25 Kasım'da erkek vahşeti... Çocuklarının gözü önünde öldürdü!

Çankırı'da Kezban G., evli olduğu erkek Yakup G. adlı erkek tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 07:56
25 Kasım'da erkek vahşeti... Çocuklarının gözü önünde öldürdü!
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Çankırı'da Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir apartmanda saat 22.30’da bir kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; 3 çocuk sahibi Yakup G. ile evli olduğu Kezban G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yakup G. bıçakla Kezban G.'ye saldırdı.

Kezban G., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çocukların çığlıkları üzerine apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kezban G.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yerindeki Yakup G. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kezban G.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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