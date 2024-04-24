25 yıllık eşini öldüren erkeğe indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da tartıştığı 2 çocuğunun annesi 25 yıllık eşi Nadire Güzelçolak'ı (42) av tüfeğiyle başından vurarak öldüren İbrahim Güzelçolak (49), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi, cezada indirim uygulanmadı.

DHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 11:21
25 yıllık eşini öldüren erkeğe indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Abone Ol google-news

Geçen yıl 19 Eylül’de saat 12.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 388 Sokak'taki 2 katlı apartmanın giriş katında; Döşemealtı Belediyesi'nden emekli olan kepçe operatörü İbrahim Güzelçolak ile 25 yıllık eşi Nadire Güzelçolak arasında geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmada İbrahim Güzelçolak, kırma av tüfeğini alıp, 2 kız annesi eşinin başına tek el ateş edip, evden ayrıldı. İbrahim Güzelçolak, aradığı damadına da eşini öldürdüğünü söyleyerek polis merkezine gidip teslim oldu.

Eve giden polis ekipleri, Nadire Güzelçolak'ın cenazesiyle karşılaştı. Mahkemeye çıkarılan İbrahim Güzelçolak tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle sanık İbrahim Güzelçolak hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle dava açıldı.

BABALARININ EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİLER

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Güzelçolak katıldı, çiftin kızları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Güzelçolak'ın kızları, annelerinin ölümüne neden olan babalarının en ağır hadden cezayı almasını istediklerini söyledi. Taraf avukatlarının savunmasının ardından sanık İbrahim Güzelçolak, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Dostlarıma karşı beni düşman ettiler. Her şey ortadadır. Ben bugüne kadar sabretmiştim" dedi.

İbrahim Güzelçolak, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Güzelçolak'ı 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı, cezada indirim uygulamadı. 


İlgili Haberler

Antalya seferinde panik dolu anlar… İskoç yolcu, polise saldırdı!

Antalya seferinde panik dolu anlar… İskoç yolcu, polise saldırdı!
Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem!
Restoran boykotu Antalya’ya nasıl yansıdı?

Restoran boykotu Antalya’ya nasıl yansıdı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarında yeni dönem

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarında yeni dönem
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’

Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas Meclis resepsiyonunda gerçekleşti: İlk çay sohbeti

Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas Meclis resepsiyonunda gerçekleşti: İlk çay sohbeti
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu
ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı

ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu