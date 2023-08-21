2557 yıllık gelenek Seferihisar’da yeniden canlandı

Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:13

Güncelleme: 21.08.2023 - 10:13

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Oyuncular Sendikası’nın partner olduğu ve 2557 yıl sonra yeniden doğduğu topraklarda hayat bulan Dionysos Şenliği, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yetişkin, Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Taner Rumeli, ünlü sanatçılar Erkan Can, Bekir Aksoy, Tuba Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, tiyatro oyun grupları ve Seferihisarlıların katıldığı renkli bir kortej ile başladı. Antik yunan kostümleri giyen oyuncular, Sığacık sokaklarında halkı coşku ile selamladı. Sanatın doğduğu topraklarda müzik, tiyatro ve atölye çalışmasıyla her yaşa hitap eden festivale, ilgi de büyük oldu.

“GELENEĞİ YENİDEN CANLANDIRDIK”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin 2557 yıllık geleneği yeniden canlandırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “ Dünyayı değiştiren, hatta baştan yaratan hikayeler işte bu kadim topraklarda yazılmış.

Bugün, ilki milattan önce 534 yılında düzenlenen, dünyanın en eski şenliği olan bir geleneği, yeniden başlatmak için buluştuk. Tam 2557 yıllık bir gelenek. Bu Seferihisar için çok değerli. Binlerce yıllık mucize bu şenlikle yeniden hayat buldu” diye konuştu. Yetişkin geçtiğimiz ay Seferihisar Belediyesi ve Oyuncular Sendikası arasında bir iş birliği protokolü imzaladıklarının altını çizerek, “Aslında binlerce yıl öncesinde olduğu gibi tarihi bir protokol yeniden imzalandı. Sanata dair projelerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.

SANATÇILARDAN DESTEK

Şenliğe katılan sanatçılar, şenliğe özel muhteşem bir sahne şovuna imza attı. Oyuncular Sendikası’ndan Erkan Can sanatın birleştirici gücü ve bereketinin binlerce yıldır toplumlara değer kattığını belirterek, “Dionysos Şenliği’nin uluslararası bir festivale dönüşmesi için Oyuncular Sendikası olarak üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. Oyuncu Bekir Aksoy ise Anadolu'nun binlerce yıllık köklü kültürünün geleneksel ve çağdaş unsurlarının çok özel sanatsal etkinliklerle taçlanacağı şenliğin, sanat adına çok değerli olduğunu ifade ederek, şenlikte bulunmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. “Sanatçılar Teos’ta” oyununa sunumu ile değer katan sevilen oyuncu Taner Rumeli de bu yıl ilki gerçekleştirilen şenliğe Oyuncular Sendikası olarak önümüzdeki yıl daha geniş katılım sağlayacaklarını vurguladı. Yine Oyuncu Sendikası’ndan Tuba Erdem de, sanatçılara verilen değer arttıkça toplumun da geliştiğini söyleyerek, Seferihisar Belediyesi’ne binlerce yıllık festivale yeniden hayat verdiği için sanatçılar adına teşekkür etti.

2557 YILLIK GELENEK

İlki M.Ö. 534’te yapılan 2557 yıllık Dionysos Şenlikleri binlerce yıl sonra yeniden hayat bulurken, Sığacık’ın her köşesi sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Ürkmez Kadın Tiyatrosu “Zeytinime Dokunma” oyununu, Oyuncular Sendikası ise şenliğe özel hazırladıkları “Sanatçılar Teos’ta” oyunu ile izleyici karşısına çıktı. “Sanatçılar Teos’ta” oyununda muhteşem görsel şovu ile izleyenler büyülenirken, İzmir Devlet Opera ve Balesi ise festivalin kapanış gösterisinde Seferihisar Sığacık’ta tam anlamıyla kulakların pasını sildi. Sanat dolu unutulmaz gecenin sonunda ise Dj Ozan Akçiçek şenliğe katılanların hafızalarından silinmeyecek bir müzik şov gerçekleştirdi.