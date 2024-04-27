27 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:29

Güncelleme: 27.04.2024 - 10:29

İZMİR ilinde 27 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-27 2024-04-27 01:15:42.9-2024-04-27 01:30:52.445 saatleri arasında Bahçelievler; 490/1. Sk., 444. Sk., 490. Sk., 455. Sk., 454. Sk., 9114/1 Sk., Saim Çıkrıkçı Cd., Halide Edip Adıvar Cd., Ali Rıza Avni Blv., 9223 Sk., 510/1. Sk., 510. Sk., 509/2. Sk., 509/1. Sk., 509. Sk., 508. Sk., 506. Sk., 505. Sk., 502/4. Sk., 502/2. Sk., 501. Sk., 494. Sk., , 325. Sk., 355. Sk., 370. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 443. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 01:15:42.9-2024-04-27 01:30:52.445 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-27 2024-04-27 01:15:42.9-2024-04-27 01:30:52.445 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 10:00:45.145-2024-04-27 16:00:53.798 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-27 2024-04-27 01:15:42.9-2024-04-27 01:30:52.445 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-27 2024-04-27 09:00:23.239-2024-04-27 15:00:31.137 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:23.239-2024-04-27 15:00:31.137 saatleri arasında Atatürk; 893. Sk., 893/1. Sk., 894. Sk., 896. Sk., Yavuz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:33.929-2024-04-27 15:00:41.469 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:33.929-2024-04-27 15:00:41.469 saatleri arasında Atatürk; Yavuz Cd., 910. Sk., 898. Sk., 896/1. Sk., 896. Sk., 895. Sk., 894. Sk., 893. Sk., 889. Sk., 888. Sk., 836/1. Sk., 835. Sk., 834. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-27 2024-04-27 09:00:31.962-2024-04-27 11:00:12.625 saatleri arasında Yenibağarası; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-27 2024-04-27 09:00:50.112-2024-04-27 15:00:02.047 saatleri arasında Kahramandere; 862. Sk., 864. Sk., 858. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:50.112-2024-04-27 15:00:02.047 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-27 2024-04-27 09:00:55.794-2024-04-27 16:00:02.037 saatleri arasında Yeşildere; İsimsiz54, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE, İsimsiz11, YEŞİLDERE, İsimsiz16, İsimsiz16, , , İsimsiz11, İsimsiz18, İsimsiz18, İsimsiz54 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:55.794-2024-04-27 16:00:02.037 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-27 2024-04-27 10:00:04.053-2024-04-27 16:00:13.417 saatleri arasında Arpaseki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-27 2024-04-27 10:00:45.145-2024-04-27 16:00:53.798 saatleri arasında Atatürk; Atatürk Cd., , 377, İstiklal Cd., Özgür Sk., FATİH, Barış Sk., 377. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 10:00:45.145-2024-04-27 16:00:53.798 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 10:00:45.145-2024-04-27 16:00:53.798 saatleri arasında Kazım Dirik; İstiklal Cd., FATİH, 377. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-27 2024-04-27 10:00:52.778-2024-04-27 13:00:16.298 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, , İstasyon Küme Evleri Sk., ESKİ FIRINLI KÖYÜ, 3.ÇAYIR, Osmanoğlu Mevki Sk., OSMANOĞLU MEVKİİ, Furunlu Yolu, Bayındır Yolu Cd., İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz30, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz32, İsimsiz19, İsimsiz31, İsimsiz29, Yenice Kuyu Sk., İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 10:00:52.778-2024-04-27 13:00:16.298 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 10:00:52.778-2024-04-27 13:00:16.298 saatleri arasında Tokatbaşı; İsimsiz15, , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz23, Furunlu Yolu, Ova Yolu, Tokatbaşı Köyü, Tokatbaşı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 10:00:52.778-2024-04-27 13:00:16.298 saatleri arasında Karahalilli; , İsimsiz26, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz77, isimsiz, İsimsiz29, 2.ÇAYIR, Cumhuriyet Mevki Sk., DEMİR YOLU, Gazi Mevki Sk., 1.ÇAYIR, OSMANOĞLU MEVKİİ, 3.ÇAYIR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 10:00:52.778-2024-04-27 13:00:16.298 saatleri arasında Sadıkpaşa; İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, Tokatbaşı Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.