27 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:06

Güncelleme: 27.03.2025 - 09:06

MANİSA ilinde 27 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-27 2025-03-27 09:00:00.262-2025-03-27 15:00:00.693 saatleri arasında Uzunburun; Uzunburun Köyü İç Yolu, Uzunburun Köyü Yolu, uzunburun, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, uzunburun, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:00.262-2025-03-27 15:00:00.693 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:00.262-2025-03-27 15:00:00.693 saatleri arasında Akgedik; AKGEDİK, Akgedik Köyü Yolu, İsimsiz4, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:00.927-2025-03-27 15:00:00.619 saatleri arasında Hafsa Sultan; 4819. Sk., 4821. Sk., 4823. Sk., 4825. Sk., 4831. Sk., 4832, 4833. Sk., 4834. Sk., 4835. Sk., 4837, 4827. Sk., Özsaruhan Blv., 4864, 4860. Sk., 4858. Sk., 4856. Sk., 4854. Sk., 4852. Sk., 4846. Sk., 4844. Sk., 4842. Sk., 4840. Sk., , 4807 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:00.927-2025-03-27 15:00:00.619 saatleri arasında Fatih; 4832, 4837, 4858. Sk., 4860. Sk., 4862. Sk., 4901. Sk., 4903. Sk., 4907. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:00.927-2025-03-27 15:00:00.619 saatleri arasında Mesir; 5121. Sk., 5119. Sk., 5115. Sk., 5114. Sk., 5111. Sk., 5109. Sk., İsimsiz34, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:08.949-2025-03-27 15:00:15.862 saatleri arasında Pınarköy; , Pınarköy Köyü Yolu, pınarköy, İsimsiz32, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, ARAZİ, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:08.949-2025-03-27 15:00:15.862 saatleri arasında Recepli; Recepli Köyü İç Yolu, recepli , İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:08.949-2025-03-27 15:00:15.862 saatleri arasında Asmacık; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:08.949-2025-03-27 15:00:15.862 saatleri arasında Karaahmetli; , İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:08.949-2025-03-27 15:00:15.862 saatleri arasında Karahüseyinli; , Karahüseyinli, Karahüseyinli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:08.949-2025-03-27 15:00:15.862 saatleri arasında Koruköy; , İsimsiz2, koruköy, Koruköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:08.949-2025-03-27 15:00:15.862 saatleri arasında Örselli; , İsimsiz1, İsimsiz2, Örselli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:08.949-2025-03-27 15:00:15.862 saatleri arasında Yuntdağyenice; YUNTDAĞYENİCE, Yuntdağyenice Köy Yolu, yuntdağyenice, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:08.949-2025-03-27 15:00:15.862 saatleri arasında Yuntdağıköseler; YUNTDAĞIKÖSELER, Köseler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:08.949-2025-03-27 15:00:15.862 saatleri arasında Uzunlar; İsimsiz49, İsimsiz46, İsimsiz45, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, ARAZİ, uzunlar, İsimsiz32, İsimsiz31, ARAZİ, İsimsiz24, UZUNLAR, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz2, uzunlar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:08.949-2025-03-27 15:00:15.862 saatleri arasında Süngüllü; Süngüllü Küme Evleri, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:08.949-2025-03-27 15:00:15.862 saatleri arasında Sarıahmetli; Sarıahmetli Köyü İç Yolu, sarıahmetli, SARIAHMETLİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:08.949-2025-03-27 15:00:15.862 saatleri arasında Sakallı; Sakallı Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-27 2025-03-27 09:00:00.528-2025-03-27 15:00:00.157 saatleri arasında Yeniharmandalı; Şirin Sk., Kuruçay Çk., Güzel Sk., Gediz Sk., Gediz Cd., 1.ÇIKMAZ, Doğu Cd. 2. Çk., Doğu Cd., Cumhuriyet Cd., HACIHALİLER YOLU SOKAK, , hacıhaliller yolu, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz38, çifte damlar, İsimsiz27, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:00.528-2025-03-27 15:00:00.157 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz42, İsimsiz15, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-27 2025-03-27 09:00:16.097-2025-03-27 15:00:21.424 saatleri arasında Yenice; Yenice, yok, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz3, İsimsiz1, Yenice Köyü İç Yolu, Yenice Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 10:00:49.467-2025-03-27 16:00:56.898 saatleri arasında Halılar; , çıralılar, KARABEYLER, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 10:00:49.467-2025-03-27 16:00:56.898 saatleri arasında Karabeyler; karabeyler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 10:00:49.467-2025-03-27 16:00:56.898 saatleri arasında Karşıova; KARABEYLER, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-27 2025-03-27 09:00:21.128-2025-03-27 15:00:29.837 saatleri arasında Hüseyni Baba; Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, , Hüseyni Baba elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:39.321-2025-03-27 15:00:52.566 saatleri