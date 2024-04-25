25 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:11

Güncelleme: 25.04.2024 - 10:11

MANİSA ilinde 25 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:00:00.709-2024-04-25 15:00:01.036 saatleri arasında Tekeliler; , İsimsiz1, Tekeller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:00.709-2024-04-25 15:00:01.036 saatleri arasında Tepecik; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz17, tepecik sk, Tepecik Köyü Yolu, Tepecik Köyü İç Yolu, TEPECİK, tepecik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:00.709-2024-04-25 15:00:01.036 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:00.709-2024-04-25 15:00:01.036 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:00.709-2024-04-25 15:00:01.036 saatleri arasında Halıtlı; , halıtlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:00.709-2024-04-25 15:00:01.036 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:02.263-2024-04-25 15:00:15.893 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; 7 NOLU, , KURTULUŞ, 13 NOLU, MANİSA, İSTİKLAL, CENNET, KİRAZ, 8 NOLU, 16 NOLU, ANAFARTALAR, GÜLAY, 6 NOLU, ÇOŞKUN, YENİ, 5 NOLU, MENEKŞE, 4 NOLU, İSTİKLAL 2, İSTİKLAL 1, FATİH, SANCAK, DOĞAN ÇIKMAZI, ÇAM, ÜZÜM, BADEM, GÜL, BEYLER, BEYLER ÇIKMAZI 1, BEYLER ÇIKMAZI 2, HÜSEYİN AĞA, HACI VEZİR, FIRIN, FIRIN ÇIKMAZI, KARANFİL, IŞIK, MEZAR, SİNANLAR, KÜPELİ, ZAFER, 15 NOLU, İsimsiz1, İstiklal Sokak, İsimsiz7, izmir caddesi, ışık, 16.nolu, gökseki mevki, 10 NOLU, 9 NOLU, badem, 7 nolu, 12, badem, PINAR, bülbüller, İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:02.263-2024-04-25 15:00:15.893 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 4. Sk., 38. Sk., 42. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 9. Sk., Açelya Sk., Benzinlik İç Yolu, Dere 1. Çk., Karanfil Sk., LALE, Leylak Sk., BELEDİYE CAD., Manisa Cd. 1. Çk., Manisa Cd. 2. Çk., Manisa Cd. 3. Çk., Nergis Sk., Park Sk., Sanayi Sk., Turgutlu Cd., Turgutlu Cd. 2. Çk., Turgutlu Cd. 4. Çk., Turgutlu Cd.1. Çk., Yasemin Sk., İzmir Cd., İzmir Cd. 1. Çk., İzmir Cd. 2. Çk., İzmir Cd. 3. Çk., İzmir Cd. 5. Çk., orkide, 22 NOLU 1. ÇIKMAZ, 6.SOKAK, 30, 8.sokak, 37. Sk., 35. Sk., 34. Sk., 33. Sk., 32. Sk., 31. Sk.1. Çk., 31. Sk. 2. Sk., 31. Sk., 30. Sk., 3. Sk., 29. Sk., 27. Sk., 26. Sk., 24. Sk., 23. Sk. 1. Çk., 23. Sk., 19sk, 21. Sk., 20. Sk., 2. Sk., 19. Sk. 1. Çk., 19. Sk., 18. Sk., 16. Sk., 15. Sk., 14. Sk., 13. Sk. 3. Çk., 13. Sk. 2. Çk., 13. Sk. 1. Çk., 13. Sk., 12. Sk., 11. Sk., 10. Sk., 1. Sk., 22.sokak, İZMİR_1, 14., orkide 1, 46, 43, 22, 17, 22, 16, 17, 17, 17, 17, 23 Sk. 1. Çk., 7, 7, 7,sokak, DERE 1.ÇIKMAZ, DERE 1.ÇIKMAZ, İZMİR, İZMİR, İZMİR, 23. Sk., 312. ÇIKMAZI, BELEDİYE CAD., MANİSA 5 ÇIKMAZI, KARANFİL, İZMİR, turgutlu_1, 15, 46, 43, 44., izmir_1, 30 Sk., 30 Sk., 30 Sk., 30 sokak, 34.Sk., İzmir Cd., izmir 4. çıkmaz, Turgutlu 1.Çıkmazı, Turgutlu 3. Çıkmazı, 13. Sk., 30 Sk., 30 Sk., 8. Sk., 3., 12, Açelya, Açelya, BELEDİYE CAD., Sancalıbozköy, 30 Sk., LALE, LALE, Açelya Sokak, SANAYİ, SANAYİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:02.263-2024-04-25 15:00:15.893 saatleri arasında Karaoğlanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:02.263-2024-04-25 15:00:15.893 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:02.263-2024-04-25 15:00:15.893 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; , sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, İsimsiz4, sancaklı uzunçınar iç yolu, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:02.263-2024-04-25 15:00:15.893 