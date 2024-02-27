27 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:24

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:24

KOCAELİ ilinde 27 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTYERI, KURTYERİ mahallelerinde GİZEM SK., KANALBOYU SK., KUMCAĞIZ CD., ORHAN SK., SİNEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYMAZ, MÜLKÜŞEHSUVAR mahallelerinde HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKII, OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKONAK mahallelerinde KARATAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIGAZI, SARIGAZİ mahallelerinde KEMALIYE MEVKII, KEMALİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI CD., GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT CD., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., ÖNDER, ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, UYGAR, ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY mahallelerinde 4461, AKIN, AKIN SK., ATİK SK., BİLLUR SK., ELMAS SK., GÜLÜM SK., KARACA SK., KARTAL SK., KAVAL SK., KAZIM KARABEKIR CD., KAZIM KARABEKİR CD., KILIÇ SK., KÖROĞLU SK., MEŞALE SK., NEHIR, NEHİR SK., OLCAY SK., ÖZEKLİ SK., SÜMER SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT MAHMUT SK., TERZI GÖLÜ, TERZİ GÖLÜ CD., USTA SK., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde KADEM SK., KARPUZLUK SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ÖZKOÇ SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Şubat Salı 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., DERELİ SK., FİLİZLER SK, HARMANLIK SK., İFTİHAR SK, KADER SK, KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARADERE CD., KAYI SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., TUROĞLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde BOSTAN, BOSTAN SK., BÜKRE SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KARABULUT SK., KUTUP SK., SEHIT TEVFIK, SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., TAŞPINAR SK., YANIK, YANIK SK., YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde 1. SK., 12. SK., 13. SK., 16., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 23., 23. SK., 25. SK., 29 EKİM CD., 4. SK., 6. SK., 8. SK., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, ELİT SK., KANYON SK., KUZU, KUZU SK., NESE, NURİ PAŞA CD., ONUR SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVACIK YAKACIK mahallelerinde BAYRAK, HAMZADAG, HAMZADAG SK., HAMZADAĞ SK., ÖNDER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLICA, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER mahallelerinde EKİN SK., EROL, IHLAMUR, IHLAMUR SK., ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, KARABAŞ, SANAYİ, TEPECİK, TERZIBAYIRI, TERZİBAYIRI, TOPÇULAR, VELİAHMET mahallelerinde ADİL ÇELİK SK., AKİF DÜZEN SK., ARZU SK., ASMA SK., ATILGAN SK., AYŞE ÖZDEMİR SK., AYTAÇ SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BODUR SK., CAYMAZ SK., CUMHURİYET CD., DİLEĞİM SK., DORUK SK., DURAN SK., ESKİ HASTANE SK., ESKİ TAŞOCAĞI SK., FAHRİ SK., FİKRET SK., FİLİZ SK., FULYA SK., GEBEŞOĞLU SK., HACI ALİ SK., HACI HIZIR SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HASAN ÇELİK SK., HATIRA SK., IBRAHIM TASÖREN, İBRAHİM TAŞÖREN SK., İNCİR SK., İSKEÇE SK., İSMAİL HAKKI SOYER SK., KABARAN ÇEŞME SK., KADİFE SK., KALE SK., KALYON SK., KANDİL SK., KAYABAŞI SK, KAYABAŞI SK., KAYMAZ, KAYMAZ SK., KAYNARCA SK., KERİM SK., KIRDAR SK., KORNIS, KORNİŞ CD., KÖPRÜ SK., MEHMET BODUR SK., MERDİVENLER SK., MERSİN SK., MEZARLIK SK., MUSA KAZIM CD., NURTEN SK., OKÇU SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., ÖZ KURTULUŞ SK., ÖZKAHRAMAN SK., ÖZKANLI SK., ÖZSU SK., POLAT SK., POLATKAN, POLATKAN SK., SALIH ARGUN, SALİH ARGUN SK, SALİH ARGUN SK., SEHER SK., SÜLEYMAN TANER SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TÜFEKÇİ BAYIRI SK., UZUNER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU, MİMAR SİNAN, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., AKCAN, AKCAN SK., AKGÜNES, AKGÜNEŞ SK., AKKUTAY, AKKUTAY SK., AKTAS, AKTAŞ SK., ALTUNAY SK., ARNAVUT, ARNAVUT SK., ATMOSFER, ATMOSFER SK., AYVALIK, AYVALIK SK., BASOL, BAŞAR SK., BAŞOL SK., BATIN SK., BEKTAŞ TOKER SK., BİBERİYE SK., BİRAY SK., BİROL SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA CD., BUCAK, BUCAK SK., CAMİDÜZÜ SK., CESUR SK., ÇAĞLAR SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., DAL SK., DEMIRTAS, DEMİRAY SK., DEMİRTAŞ SK., DİKENLİ SK., DÜZEY SK., EREL, EREL SK., ERİŞ SK., ERSÖZ SK., ERYAMAN SK., FİDAN SK., GENÇOĞLU SK., GÖK SK., GÖKÇEM SK., GÜLŞEHRİ SK., GÜN