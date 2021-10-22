27 bin 150 kişi organ nakli bekliyor

22 Ekim 2021 Cuma, 07:36

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Alsancak, Buca, Dokuz Eylu¨l, Gu¨zelyalı, Kordon ve Varyant Rotary Kulu¨pleri, Kordon Rotary Kulu¨bu¨ ev sahipliğinde pandemi su¨recinde organ bağışlarının önemine dikkat çekmek amacıyla “Organ bağışlarında sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemi” konulu bir toplantı du¨zenledi. Organ Bağışı Komitesi Başkanı Merve Baykan, Tu¨rkiye genelinde 27 bin 150 kişinin organ nakli için beklediğine dikkat çekerek geçen yıl sadece 143 kişinin yaptığı bağışların hastaları kurtarmaya yettiğini açıkladı.

ÇALIŞTAY YAPILACAK

Baykan, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla gelecek yıl mayıs ayında Avrupa Transplant Oyunları’nı İzmir’de du¨zenlemek istediklerini ve İzmir Bu¨yu¨kşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yeni bir heykel çalıştayı organize edeceklerini duyurdu. Baykan, “Göztepe Gu¨rsel Aksel Stadı’nın kapasitesi kadar yani 27 bin 150 kişi u¨lkemizde organ nakli bekliyor. Bu bir stadyum dolusu insan demek. Aileleri ve sevdiklerini de du¨şu¨necek olursak, bu rakam aslında milyonlarca kişiye yani bir şehir dolusu insana denk geliyor. Ancak ne yazık ki geçtiğimiz yıl sadece 143 kişi donör olmuş. Bu su¨rece spor ve sanatı da dahil ettiğimiz takdirde ilgi artacaktır. Farkındalığı artırmak adına gelecek yıl mayıs ayında organ nakli olan bireylerin katıldığı Avrupa Transplant Oyunları’nı İzmir’de du¨zenlemek istiyoruz. Bunun yanı sıra İzmir Bu¨yu¨kşehir Belediyesi’nin katkıları ile kentimizde bir heykel çalıştayı du¨zenlemeyi planlıyoruz. Yine organ bağışı haftasının başlangıcı olan 7 Kasım tarihinde bir farkındalık çalıştayı du¨zenlemeyi planlıyoruz. Tu¨rkiye canlı organ vericilerinde du¨nyada birinci sırada ancak kadavrada ise son sıralarda yer alıyor. Bu yu¨zden çok sayıda insan yaşamını yitiriyor. Organ nakli yapılan ve hayata tutunan çok sayıda insan var. Hayatlarına normal sağlıklı bireyler gibi devam edebiliyor. İzmir bu anlamda örnek bir şehir ve Tu¨rkiye’deki organ bağışında ilk sırada. Ülkemizde nakil yapan cerrahlar yurtdışından davetler alıyor. Nakil için hastalar Tu¨rkiye’ye geliyor. Ama ne yazık ki nakil bekleyen hasta kaybımız tahmin edilen sayının çok çok u¨stu¨nde. Bunu aşabilmek için bizim gibi sivil toplum örgu¨tlerinin, yerel yönetimlerin, devletin işbirliği ve medyanın katkısı çok önemli” diye konuştu.