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:31.226-2024-04-25 15:00:42.372 saatleri arasında Çerkezmahmudiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:31.226-2024-04-25 15:00:42.372 saatleri arasında Yeniharmandalı; çakal azmağı , , çakalazmağı, çakalazmağ, İsimsiz84, İsimsiz83, ÇAKALAZMAĞI, İsimsiz52, ÇAKALAZMAĞI, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:31.226-2024-04-25 15:00:42.372 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:58.094-2024-04-25 15:00:18.045 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:58.094-2024-04-25 15:00:18.045 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 4. Sk., 7. Sk., 6. Sk., 5. Sk., Park Sk., Nergis Sk., Manisa Cd. 1. Çk., BELEDİYE CAD., Leylak Sk., LALE, Karanfil Sk., Dere 1. Çk., Benzinlik İç Yolu, Açelya Sk., 9. Sk., 8.sokak, 6.SOKAK, orkide, Yasemin Sk., Turgutlu Cd.1. Çk., Sanayi Sk., LALE, Açelya Sokak, SANAYİ, SANAYİ, , 30. Sk., 8. Sk., 30 Sk., LALE, BELEDİYE CAD., Açelya, Açelya, 12, 3., 8. Sk., 30 Sk., 30 Sk., 13. Sk., Turgutlu 3. Çıkmazı, Turgutlu 1.Çıkmazı, turgutlu_1, DERE 1.ÇIKMAZ, DERE 1.ÇIKMAZ, 7,sokak, 7, 7, orkide 1, 14., 1. Sk., 10. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 13. Sk. 1. Çk., 13. Sk. 2. Çk., 13. Sk. 3. Çk., 14. Sk., 15. Sk., 2. Sk., 3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:58.094-2024-04-25 15:00:18.045 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, İsimsiz4, sancaklı uzunçınar iç yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:58.094-2024-04-25 15:00:18.045 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:58.094-2024-04-25 15:00:18.045 saatleri arasında Karaoğlanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:00:00.709-2024-04-25 15:00:01.036 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:00.709-2024-04-25 15:00:01.036 saatleri arasında Paşaköy; , İsimsiz59 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:00.709-2024-04-25 15:00:01.036 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:00.709-2024-04-25 15:00:01.036 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:00:00.709-2024-04-25 15:00:01.036 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:02.263-2024-04-25 15:00:15.893 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:55.641-2024-04-25 15:00:06.524 saatleri arasında Küçükbelen; , İsimsiz1, İsimsiz6, İsimsiz7, küçükbelen iç yolu, KÜÇÜKBELEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:55.641-2024-04-25 15:00:06.524 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:55.641-2024-04-25 15:00:06.524 saatleri arasında Kozaklar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:55.641-2024-04-25 15:00:06.524 saatleri arasında Osmancalı; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:00:11.896-2024-04-25 15:00:21.355 saatleri arasında Adala; İsimsiz19, İsimsiz87, İsimsiz88, GÜRSEL CAD, Alp Yıldız Sk., Anafartar Sk., Atatürk Blv., Doğan Cd., Gonca Sk., Gürsel Cd., YUNUS KIZILKAN, İsimsiz1, , İsimsiz86, İsimsiz104, Zambak Sk., ATATÜRK, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:11.896-2024-04-25 15:00:21.355 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:59.422-2024-04-25 15:00:07.137 saatleri arasında Adala; Gürsel Cd., İsimsiz19, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz6, Atatürk Blv., İsimsiz9, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:59.422-2024-04-25 15:00:07.137 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:00:33.424-2024-04-25 11:00:25.294 saatleri arasında Şehreküstü; İsimsiz11, 1. Köşebaşı Sk., İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz31, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz24, İsimsiz25, 2.Köşe Başı Sokak Yolu, Barbaros Sk., Barbaros Sokak, Demirhan Sk., Kayabaşı Sokak, Kırüstü Cd., Osmanlı Sk., YENİ, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, ÇEVRE YOLU, İsimsiz26, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:33.424-2024-04-25 11:00:25.294 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:33.424-2024-04-25 11:00:25.294 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 11:30:59.316-2024-04-25 13:30:18.468 saatleri arasında Doktor Mehmet Akarsu; Ulubatlı Hasan Sk., İsimsiz14, , Barbaros Cd., Nurullah Doğruel Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 11:30:59.316-2024-04-25 13:30:18.468 saatleri arasında Mithatpaşa; , Nurullah Doğruel Blv., İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 11:30:59.316-2024-04-25 13:30:18.468 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 14:00:41.992-2024-04-25 16:00:00.603 saatleri arasında İçhisar; Kocapınar Sokak, AYVALIK, , Sıtma Dere Sk., SITMAPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 14:00:41.992-2024-04-25 16:00:00.603 saatleri arasında Hacıhamza; Kahramanlar Yeni Sokak, AYVALIK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 14:00:41.992-2024-04-25 16:00:00.603 saatleri arasında Şehreküstü; İsimsiz20, İsimsiz32, Gaziler Sk., SITMAPINAR, ÇEVRE YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 14:00:41.992-2024-04-25 16:00:00.603 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 10:00:00.017-2024-04-25 11:00:08.713 saatleri arasında Bakır; , İsimsiz46, Bakır Sk., Şefik Paksoy Cd., İsimsiz80, 35 Sk., 30-1 Sk., 40-1 Sk., 15. Sk., İsimsiz50, İsimsiz51, 30-2 Sk., İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz70, 27. Sk., 27/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 10:00:00.017-2024-04-25 11:00:08.713 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 10:00:00.017-2024-04-25 11:00:08.713 saatleri arasında Kayadibi; ŞEFİK PAKSOY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 13:00:35.897-2024-04-25 14:00:45.896 saatleri arasında Gelenbe; İsimsiz81, 7. Sk., İsimsiz35, İsimsiz34, ŞHT.TAHİR AYMAZ Cad., İsimsiz33, Şht. Tahir Aymaz Cad., İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz32, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz36, 6., 18. Sk., 17. Sk., 16. Sk., 13. Sk., , İsimsiz20, 2. Sk., 2. Sk., 2. Sk., İsimsiz26, Atatürk, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 13:00:35.897-2024-04-25 14:00:45.896 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 14:00:41.111-2024-04-25 15:00:50.108 saatleri arasında Karakurt; İsimsiz11, Karakurt Yolu, Karakurt Yolu, Karakurt İç Köy Yolu, Karakurt İç Köy Yolu, ATATÜRK_1 Cad., ATATÜRK_1 Cad., ALEMDAR SK., ALEMDAR SK., İsimsiz15, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz12, İsimsiz11, KOCAŞIH SK., KOCAŞIH SK., , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 14:00:41.111-2024-04-25 15:00:50.108 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 15:00:31.507-2024-04-25 16:00:50.322 saatleri arasında Karakurt; İsimsiz57, Değirmen Tepe Cad., İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz70, Değirmen Tepe Cad., İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz59, İsimsiz59, İsimsiz28, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz31, Hazergırat Cad., Hazergırat Cad., Sütçüler Sk., Karakurt İç Köy Yolu, Karakurt İç Köy Yolu, Güngörler, Güngörler, İsimsiz71, Sütçüler Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 15:00:31.507-2024-04-25 16:00:50.322 saatleri arasında İlyaslar; , , İLYASLAR YOLU, İLYASLAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 15:00:31.507-2024-04-25 16:00:50.322 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.