SK., GÜNDOGDU, GÜNDOGDU CD., GÜNDOĞDU CD., GÜRDAL SK., GÜRKAŞ SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HIZIR REİS SK., İMAMOĞLU SK., İNCİAY SK., KAVAK SK., KAYAPINAR SK., KEMERKÖPRÜ SK., KENAN SK., KOCAÇESME, KOCAÇEŞME CD., KOCADERE SK., KÖKEN SK., KUTUP YILDIZI SK., MANİDAR SK., MİLLİYET SK., MİTHAT İÇÖZ SK., MOLLA RECEP, MOLLA RECEP SK., MÜFTÜOĞLU SK., ÖZKAL SK., ÖZÖN SK., PAZAR YOLU SK., PORTAKAL HAFIZ RÜŞTÜ BEY CD., SAHRA SK., SARITAŞ SK., SEHIT MUSTAFA TÜRK, SEHIT MUSTAFA TÜRK CD., SELANİK CD., SERÇE, SEVER SK., SEYRAN SK., SIRINYER, SOYKAN SK., ŞEHİT MUSTAFA TÜRK CD., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ SK., ŞENYİĞİT SK., ŞİRİNYER SK., TAHA SK., TALİH SK., TOLGA SK., TURAL SK, TURKUAZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., UTKU SK., UYGUN, UYGUN SK., ÜSTÜNER SK., YUSUF SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA FATİH, ARPALIKİHSANİYE, BALÖREN, ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE, GÖKÇEÖREN, GÜLBAHÇE KADRİYE, KOZLUCA, MECIDIYE, MECİDİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARICAALİ, SULTANIYE, SULTANİYE, TOPÇULAR, YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde ARPALIKIHSANIYE MERKEZ MEVKII, ARPALIKİHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD., AYAN, AYAN SK., BALÖREN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALÖREN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÜL SK., GÜNEYSU CD., HACI İSHAK SK., HASIR SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., HAYRI BULUT, HAYRİ BULUT SK., ISTIKLAL., IZMIT KANDIRA YOLU, İSHAK GÜRKAN SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAZIM GÜNEŞ SK., KISLA MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKII, KOZLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KULOGLU MEVKII, KULOGLU MEVKII KÜME EVLER, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET UZUN CD., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ORHAN SK., MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., MUZAFFER GÜRKAN CD., ORHANIYE, ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE CD., ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTAN MURAT CD., SULTANBABA CD., SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKII KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK, TOYGAROGLU MEVKII, TOYGAROĞLU MEVKİİ, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAKUP AÇMALAR MEVKII, YAKUP AÇMALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI, YENİYALI mahallelerinde BAGDATLI, GÜNDÜZ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde ABDİOĞLU SK., AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, HAKANBEY SK., İSFENDİYAR SK., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SIRMALI SK., UYGAR SK., UZUNOGLU, YEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde AYHAN SK., ÇENEDERE CD., DİLAVER DENİZ SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, GÖKDUMAN SK., GÜRPINAR SK., GÜVENLİ SK., HACI KEMAL SK., KAPLAN SK., SERDAR SK., UNCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA, YENİKENT mahallelerinde ÇOBAN SK., EMEK SK., GÜVENLI, NATO CD., OLGUN SK., REİS SK., SELÇUK SK., SEMİZ SK., TEMİZEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKII, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde DERYA SK., MUHTES SK., UZUNOĞLU SK., VATAN CD., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde BİRLİK SK., FLORYA SK., GÖKDUMAN, MAMAT, MAMAT SK., TEMEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 27 Şubat Salı 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, AGAH ATES, AGAH ATEŞ, HACI AKIF, HACI AKİF, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAĞDATLI CD., BAĞLAR İÇİ CD., BENT SK., BİNBİR ÇİÇEK SK., D-100 KARAYOLU CD., DAR SK., DERELER, DERELER SK., DİKÇE SK., GÜLÜZAR SK., HEREKE ATATÜRK CD., HEREKE CUMHURİYET CD., HIZIR SK., İDRİS ÇINAR SK., İKİZ SK., İPEKYOLU SK., KAMIŞLI SK., KANDAK SK., KEMHANE CD., KILIÇASLAN SK., KINAY, KINAY CD., KÖY YOLU, KÖY YOLU CD., MEHMET BIROL, MEHMET BİROL CD., MEHTAPLI, MEHTAPLI SK., MİTHAT ERSOY CD., MUHSİN ALATAŞ CD., ORAL PEKTAS, ORAL PEKTAŞ CD., REŞAT BEY SK., SAHİL YOLU CD., SERPİL GÜL SK., SON BUSE, SON BUSE SK., SÜMER, SÜSLÜ SK., ŞEHRİ SK., TAHİR CD., TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD., UFUK ÇIKMAZ SK., ULUPINAR SK., VEİS AĞA CD., VİLAYET SK., YAKAMOZ SK., YAMANLAR SK., YEŞİLPINAR CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILISKELESI mahallelerinde 735. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 27 Şubat Salı 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 459., 459. SK., 510. SK., FEVZI ÇAKMAK, RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.