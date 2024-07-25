25 Temmuz KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:50

Güncelleme: 25.07.2024 - 09:50

KOCAELİ ilinde 25 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 108. SK., 110., 118. SK., 120. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 126. SK., 128., 128. SK., 13. SK., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 140., 140. SK., 142. SK., 214., 22., 22. SK., 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245. SK., 247. SK., 25. SK., 27. SK., 34. SK., 35. SK., 39. SK., 4. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., AHİEVRAN CD., HACI ARİF CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 104. SK., 106. SK., 107. SK., 109., 109. SK., 113. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 119. SK., 121., 121. SK., 122. SK., 127., 127. SK., 130. SK., 134., 134. SK., 135. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 2. SK., 20. SK., 201. SK., 21. SK., 214. SK., 23. SK., 234. SK, 245., 248. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 36. SK., 37. SK., 38. SK., 40. SK., 41., 9. SK., AHIEVRAN, D-100 KARAYOLU CD., IMAR, İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., ÇAVDAR SK., ÇITLENBIK, ERGUVAN SK., ERSÖZ SK., GAZEL SK., ILGIN SK., ISPIRYE, İSPİRYE SK., KURDELE SK., MANDALİNA SK., MUSTAFA KEMAL CD., VAKİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ARALYA SK., ATES, ATEŞ SK., AYGÜN SK., ÇİTLENBİK SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, GEYLANİ SK., KARAMAN SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MORSALKIM SK., OZANLAR SK., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 16:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 157. SK., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205., 205. SK., 207. SK., 208. SK., 209. SK., 210. SK., 212., 212. SK., 213. SK., 215. SK., 217. SK., 218. SK., 221. SK., 222., 222. SK., 224. SK., 225. SK., 227. SK., 228., 228. SK., 230., 230. SK., 231. SK., 233., 233. SK., 238. SK., 249., 301., 301. SK., 302., 302. SK., 303. SK., 306. SK., 307. SK., 312. SK., 318. SK., 319., 319. SK., 321., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 324., 324. SK., 325., 327. SK., 329. SK., FİRUZE CD., SULTAN BEYAZIT, SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEFKEN mahallelerinde GÜNEŞ SK., PEMBE KAYALIK, PEMBE KAYALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ mahallelerinde CİCİLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., ALKAN SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DİK SK., EKİN SK., ERSOY SK., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, İZMİT CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, ŞİMAL SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALI, ÇAKIRCAALİ mahallelerinde CİVELEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARASAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, KARASAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KOCABAYRAMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MANTARCILAR MEVKII, MANTARCILAR MEVKİİ, MANTARCILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞU CD., KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKII KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKII KÜME EVLER, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde 1543. SK., 1544. SK., 1546. SK., 1547. SK., 1547/1., 1547/1. SK., ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., AKAİD SK., AKİF SK., ALİM SK., ALKIN, ALKIN SK., ALPEREN SK., ANIL, ANIL SK., ARDIÇ SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞİYAN SK., ATASAY SK., ATATÜRK, AVŞAR SK., AYSEL, AYYILDIZ SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BAHRIYE ÜÇOK, BANKA SK., BANU SK., BARAN, BASAK, BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BERAT SK., BEYAN, BEYAN SK., BEYZA SK., BIRGÜL, BIROL, BİLGEN SK., BİNGAZİ SK., BİRGÜL SK., BİRLİK SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BOZ SK., BURAK, BURAK SK., CEVİZ SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAKI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇAPA SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇORUH SK., DAĞISTANLI SK., DARI, DARI SK., DERİNCE SK., DEVRAN SK., DIRLIK, DİRLİK SK., DİVAN SK., DORUKAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ECMEL SK., EREN, EREN SK., ERKAN, ERKAN SK., ESENTEPE SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., FATIH, FIKRET SK., FİKRET SK., GELIN, GELİN SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GIPTA SK., GIZEM, GİZEM SK., GÖK SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNNUR SK., HAK SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., İMRAN SK., KAÇKAR SK., KAHYA, KAHYA SK., KALYON SK., KAMACI SK., KANARYA, KANARYA SK., KERVAN, KERVAN SK., KOVAN SK., KOZA SK., KUDRET, KUDRET SK., LIDER, LİDER SK., MECNUN, MECNUN SK., MESALE, MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., METIN, MEVLANA, MEVLANA CD., MINARE, MIZRAK SK., MİNARE SK., MOLLA HÜSREV CD., MURAT SK., NACAR SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS SK., NERGİS SK., NIL, NISA, NİL SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., OCAK SK., ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖRF SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERIHAN, PERİHAN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., POLAT, RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RECEP SK., RÜZGARLI SK., SADRAZAM SK., SAHIN, SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVAL SK., SEVENGÜL SK., SEVGİ SK., SIFA, SIFA SK., SIMSEK, SOKULLU CD., SULTAN, SULTAN SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEN SK., ŞENLİK SK., ŞİFA SK., ŞİMŞEK SK., TALHA SK., TANSU SK., TURNALI, TURNALI SK., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULUSU SK., UMUT, UMUT SK., USLU SK., ÜÇAYLAR SK., YAĞIZHAN SK., YERLİ SK, ZAFER SK., ZERAFET SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AŞIK VEYSEL CD., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BORA SK., ÇETİN EMEÇ CD., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DEVRAN, ECEHAN SK., EFLATUN SK., ERIS, ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, GAZANFER SK., GEÇİT SK., GÜRKAN SK., HANEDAN SK., HÜSAM SK., INCI, ISTASYON, ISTASYON CD., İNCİ SK., İSTASYON CD., KARAHİSAR SK., KARTOPU SK., KAYMAZ SK., KEŞİF SK., KISA, KISA SK., KISMET SK., MERCAN, MERCAN SK., ÖZDEL SK., ÖZGE SK., REIS, REİS SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., ULAS, ULAŞ SK., YESIL, ZÜMER, ZÜMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, ULUS mahallelerinde 2146., 2146. SK., 2147. SK., 2148., 2148. SK., 2149., 2149. SK., 2149/1. SK., 2150. SK., 2151., 2151. SK., 2152. SK., 2153. SK., 2154. SK., 2155. SK., 2156., 2156. SK., 2157., 2157. SK., 2158. SK., 2159. SK., 2160., 2160. SK., 301/1. SK., 301/2. SK., 304. SK., 305., 305. SK., 305/1., 305/1. SK., 306/1. SK., 306/3. SK., 307., 307/1. SK., 307/2. SK., 308., 308. SK., 308/1., 309., 309. SK., 310. SK., 311., 311. SK., 312/2. SK., 313. SK., 313/1. SK., 314., 314. SK., 315., 315. SK., 316. SK., 316/1., 316/1. SK., 316/3. SK., 329/2., ANKARA CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., ORDU CD, YAVUZ SELİM CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ, YAGCILAR mahallelerinde 3401., 3402, 3420., 4701. SK, GÜL SK., KARANFİL SK., LEYLAK SK., ONUR SK., SARI ÇEŞME SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3410., 3411. SK., 3413., BAĞDAT SK., YARIŞ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1827. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1829., 1829. SK., 1830. SK., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1837., 1837. SK., 1838. SK., 1839., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843/1. SK., 1844., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1857., 1857. SK., 1859. SK., 1860. SK., BARIS, BARIŞ CD., EZGI, EZGİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1843., 1843. SK., HAYRİ MACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3418., ATATÜRK CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, ORTANCA SK., SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 00:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI, TERZILER, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYZADE SK., BULDUK MERKEZ MEVKII, DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, FAKILAR MEVKII, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HACI IBRAHIMLER MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZİRAN mahallelerinde ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI mahallelerinde ÖMER TÜRKÇAKAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KIRAZPINAR MEVKII, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAĞDATLI CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., SAHİL YOLU CD., YAMANLAR, YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 25 Temmuz Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS mahallelerinde ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.