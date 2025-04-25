25 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:15

Güncelleme: 25.04.2025 - 09:15

BOLU ilinde 25 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, UZUNÇAM mahallelerinde GÖYNÜK YOLU, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 25 Nisan Cuma 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYOKUŞ, KÖSELER, MERKEZ mahallelerinde AKYOKUS KÖY YOLU, AKYOKUŞ KÖYÜ YOLU, KÖSELER MAHALLE YOLU, SÜLÜKLÜ GÖL YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDULLAR, ASAGI, ASAGI(OVA), AŞAĞI, BESLI, BEŞLİ, BÜRÜCEK, ÇAVUŞDERESİ, DERE, GÖKÖREN, GÜNEY, HACI, HALA, HARMANSEKI, HATIPLER, İĞNECİLER, KARAÇOMAK, KAYAPINAR, MERKEZ, SEMSI, SEYITALLER, SEYİTALİLER, SUAYIPLER, ŞUAYİPLER, TOSUNLAR, YUKARI, YUKARI DEDEKAN, YUKARI GÜNEY mahallelerinde 2.ETAP TOKI, ABANT YOLU, ABANT YOLU CD., ABANT YOLU/1, ABANTYOLU CAMI, ABANTYOLU CAMİ SK., ABDULLAR MAHALLE YOLU, ADA CD.Sİ, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, BESLI MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BÜRÜCEK MAHALLE YOLU, CUMHURIYET 1, CUMHURIYET/1, DERE MAHALLE YOLU, ELMACIK DERE KÖYÜ TOPYERİ, Elmacıkdere Köyü Abdullar Maha, ELMACIKDERE KÖYÜ YOLU, FABRİKA YOLU SK., GÖKÖREN KÖY YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, GÖKÖREN SEYİTALİLER MAH, GÖLCÜK HARMANSEKİ MAH, GÖLCÜK KÖYÜ YOLU, GÜNEY MAHALLE YOLU, HACI MAH, HACI MAHALLE YOLU, HALA MAHALLE YOLU, HARMANSEKI MAHALLE YOLU, HATIPLER MAHALLE YOLU, IGNECILER KÖY YOLU, İĞNECİLER KÖYÜ, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ, KARAÇOMAK, KARAÇOMAK KÜME EVLER, KAYAPINAR MAHALLE YOLU, KOĞUCAK KÖYÜ BEŞLİ MAH, KOĞUCAK KÖYÜ DERE MAH, KOĞUCAK KÖYÜ HATİPLER MAH, KOVUCAK HALA MAH, KOVUCAK KÖYÜ, KOVUCAK KÖYÜ YOLU, KOVUCAK KÖYÜ YOLU 2, MUDURNU DERE, ORTAKÖY/1, ORTAKÖY/3, SEMSI MAHALLE YOLU, SEYITALLER MAHALLE YOLU, SUAYIPLER MAHALLE YOLU, TAŞKESTİ 2. ETAP TOKİ, TAŞKESTİ ELMACIK DERE AŞAĞI ME, TOSUNLAR, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK., YEĞENDERESİ, YUKARI DEDEKAN MAHALLE YOLU, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 25 Nisan Cuma 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACEMLER, ALAÇAM, ILICA, KADILAR, KARACASUMANDIRA, KARAÇOMAK, KUZYAKA, MERKEZ, TAŞKESTİ, TATARLAR, YARBASI, YARBAŞI, YUKARI mahallelerinde ACEMLER MAHALLE YOLU, ADA 1, ADA 2 SK., ADA 4 SK., ADA CD., AHMET YESEVİ CD., AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, ALAÇAM MAHALLE YOLU, ATATÜRK/2, BINBASI SABRI ACAR, CUMHURİYET 8, CUMHURİYET CD., ÇAGSAK YUKARI MAHALLE YOLU, ÇAĞŞAK KÖYÜ YOLU, ÇATAL YOL KÜME EVLER, DEREKÖY KÖY YOLU, ILICA KÖY YOLU, KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA KÖYÜ YOLU, KARACASUMANDIRA