arasında Hüseyni Baba; Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Patika, Gördes Köprübaşı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:39.321-2025-03-27 15:00:52.566 saatleri arasında Atatürk; BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, Gördes Köprübaşı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-27 2025-03-27 09:00:25.146-2025-03-27 15:00:42.191 saatleri arasında Akıncılar; Akpınar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:25.146-2025-03-27 15:00:42.191 saatleri arasında Secaattin; , Akpınar Cd., Ayvalık Sok, YUNUS EMRE, ÜNİVERSİTE, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:25.146-2025-03-27 15:00:42.191 saatleri arasında Hacıhamza; , ÜNİVERSİTE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-27 2025-03-27 09:00:35.529-2025-03-27 10:00:43.361 saatleri arasında Beyoba; Ziya Bey Cd., İnönü Cd., Ünlü Cd., Zübeyde Hanım Cd., Yaşar Ahmet Cd., Nuriye Manisa Cd., Mithatpaşa Cd., Mazlum Atlan Cd., Kazım Karabekir Cd., Fevzi Çakmak Cd., Atatürk Çevre Yolu, Atatürk Cd., 9. Sk., 8. Sk., 5. Sk., 43. Sk., 42. Sk., 41. Sk., 40. Sk., 4. Sk., 39. Sk., 30/1. Sk., 30. Sk., 3. Sk., 29. Sk., 28. Sk., 27. Sk., 26/1. Sk., 25. Sk., 24. Sk., 23. Sk., 22. Sk., 21. Sk., 20. Sk., 2. Sk., 19. Sk., 18. Sk., 16. Sk., 14. Sk., 137. Sk., 135. Sk., 134. Sk., 133. Sk., 130. Sk., 13. Sk., 122. Sk., 12. Sk., 108. Sk., 104. Sk., 103. Sk., 10. Sk., 1. Sk., İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz31, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz22, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz11, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:35.529-2025-03-27 10:00:43.361 saatleri arasında Sazoba; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:35.529-2025-03-27 10:00:43.361 saatleri arasında Rahmiye; Rahmiye Köyü İç Yolu, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:35.529-2025-03-27 10:00:43.361 saatleri arasında Moralılar; Beyoba Yolu, İsimsiz15, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz14, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:35.529-2025-03-27 10:00:43.361 saatleri arasında Kapaklı; kapaklı, Manisa Akhisar Yolu, Kapaklı Köyü İç Yolu, İsimsiz103, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, , İsimsiz33, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 09:00:35.529-2025-03-27 10:00:43.361 saatleri arasında Kayalıoğlu; OVA EVLERİ, İsimsiz153, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 10:00:41.577-2025-03-27 13:00:54.305 saatleri arasında Efendi; , İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, 270, İsimsiz33, İsimsiz34, 270, İsimsiz49, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz54, 267/1, ŞEHİT SERDAR DENİZER, ŞEHİT SERDAR DENİZER , şehit sedar denir er sk, 267/1, şehit serdar denizer sk, şehit serdar denizer , ŞEHİT SERDAR DENİZER SK, şehit serdar deniz er , 267/1. Sk., 269., 270. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 10:00:41.577-2025-03-27 13:00:54.305 saatleri arasında Cumhuriyet; , 269, 269, 263/1. Sk., 263/2. Sk., 265. Sk., 265/1., 269. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 13:00:10.76-2025-03-27 14:00:17.007 saatleri arasında Beyoba; İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz31, İsimsiz46, İsimsiz48, 1. Sk., 10. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 108. Sk., 12. Sk., 122. Sk., 13. Sk., 130. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 14. Sk., 16. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26/1. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 30/1. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 5. Sk., 8. Sk., 9. Sk., Atatürk Cd., Atatürk Çevre Yolu, Fevzi Çakmak Cd., Kazım Karabekir Cd., Mazlum Atlan Cd., Mithatpaşa Cd., Nuriye Manisa Cd., Yaşar Ahmet Cd., Ziya Bey Cd., Zübeyde Hanım Cd., Ünlü Cd., İnönü Cd., , İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz22, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz16, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 13:00:10.76-2025-03-27 14:00:17.007 saatleri arasında Kayalıoğlu; , İsimsiz17, İsimsiz153, OVA EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 13:00:10.76-2025-03-27 14:00:17.007 saatleri arasında Kapaklı; , İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz103, Kapaklı Köyü İç Yolu, Manisa Akhisar Yolu, kapaklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 13:00:10.76-2025-03-27 14:00:17.007 saatleri arasında Moralılar; , İsimsiz5, İsimsiz14, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz15, Beyoba Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 13:00:10.76-2025-03-27 14:00:17.007 saatleri arasında Rahmiye; , İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz30, Rahmiye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-27 2025-03-27 13:00:10.76-2025-03-27 14:00:17.007 saatleri arasında Sazoba; elektrik kesintisi yaşanacaktır.