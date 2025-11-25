25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde de 2 kadın cinayeti: Evli oldukları erkekler tarafından katledildiler!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, iki farklı şehirden kadın cinayeti haber geldi...

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde E.Y. isimli erkek, evli olduğu S.Y.'ye (34) tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BOŞANMA AŞAMASINDA YİNE CİNAYET

Gaziantep'in Nizip ilçesinde de Zehra Ö. (45) isimli kadın boşanma aşamasında olduğu Recep Ö.'nün (46) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Nizip ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Ö., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Recep Ö.'yü yakaladı.