MERKEZ, KARACASUMANDIRA SK., KARAMURAT ALAÇAM MAH, KARAMURAT KÖY YOLU, KARAMURAT KÖYÜ ALAÇAM MAH, KARAMURAT KÖYÜ YARBAŞI MAH, KARAMURAT KÖYÜ YOLU, KİRAZLI SK., kKARAMURAT KÖYÜ TATARLAR, KUZYAKA MAHALLE YOLU, ORTAKÖY CD., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., TAŞKESTİ BELDESİ, TATARLAR MAHALLE YOLU, TOSUNOGLU, VEYSEL TİRYAKİ CD., YAZI CD., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMI, BÜYÜKCAMİ, HIZIRFAKI, MUSALLA mahallelerinde A.SELAHATTİN BAYSAL CD., AKCALARKASI, AKCALARKAŞI SK., BAHÇELER SK., ÇAYKENARI, ÇAYKENARI SK., DEGIRMEN, HIDIRLIK SK., HİSARALTI SK., KAPANKAYA SK., KATİPLER SK., KUZYAKA SK., RAHMETLER SK., TASMEKTEP, TAŞMEKTEP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSLAR, NAKIBLAR mahallelerinde GÜNEYFELEKETTİN MUSLAR MAH, NAKIBLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIÇÖREN MERKEZ, ASAGIÇAMLI YAYLASI, ÇATAKÖREN YAYLASI, GÖKPINAR YAYLASI, KINDIRA YAYLASI, OGULDURUK MERKEZ, SARAYCIK YAYLASI, SUSUZKINIK YAYLASI, TATLAR YAYLASI, ZAHMANLAR YAYLASI mahallelerinde ALIÇÖREN, ALIÇÖREN KÖYÜ YAYLASI, ALIÇÖREN YAYLA, ALIÇÖREN YAYLA YOLU, AŞAĞI ÇAMLI YAYLA, ÇATAKÖREN YAYLA YOLU, ÇATAKÖREN YAYLASI, GÖKPINAR YAYLA YOLU, GÖKPINAR YAYLASI, KARTALKAYA YOLU, KINDIRA KÖYÜ YAYLASI, KINDIRA YAYLA YOLU, OGULDURUK YAYLASI, OĞULDURUK YAYLASI, SARAYCIK KÖYÜ YAYLASI YOLU, SARAYCIK YAYLA YOLU, SARAYCIK YAYLASI, SARIALAN ALIÇÖREN YAYLASI, SUSUZ KINIK KÖYÜ YAYLASI, SUSUZKINIK YAYLA YOLU, TATLAR KÖYÜ YAYLASI, TATLAR YAYLA YOLU, YAZIÖREN YAYLASI, ZAHMANLAR YAYLA YOLU, ZAHMANLAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAĞAÇ mahallelerinde 3632 SoK., PINAR-1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇEKÖY YAYLASI, BÜRNÜK YAYLASI, ÇAMYAYLA YAYLASI, ÇAYGÖKPINAR YAYLASI, DEGIRMENÖZÜ YAYLASI, DEĞİRMENÖZÜ YAYLASI, DEMIRCILER YAYLASI, DEREKARSI, ERCEK, KOLKÖY YAYLASI, MERKEZ, ÖRENCİK, VAKIFGEÇITVEREN MERKEZ, YAZIÖREN, YENIAKÇAKAVAK MERKEZ mahallelerinde 3 SK, 3 SK SK., AKGÜL SK., ALADAĞ İZCİLİK KAMP MERKEZİ, ALADAĞ ORMAN İŞL.DEĞİRMENÖZÜ Ç, AŞAĞI ÇAMYAYLA KÖYÜ YAYLASI, BAHÇE KÖY YAYLASI, BAHÇEKÖY YAYLA YOLU, BAHÇEKÖY YAYLASI, BOLU KIBRISCIK YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ YAYLASI, BÜRNÜK YAYLASI YOLU, ÇAMYAYLA, ÇAMYAYLA (YOZGAT) YAYLASI, ÇAMYAYLA KÖYÜ YAYLASI, ÇAMYAYLA YAYLA YOLU, ÇAYGÖKPINAR DÜVENLIK YAYLA YOLU, ÇAYGÖKPINAR YAYLASI, ÇIKINLAR YAYLASI, DEGIRMENÖZÜ YAYLA YOLU, DEMIRCILER YAYLA YOLU, DEMİRCİLERKÖYÜ YAYLASI, GEÇİTVEREN(VİRANE) YAYLASI, GÖKSU TABİAT PARKI, İKİ SİVRİ TELSİZ ROLE, KARTALKAYA YOLU2, OKÇULAR KÖYÜ YAYLASI, OVADÜZÜ (DADIÇ) YAYLASI, ÖRENCIK KURTÇULAR YAYLA YOLU, ÖRENCIK YAYLA YOLU, ÖRENCİK KUŞÇULAR YAYLASI, ÖRENCİK YAYLASI, SARIALAN BÖLGESİ ÖZCAN ALABALI, SULTANKÖY YAYLASI, VAKIFGEÇITVEREN GÖZLEME YAYLASI, YAZIÖREN (KAZLAR) YAYLASI, YAZIÖREN YAYLA YOLU, YENİAKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK YAYLASI, YENİGEÇİTVEREN KÖYÜ BASMACI YA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BERK mahallelerinde BERK 1. KÖYÜ, BERK 1. SK., ÇİĞDEM SOK., DEMİRCAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 25 Nisan Cuma 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUSUZ mahallelerinde BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, SUSUZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 25 Nisan Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde SALUR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 25 Nisan Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKÖY, ALIOGLU, ASAGI, AŞAĞI, BIYIKLAR, BÖKRÜ, CIVCILER, DEMIRCILER, DOPLAR, ESENLER, GÖNCÜ, GURLAR, HAMZALAR, ISMAILLER, KADILAR, KADIRLER, KADİRLER, KARABACAKLAR, KARAGEYİKLER, KAYIŞLAR, KUSLAR, KUŞLAR, KÜPLÜCE, MAMATLAR, MERKEZ, MISIRLI, ORTA, SEFERLER, SEMBELEK, TERZILER, YESILLER, YUKARI mahallelerinde ADAKÖY KÖYÜ YOLU, ALIOGLU MAHALLE YOLU, ASAGI EMIRLER MAHALLE YOLU, BIYIKLAR, BIYIKLAR MAHALLE YOLU, BÖKRÜ MAHALLE YOLU, CIVCILER MAHALLE YOLU, ÇORAKKADİRLER KÖYÜ MISIRLI MAH, ÇORAKKADİRLER KÖYÜ YOLU, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ MITIRLAR ME, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ YEŞİLER MAH, DEMIRCILER MAHALLE YOLU, DOPLAR MAHALLE YOLU, EMİRLER KÖYÜ, EMİRLER KÖYÜ YOLU, EMİRLER_YUKARI_KÖY_MAH, ESENLER MAHALLE YOLU, GÖNCÜ MAHALLE YOLU, GURLAR MAHALLE YOLU, HAMZALAR MAHALLE YOLU, ISMAILLER MAHALLE YOLU, KADILAR KÖYÜ YOLU, KADILAR MERKEZ KÖY YOLU, KADIRLER MAHALLE YOLU, KARABACAKLAR MAHALLE YOLU, KAYISLAR MERKEZ KÖY YOLU, KAYIŞLAR KÖYÜ YOLU, KUSLAR MAHALLE YOLU, KÜÇÜKKUZ KÖY YOLU, KÜÇÜKKUZ KÖYÜ YOLU, KÜPLÜCE KÖYÜ YOLU, KÜPLÜCE KÖYÜ YUKARIKÖY MAH, KÜPLÜCE MERKEZ KÖY YOLU, MAMATLAR KÖY YOL, MAMATLAR KÖY YOLU, MAMATLAR KÖYÜ, MAMATLAR KÖYÜ YOLU, MENGEN YOLU, ORTA MAHALLESI YOLU, SEMBELEK MAHALLE YOLU, TERZILER MAHALLE YOLU, YESILLER MAHALLE YOLU, YUKARI EMIRLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 25 Nisan Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENYANI, DEĞİRMENYANI, IMAMOGLU, KARACAAGAÇ, KATIRCIOGLU, KAYNARCA, KEYFANOGLU, MERKEZ, SEYREK, TASAN, YELLİCEDEMİRCİLER mahallelerinde BASYELLICE MERKEZ KÖY YOLU, BAŞYELLİCE KÖYÜ YOLU, DEGIRMENYANI MAHALLE YOLU, IMAMOGLU MAHALLE YOLU, KARACAAGAÇ MAHALLE YOLU, KATIRCIOGLU MAHALLE YOLU, KAYNARCA MAHALLE YOLU, KEYFANOGLU MAHALLE YOLU, KÖPRÜBASI MERKEZ KÖY YOLU, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ YOLU, PAZARKÖY CD., SEYREK MAHALLE YOLU, TASAN MAHALLE YOLU, YELLICEDEMIRCILER KÖY YOLU, YELLİCEDEMİRCİLER, YELLİCEDEMİRCİLER KÜME EVLERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.