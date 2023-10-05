242 hâkim ve savcı terfi etti

Hâkimler ve Savcılık Kurulu (HSK), 242 hakim ve savcının terfi ettiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:26
242 hâkim ve savcı terfi etti
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HSK'den yapılan açıklamaya göre, 242 hakim ve savcı terfi etti.

HSK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2'nci Dairesi, 3212 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmasını tamamlamıştır. 119 hakim ve cumhuriyet savcımız 1'inci sınıfa ayrılmış, 123 hakim ve cumhuriyet savcımız 1'inci sınıf olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz" denildi.


HSK savcı

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