ERTEN, ERTEN SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESLEM SK., ESTERGON, ESTERGON SK., EVLİYAHAN SK., EVRAK, EVRAK SK., EYMEN SK., FARABİ SK., FAS SK., FAVORİ SK., FENER SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FIL, FIRTINA SK., FISTIK SK., FİL, FİL SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BILGE CD., GAZANFER BİLGE CD., GELİBOLU SK., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GENÇLİK SK., GEZMİŞ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GÖKSU SK., GÖRKEM, GURUR, GURUR SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNDÜZ SK., GÜNELİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ASLAN CD., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI İZZET SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HAFIZ SK., HAKI, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALKÇI SK., HALKEVİ SK., HAMZA SK., HAREM, HAREM SK., HARMAN SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HASAN GAZI, HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HATTAT SK., HATUNCUK SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HİKMET SK., HURİ SK., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜRMET SK., HÜRMETLİ SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IÇ, IKLIMA, ILAYDA, ILGIN SK., ILICA, IMREN, ISKETE, İHSAN PEKER SK., İKİZLER SK., İLAYDA SK., İLKYAZ SK., İLTER SK., İMAR SK., İMREN SK., İNAN SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., İNCİLER SK., İSKEFİYE SK., İSKETE SK., İZGİ SK., İZNİK CD., JÜLİDE SK., KABINE, KABİNE SK., KADEM ÇAVUŞ SK., KADER, KADER SK., KADIRGA YOLU SK, KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KANARYALAR SK., KANIK SK., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAGÖZ SK., KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARANFIL, KARANFİL CD., KARDÜZ SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KARŞIYAKA SK., KAVAK, KAVAK SK., KAYA, KAYA SK., KAYMAK, KAYMAK SK., KEMER SK., KEMERALTI SK., KERIM, KESMIR, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEŞMİR SK., KIBRIS SK., KILIÇASLAN, KILIÇASLAN CD., KIRAZLIBAHÇE, KISLA, KISMET SK., KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILAY SK., KIZILCA SK., KİRAZLIBAHÇE CD., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCAMAN SK., KOCATÜRK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., KOLAY SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMUTAN SK., KONAKÇI SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KOŞOĞLU CD., KOZLUCA SK., KÖKNAR, KRISTAL, KUBILAY, KUBILAY SK., KUBİLAY SK., KUMLUK CD., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUSAK, KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTAY SK., KUYU SK., KÜÇÜK SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LOJMAN SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MAKBER SK., MANDIRA, MANDIRA SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MEDRESE, MEDRESE SK., MEHİR SK., MELEKSAH, MELEKŞAH, MELEKŞAH SK., MELIKE, MELIKSAH, MELİKŞAH SK., MEMIS, MENEKSELI, MENEKŞELİ SK., MENZIL, MENZİL SK., MESELI, MESUDE SK., MEŞALE SK., MEŞELİ SK., METANET SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MEZRA SK., MILLI EGEMENLIK, MILLI IRADE, MINI, MISIRLI, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR MENEKŞE SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., MÜCAHİT SK., NAME SK., NANELI, NANELİ SK., NARÇİÇEĞİ CD., NARİFE HANIM SK., NARLIK SK., NASİP SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NEFES SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEZİH SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NIYET, NİĞBOLU SK., NİYAZİ SK., NURGÜL SK., NURLU, NURLU SK., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OĞUL SK., OKTAR SK., OLGUN, ORDU, ORDU SK., ORTAK, ORTAK SK., OYTUN, OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALİ KESKİN SK., ÖMERAĞA SK., PALA SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PAMUK SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKİN SK., PELIN, PELINSU, PELİNSU SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., RAMPA, RECEP ÇAVUS, REFİK SK., REFORM SK, REKABET SK., REMZİ SK., RESSAM SK., REYHAN SK., RUMELI, RUMELİ SK., RÜYAM SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SADIK SK., SAFA SK., SAFİYE SK., SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SAKIR HOCA, SAKSI SK., SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SAMANLI SK., SANCAKTAR, SARDUNYA SK., SARP SK., SEÇIM, SEFA, SEHERYELI, SEHIT BAYRAM MEVKII, SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SELANIK, SELANİK SK., SELİMOĞLU SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SENYURT, SERIM, SERINSU, SERİM SK., SERRA, SESSIZ, SESSİZ SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVER SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVIM, SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SEYFİ SK., SEYH ALI, SEYH EDEBALI, SOĞUKSU SK., SONBAHAR, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SU SK., SUDENAZ, SÜMERLER, SÜMERLER SK., SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAHİNDAĞ SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞEHİT İSMAİL DEMİRCAN CD., ŞENYURT SK., ŞEYH ALİ CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., ŞÖHRET SK., ŞÖLEN SK., TAKVİM SK., TALHA, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TAŞLIK SK., TEKIN, TEKİN SK., TEKKE SK., TEMEL SK., TEPE CD., TEPECIK, TEPECİK CD., TERMAL SK., TRAKYA, TRAKYA SK., TUNCA, TUNCA SK., TUNCAY SK., TURGUT REİS CD., TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU, TÜRK SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., UYGUR SK., UYUM, UYUM SK., UZUNER, UZUNER SK., ÜSTAD SK., VAKIF SK., VAROL SK., VATAN CD., VILAYET, VİLAYET CD., YAHYA, YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YALDIZ, YALDIZ SK., YAVRUKUŞ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLA CD., YAZICIOGLU, YAZMALI, YAZMALI SK., YEKTA, YEKTA SK., YENIMAHALLE, YENİBAHAR SK., YENİCE SK., YENİMAHALLE CD., YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİLKIR SK., YEŞİLLİK SK., YEŞİLYURT SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YUNUS SK., YÜCE SK., ZAHİDE SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEMBİL SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZEYNO, ZEYNO SK., ZİYA PAŞA SK., ZORER SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, D-100 KARAYOLU CD., ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 23 NİSAN SK., ANITTEPE SK., CABİR TOKER SK., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., ÇİĞİLTEPE SK., DOĞANAY SK., DÜZGÜN SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GÜNDÜZ CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., İNÖNÜ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYIN, KARA HÜSEYİN SK., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., NURİ EFENDİ SK., OSMAN ENGİN SK., PİR SULTAN SK., SERHATLI SK., SİVAS SK., ŞENEL SK., TURAN DURSUN CD., YAŞAR KEMAL SK., YEŞİLTEPE SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA mahallelerinde CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKIM, 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ÇANAKKALE SK., DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., FARUK SÖNMEZ SK., HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞARK SK., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YENI, YENİ mahallelerinde 301. SK., 307. SK., 311. SK., 312., 312. SK, 315. SK, 319/2. SK., 334. SK., 337/2., 5108. SK., 5108/1. SK., 5108/3. SK., 5108/4. SK., 5108/5. SK., 5108/6. SK., 5108/7. SK., 5114. SK., 5114/10. SK, 5114/11. SK., 5114/2. SK., 5114/4., 5114/4. SK., 5114/5. SK., 5114/6., 5114/6. SK., 5114/7. SK., 5114/8., 5114/8. SK., 5114/9. SK., 5118/1. SK., 5118/2. SK., 5118/3., 5118/3. SK., 5118/5., 5118/5. SK., 5118/6. SK., ABDURRAHMAN KORHAN, BAGLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÇAYIROVA, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 201/1., 201/1. SK., 202. SK., 202/3. SK., 202/4. SK., 203., 203/1. SK., 203/2. SK., 210., 2302/1. SK., 5209., 5210. SK., 5211., 5211. SK., 5219. SK., ISTIKLAL, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 229/1. SK., 312. SK., 312/1. SK., 312/2., 312/2. SK., 313. SK., 313/1. SK., 321. SK., 325. SK., ADNAN KAHVECİ CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİKENT mahallelerinde 2408. SK., 2409. SK., 2410. SK., DİCLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1762. SK., 1764., 1764. SK., 1765. SK., 1766., 1766. SK., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1767. SK., ŞEHİT FAHRİ KIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1201., 1201. SK., 1201/3. SK., 1202., 1202. SK., 1202/1. SK., 1202/2., 1202/2. SK., 1202/3. SK., 1203., 1203. SK., KIZILAY, KIZILAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2715. SK., 2715/1. SK., 2716. SK., 2716/1. SK., 2717. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2730. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2740. SK., 2776/1. SK., D-100 KARAYOLU CD, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, ŞEHIT ALI GAFFAR OKKAN, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1712., 1712. SK., 1713. SK., 1713/1., 1713/1. SK., 1713/2. SK., 1713/3. SK., 1713/4., 1713/4. SK., 1737. SK., 1742. SK., 1742/1. SK., 1744. SK., 1750. SK., 1752. SK., 1753. SK., 1755. SK., 1756. SK., 1795. SK., CEM, SEHIT ÖZCAN DEMIRCI, SEHIT SELAHATTIN YAPRAK, ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD., ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1020. SK., 1718., 1718. SK., 1719. SK., 1720. SK., 1721., 1721. SK., 1722. SK., 1723. SK., 1754. SK., 1757. SK., 1758., 1758. SK., 1759. SK., 1760., 1760. SK., 1761., 1761. SK., 1762., 1763. SK., GAZILER, GAZİLER CD., ISSIKGÖL CD., NESIL, NESİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 23 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜL SK., GÜRUF SK., GÜVERCİN SK., IGDE, IHLAMUR, İĞDE SK., KİRAZ SK., KUĞU SK., KUMRU SK., MEHTAP, MEHTAP CD., MELTEM, MUZ SK., NAR, NAR SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PELIKAN, PELİKAN SK., PELİN CD., PİNA SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., YAKAMOZ SK., YAKUP KEFELİ SK., YUNUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.