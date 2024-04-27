27 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:29

Güncelleme: 27.04.2024 - 10:29

MANİSA ilinde 27 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-27 2024-04-27 09:00:13.944-2024-04-27 15:00:22.118 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:13.944-2024-04-27 15:00:22.118 saatleri arasında Beydere; Beydere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:13.944-2024-04-27 15:00:22.118 saatleri arasında Şamar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, BEYDERE ŞAMAR, İsimsiz5, İsimsiz6, ŞAMAR, şamar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:13.944-2024-04-27 15:00:22.118 saatleri arasında Sarınasuhlar; , İsimsiz2, İsimsiz3, Sarınasuhlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:13.944-2024-04-27 15:00:22.118 saatleri arasında Yağcılar; , cumhuriyet meydanı kümeevler, cumhuriyet meydanı kümeevler, mahalle sınırları, cumhuriyet meydanı, cumhuriyet meydanı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:52.957-2024-04-27 15:00:02.304 saatleri arasında Yağcılar; YENEN, , BURSALI, bursalı, PAŞA, ÖNDER, İsimsiz20, İsimsiz21, uyanık, uyanık sokak, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, atlıata, arslan, kostak, sancaklı, BİLGİLİ, İsimsiz47, İsimsiz49, İ.CERAN, atsızata sk, İsimsiz55, i.ceran, İsimsiz60, ARINÇ, yagcılar, yozgatlı sokak, çiftlik, İsmetpaşa Cd., İ. Ceran Sk., Çiftlik Sk., Çayırlar Sk., Uyanık Cd., uyanık, çiftlik, FATİH, parlayan, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz69, BALABAN, çetin, adnan menderes, parlayan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:52.957-2024-04-27 15:00:02.304 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:52.957-2024-04-27 15:00:02.304 saatleri arasında Muradiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:52.957-2024-04-27 15:00:02.304 saatleri arasında Bağyolu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:52.957-2024-04-27 15:00:02.304 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 09:00:52.957-2024-04-27 15:00:02.304 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-27 2024-04-27 10:00:04.053-2024-04-27 16:00:13.417 saatleri arasında Eğnez; İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, , Eğnez Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 10:00:04.053-2024-04-27 16:00:13.417 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-27 2024-04-27 10:00:04.053-2024-04-27 16:00:13.417 saatleri arasında Dereköy; , Dereköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.