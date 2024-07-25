25 Temmuz DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:50

Güncelleme: 25.07.2024 - 09:50

DÜZCE ilinde 25 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 10:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde saçmalıpınar yanık yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALBAYRAK mahallelerinde ALBAYRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTLAKLAR, TANTAN KUYU mahallelerinde OTLAKLAR, TANTAN KUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KÜLTÜR mahallelerinde 10., 1001., 203 SK., 206. CD., 207., 208., 211. SK., 215 SK., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEGIRMENBASI, ISTIKLAL, İSTİKLAL, OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde 1., 11., 1101., 120., 122 SK., 126, 1302. SK., 14. CD., 164., 171., 177., 2., 2. CD., 201., 203., 4., 5. CD., 6., 603. SK., 7., 7. CD., 704 SK., 704., 8. CD., 804. SK., 901., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, CUMHURİYET ÇIKMAZ SK., TUZCUOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER mahallelerinde 1439., 1439. CD., 1448., 1450., 1450. SK., 1487., 1490. CD., 1493., 1493. CD., 1501. SK., 1502. SK., 1503. SK., 1505., 1507. SK., 1510., 1513. SK., 1514. SK., 1515. SK., 1516. SK., 1517. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 163., 5600. CD., BOLU CD., D 100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2261., 2261. SK., 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2398. SK., 2400., 5012., 5020., D 100 KARAYOLU, NOTER SK., ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 8092., 8093., 8097. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIK, ÇORAK, DERE, FABRIKA, FINDIKLI AKSU, KARDELEN, N KENDISI, TATIL, YENI mahallelerinde 13., 17., 2 SK., 3 SK., 7 SK., 7000., 7512., 7530., 7550., 7555., BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLIK, ÇORAK, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, FABRIKA, FINDIKLI AKSU, FINDIKLI AKSU KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, KARDELEN, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, TATIL KÖYÜ, UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, DORUK, GÖKÇE, HAMAMDAĞI, MERKEZ, N KENDISI, UÇUK mahallelerinde 5 SK., 5600 SK., 7505., 7580./1, 7700., BAHÇELIEVLER, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, DORUK, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, HAMAMDAGI, KÖY, MERKEZ, TORKUL YAYLASI SK., UÇUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde 5600., 7330. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde KONURALP 495., PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN, TEKNOPARK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, DEMETEVLER, TOKUSLAR, TOKUŞLAR mahallelerinde 3505. SK., 3506., 3511. SK., 3517. SK., 3521. SK., 3696. CD., 3762., 3762. SK., 3783. SK., 3785., 4095., ÇELIKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOKUSLAR mahallelerinde 3505. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 1374. SK., 2690., 2690. SK., 2698. SK., 2699., 2699. SK., 2700., 2703. SK., 2707. SK., 2712., 2730., 2730. CD., 2734., 2734. SK., 2741., 2741. SK., 2745., 2747., 2748., 2750., 2750. SK., 2760., 2780. SK., 2798., 2806., 2811., 2813. SK., 2820., 2820. CD., 2826., 2875., 2890. CD., 2893., 2893. SK., 2895., 2897., 2900. SK., 2901., 2901. SK., 2902., 2902. SK., 2904., 2904. SK., 2906. SK., 2907. SK., 2910., 2910. SK., 2914., 2915., 2921. SK., 2922. SK., 2925., 2948., 2949., 2979. SK., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL, GÖKKUŞAĞI EVLERİ SİTESİ İÇİ YO, KEMAL BATUR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2821. SK., 2823. SK., 2826. SK., 2830., 2830. SK., 2836. SK., 2864. SK., ÇIKMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVELİ, KONAKLI, N KENDISI mahallelerinde DEVELI BESNI, DEVELİ KÖYÜ YOLU, KONAKLI, KONAKLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜK, KÖYÜN KENDİSİ, KÜLTÜR, N KENDISI mahallelerinde 206., BÜK, ÇAKIRHACI IBRAHIM, ÇAKIRHACIİBRAHİM KÖYÜ YOLU, KALEDIBI, KALEDİBİ KÖYÜ YOLU, KUTLU, KUTLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER, DEMETEVLER, NALBANTOGLU, NALBANTOĞLU mahallelerinde 1.ÇAMLIEVLER CD., 1.DEMETEVLER, 1.DÜZCE, 1.DÜZCE BULVAR, 24., 3.DEMETEVLER CD., 4115. SK., 4117. SK., 4380. SK., 4384. SK., 4390. SK., 4392. SK., 4393. SK., 4394. SK., 4396. SK., 4398. SK., 4400., 4400. SK., 9. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER mahallelerinde 17. SK., 2.ÇAMLIEVLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYAZI, ÇAYIRBASI, KASIM, N KENDISI, TOKMAKTARLA, YUNUSLAR mahallelerinde 3218., AKYAZI KÖYÜ YOLU, ÇAYIRBASI, KASIM, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, TOKMAKTARLA, YUNUSLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, ERDEMLİ, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ, N KENDISI, SEHIT, ŞEHİT, YAKA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYBAŞI KÖYÜ YOLU, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, ERDEMLI, ERDEMLİ KÖYÜ YOLU, HAMZA, KARAÖMER, KONURALP 170., KONURALP 170. SK., MERKEZ KÜME EVLER, OSMANCA, YAKA, YAKA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, KOCAOĞLU, KUZEY, PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI, YUKARI AKÇAÖREN mahallelerinde ÇAMLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLI KÖYÜ YOLU, GÜNEY, KOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, KUZEY, PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI AKÇAÖREN, YUKARI1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKMELEN, HARMANKAYA, N KENDISI mahallelerinde BÜYÜKMELEN KÖYÜ YOLU, HARMANKAYA, HARMANKAYA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRİK mahallelerinde CİHANGİR SK., PAKMAYA 1 DEPREM LOJMANLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİTEPE mahallelerinde DEGIRMEN, MISIRLIK KÖYÜ YOLU, YENİTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, DEĞİRMEN mahallelerinde CAMI, SUBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, SUBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YESILYAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde 105. SK., 111. SK., 112, 112. SK., 125 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELE, KARAÇALI, SARIYER mahallelerinde 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, 19 SK., 22 SK., 23 SK., 25 SK., 25., 26. SK., 29 SK., 32 SK., 33 SK., 33., 34., 35., 36 SK., 37 SK., 38 SK., 39 SK., 40 SK., 41 SK., 41. SK., 42 SK., 42., 44 SK., 50 SK., 54., ARSLAN SK., BAĞLAR SK., BAHAR, BAHAR SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., DOĞAN SK., DOĞU ÇIKMAZI SK., DÜZCE, DÜZCE CD., ERTUGRULGAZI, FINDIK SK., GÜLBAHAR SK., HAYAT EVLERİ KÜME EVLER, IHLAMUR SK., KARACA SK., KAZIM KARABEKİR SK., KURTULUŞ SK., KÜLTÜR CD., MELTEM SK., MİLLET CD., NARİN SK., ÖMER HALISDEMIR, PROF.DR.AHMET AKYÜREK, PROF.DR.AHMET AKYÜREK CD., SERÇE SK., SERHAT SK., ŞEKERCİ SK., TIMUR, TİMUR SK., TURNA SK., YAVUZ, YAVUZ SK., YENI, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORMAN, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16050., 16051., 16052., ORMAN, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 10:45-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENLİ, N KENDISI mahallelerinde ESENLI, ESENLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.