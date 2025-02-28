28 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:56

Güncelleme: 28.02.2025 - 09:56

KOCAELİ ilinde 28 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 28 Şubat Cuma 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, NAIP, NAİP mahallelerinde BELEN MERKEZ MEVKİİ, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA mahallelerinde CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., DERE, ERKUT, ERKUT SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., SALİM DERVİŞOĞLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR TEPECİK, KULLAR YAKACIK, PASADAG, PAŞADAĞ, YAYLACIK mahallelerinde ACUN, ACUN SK., AHMET PASA, AHMET PAŞA SK., AHMET YESEVİ SK., AKER SK., ALTUN SK., ARITMA YOLU, ARITMA YOLU CD., ATAK SK., ATMACA, BASER, BAŞER SK., BERAY, BEYAZ ZAMBAK, BEYAZ ZAMBAK SK., BILIR, BONCUK SK., BOZTEPE SK., ÇELİKİZ SK., ÇOBAN YILDIZI SK., ÇOBANOGLU, ÇOBANOĞLU SK., FINDIKLIK, FINDIKLIK SK., FURKAN, GENÇAĞA SK., GÜNDOĞAN SK., GÜZELPARK, GÜZELPARK SK., HACI ALİ SK., HACI SEVKI, HACI ŞEVKİ SK., HOCAEFENDI, KARS, KAYABASI, KONAK, KONAK SK., KURAN SK., MEKTEP SK., MEŞELİK SK., MEVSIM, MEVSİM SK., MISIRLIOĞLU SK., NEŞELİ SK, ORKIDE, ORKIDE SK., OSMAN YILMAZ SK., ÖZBAY SK., ÖZEN SK., ÖZKANLI, RAUF ORBAY SK., SALKIM SK., SAMYELİ SK., SENEM, SEVAL, SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞİRİN SK., YAKACIK, YAKACIK CD., YARISALANI, YARIŞALANI CD., YILMAZLAR SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUVAKENT SİTESİ SK, ZEHRA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde BARBAROS, BERRAK SK., ÇAKIR, ÇİSE SK., EMPAY SK., IHSAN, KESKIN, KESKİN, ÖNCÜ SK., SAHINTÜRK, TRABZON SK., TÜRKKAN, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde AÇANGÜL SK., ANKA, ANSA SK., ARPALIK CD., BASARAN, BAŞARAN SK., BEĞENDİK SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, EGEMEN CD., FEZA, FEZA SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MURGUL SK., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT mahallelerinde AZRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Şubat Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde ELIT, NURİ PAŞA CD., ONUR, TOROS SK., ÜSTÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde AKÇE SK., DÜZLER SK., ER, ER SK., FEVZİ PAŞA CD., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURLU, HURLU SK., KARA AHMET, LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MAHMUTPAŞA CD., TINAZTEPE, YEŞİL SK., YETİMALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME mahallelerinde YENI MAH. KAMP YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME mahallelerinde YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-09:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ACIELMA SK., ADACIK SK., AHENK SK., AHMET LÜTFÜ ARAT, AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AHUDUDU SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., AKÇAAĞAÇ SK., AKKAYA, ALA SK., ALİ EFENDİ SK., ALT SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANADOLU SK., ANITLAR SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN, ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS, ATLAS SK., AY SK., AYAZKÖY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., AYDINKENT SİTE YOLU SK, AYVALIK SK., BABADAĞ SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BAKIR SK., BAKKAL SK., BALCILAR SK., BALLI SK., BARUT, BARUT SK., BASRA SK., BAŞAKLI SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYIRLI SK., BEGONYA SK., BERGAMA SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., BUKET SK., CESUR, CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRLİ SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., DERBENT FATİH CD., DERMAN SK., DERNEK, DERNEK SK., DESTAN, DESTAN SK., DİCLE CD., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST, EBEGÜMECİ SK., EKVATOR, EKVATOR SK., ELMALI SK., ELVEDA SK., ERCİYES SK., ERIKLI, EYLEM, EYLEM SK., FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDA, FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GELİŞİM SK., GEVREK SK., GİRİT SK., GÖKÇESU, GÖKÇESU SK., GÖREN SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., HAKİKAT SK., HALK, HALK SK., HAS SK., HASKÖY SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE, HEYBE SK., HUŞ SK., ILICA SK., İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KADEM, KADEM SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARAÇALI, KARAÇALI SK., KARADUT, KARADUT SK., KARASU SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KARLI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KARTEPE 2000 VİLLALARI SİTE YO, KERVANSARAY CD., KINIK SK., KIRGIZLAR SK., KIRMALAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KIZIL SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KORKUT SK., KUŞBURNU SK., KUŞKONMAZ SK., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., KUZGUNDERE CD., LEVENT SK., MASHAR, MASHAR SK., MECİT SK., MELEK SUYU CD., MESCİT SK., MILLI EGEMENLIK, MIMAR SINAN, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİRAY SK., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MUHTEŞEM SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ÖĞRETMENLER SK., ÖMER YALÇIN CD., ÖMERAĞA SK., ÖZGÜ SK., ÖZKOÇ SK., PETUNYA SK., ROKA, ROKA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SAHINTEPE, SAKIZ SK., SARI SK., SARILALE SK., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEF SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SEPETÇI, SEPETÇİ SK., SERIN, SERİN SK., SICIM, SIRAT SK., SIRINAGA, SIRINSULHIYE IZMIT, SIRINYOL, SİCİM SK., SİMSAR SK., SOYCAN SK., SÖNMEZLER SK., SÜSEN SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞÖHRET SK., TAFLAN SK., TARÇIN SK., TAVŞANLI SK., TURCAN, TURCAN SK., TURKUAZ SK., TUZLA, TUZLA SK., TÜRKELİ SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜÇGEN SK., ÜRKMEZ SK., YAPRAK SK, YEKPARE SK., YENICE, YENİ SK., YENİCE SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLÖZ SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZERDECAL SK., ZEYTİN SK., ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKÇAAGAÇ, DOGA, FERHAT SK., GARDENYA, GARDENYA SK., GÜLİBRİŞİM SK., HATMI, HURMA SK., IÇMELER, ISILTI, İÇMELER CD., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ SK., KIZILÇAM, KIZILÇAM SK., MUZ, MUZ SK., TAŞLIÇAY SK., TOROSLAR, TOROSLAR SK., TÜMEN SK., ÜNAL, YEŞİLÇAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BAHARLI, BAHARLI SK., BEYAZ LALE SK., ÇINAR CD., ÇULHA CD., MEYAN SK., MİSVAK SK., PEMBEGÜL SK., PORTAKAL SK., SARIGÜL, SARIGÜL SK., TERE SK., YENİBAHAR SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde AYAN SK., ÇOBAN SK., KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK, MECIDIYE İSTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ALİ DİKMEN SK., BAKÜ SK., ÇISE, D-130 KARAYOLU, DURU SK., EMIN TERZIOGLU, EMİN TERZİOĞLU SK., ERKUL SK., FARUK SIKKIBAR, FARUK ŞIKKİBAR SK., GAZİ ERTUĞRUL SK., GÖKMAVI, GÖKMAVİ SK., KERKÜK SK., KOCAER SK., KUĞU SK., LATIFE, MAZİ SK., MESUTLAR, MESUTLAR SK., MOR SALKIM SK., NAMZET, NAMZET SK., NANE ÇİÇEĞİ SK., NERMIN, NERMİN SK., NİYET SK., ORMAN GÜLÜ SK., ÖZYALI SK., PETROL, PETROL SK., SALIM DERVISOGLU, SEDAT PEK SK., SEKERLI, ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ SK., ŞEHİT HASAN SK., ŞEKERLİ SK., TAMÇELİK SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., ESELER, ESELER CD., KESKİN SK., MEZARLIK SK, MİHRİBAN, PORTAKALLAR SK., SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, EMIRHAN, EMİRHAN mahallelerinde BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HABİL, HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KIŞ, KOCAMAN SK., MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5115., 5115. SK., 5117., 5118. SK., 5121. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5132. SK., 5134. SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MENDERES, NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Şubat Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRKÖY mahallelerinde ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKII, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRKÖY, GÖKÇEÖREN, SEPETÇİ mahallelerinde BARAJ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIOGLU MEVKII, HACIOĞLU MEVKİİ, HACIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KARADİVAN, KOCAKAYMAS, NASUHLAR, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRAHMETLER MEVKII, PİRAHMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 19018, 24. SK., 30. SK., 7. SK., ABANT YOLU, ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL, ANIL SK., ASIR, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BAHAR SK., BALÇIK, BAYIR, BEREN SK., BERİL SK., BOZTURGUT SK., CAMİ SK., CEBECI, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI FIDAN, CEBECI KISLA, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ CD, ÇAGDAS, ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK CD., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAVUT KAPTAN SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., EKŞİ SK., ENGIN, ERGÜL, ESEN, FİLİZ SK., GİRİŞ SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖLOVA SK., GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ SK., GÜRGEN SK., ILAYDA, ILAYDA SK., İLAYDA, KANAL, KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARSILAR, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BEREN, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KILIÇ SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KOÇ SK., KÜTÜKÇÜ, KÜTÜKÇÜ SK., LİMAN SK., MERAL SK., MERKEZ CD., MESE, MESUT, MESUT SK., MINE, MİNE, MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, OKAN SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZCAN SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK, PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAHİL SK., SAKARYA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SEKER, SELVİ SK., SEN, SEYİT, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., SÜKRAN, ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEN, ŞEVVAL, TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TAŞLI SK., UYGUR, UZUN SK., ÜNAL SK., YAĞIZ SK., YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YATAKAGZI, YELKENKAYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DALCA mahallelerinde DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU mahallelerinde BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, UMURCALI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, AKDURAK, ALAYBEY, AYDINLIK, BABAKÖY, BABALI, BALLAR, CEBECI, CEBECİ, ÇAMKONAK, ÇARŞI, DURAÇALİ, DURAKLI, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde 128., 13. SK., 21. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 33. SK., 571., 587, ACILIK, ACILIK SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKARSU SK., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÜZÜM SK., ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKII KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ASKERIYE MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KURT YERİ SK., ATATÜRK CD, ATIL SK., ATLAMA YANI, ATMACA SK., AYBAS, AYBAŞ SK., AYDOGDU, AYKUT SK., BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BABALI ATATÜRK, BABALI DOGA, BABALI KARANFIL, BABALI LALE, BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALÇIK CD., BALKAN, BALLAR, BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARBAROS SK., BAYRAM SK., BERBEROĞLU SK., BESTE, BESTE SK., BİRGÜL SK., BİRLİK SK., BURCU SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, BUSE SK., CANSU. SK., CEBECI BULVAR, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI MENEKSE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECİ BULVARI CD., CUMHURİYET CD., ÇAGLAR, ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR SK., ÇAMKONAK, ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., ÇAMLICA SK., ÇAMLIK CD., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇOBANKUYU CD., ÇÖRTÜK, DAMLA, DAMLAR YANI SK., DAR SK., DASÇI, DAŞÇI SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DEMİR SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., DURAK SK., DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EFLATUN, EMANET SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ENGİN SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., EYÜP, EYÜP SK., FAHRİ SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., FIRTINA SK., FURKAN SK., GAFFAR OKKAN CD., GEBEŞ SK., GENÇ SK., GENÇLİK CD., GEZİCİ SK., GİZEM SK., GÖKTEPE SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÖZTEPE, GÖZTEPE SK., GÜLDALI SK., GÜLLEP, GÜLŞEN SK., GÜNES 90, GÜNEŞ 90 SK., GÜVEN SK., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HACI ŞÜKRÜ SK., HAKAN SK., HAKKI ORUÇ SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HIZLI, HIZLI SK., HİCRET SK., HOCAOGLU, HOCAOĞLU SK., IHLAMUR ÇIÇEGI, İLAYDA SK., İLBEY SK., İNCE SK., İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANALBOYU SK., KANARYA SK, KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KAPTAN SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, KARATAŞ SK., KARSI, KARŞI SK., KARŞILAR SK., KATIP, KEFKEN, KEFKEN ATA, KEFKEN CANSU, KEFKEN CD., KEFKEN ÇAGDAS, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN DEMIR, KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DERE, KEFKEN DERE SK., KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN KISLA, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN ORKIDE, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KELES, KELES SK., KELEŞ SK., KENT, KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE KISLA, KERPE MARTI, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KIZILCIK SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİBAR SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KUM ZAMBAGI, KUMCAĞIZ CD., KURTPINAR SK., KURTULUŞ SK., KURTYERI ENGIN, KURTYERI KANDIRA, KURTYERI KARTAL, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER SK., KURTYERI YIGIT, KUŞÇU SK., LALELİ SK., LIDER, MACARLAR, MACARLAR SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERMER SK., MEŞE SK, MEŞE SK., MIÇO CD., MINE SK., MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, MOTEL SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, NAZ ÇIKMAZI SK., NEBIOGLU, NEBİOĞLU SK., NUR SK., OBRUK SK., OBRUK. SK., ORHAN SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORUÇ SK., ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜR SK., ÖZKAN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POYRAZ SK., RADAR YOLU, RADAR YOLU CD., RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SARISU, SARISU CD., SARP SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SEN SK., SENOL, SEVGI, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SEZENLER CD., SIRINEVLER, SITELER, SİNEM SK., SİTELER SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜMBÜLCÜK, ŞEKER SK., ŞENOL SK., ŞİMŞEK SK., ŞİRİNEVLER SK., TASLI, TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., TÜRBELER, TÜRBELER SK., TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, UFUK, UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., YAGCI, YAĞCI SK., YATAKAĞZI CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEDIVEREN, YEGANE SK., YELPAZE SK., YEMİŞ SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ, YILMAZ SK., YİLDİZ, YUKARI KURTYERİ SK., YUNUS, ZAFER SK, ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 28 Şubat Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde ARALIK SK., BAHÇELİEVLER SK., ESKI HÜKÜMET, ESKİ HÜKÜMET CD., FIRIN SK., ISTASYON, KAVALA, KAVALA CD., NİHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ŞEKERPINAR mahallelerinde 560., 560. SK., 561. SK., REZENE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 1. CD, ADALI SK., CEYDA SK., CIHAN, CIHAN SK., CİHAN SK., DEREN SK., DERİN SK., EFE SK., EGE SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN, ERKAN SK., GÖKALP SK., GÜLER SK., IHLAS, ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARAYEL SK., KENDİR SK., KETEN, KETEN SK., LODOS, LODOS SK., SAMYELI, SEDİR SK., SEVİNDİK SK., YAKAMOZ, YELKEN SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, GEBZE OSB2, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1500. SK, AHU, AKDENIZ, ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., AYÇA, AYÇA SK., BADEM SK., BAGLARBASI, ÇAĞATAY SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAYIR SK., ÇİLEK SK., DİLARA SK., DOLUNAY SK., DURU, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ECE, ECE SK., ELİF SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., FETİYE CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÖKÇE SK., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., HILAL, HİLAL SK., ILGAZ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KAMER, KARANFIL, KARANFİL SK., KASIMPATI, KASIMPATI SK., KOYUNCU, KUMSAL SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NEHİR SK., NERGIS, NERGİS SK., NESLIHAN, NESLİHAN SK., ÖYKÜ, ÖZEN, RÜZGAR SK., SADIK, SEHER SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SÜMBÜL, TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TURGUT SK., ULUÇ SK., ULUS SK., ÜLKER SK., ÜSTÜN, YAGMUR, YAĞMUR SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YESIM, YILDIZ ÇIÇEGI, YILDIZ ÇİÇEĞİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 3206., 3210., 3218., 3219., 3219. SK., 3220., 3221., ARMUTLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., ORGANİZE CD., PELİTLİ, SILE CD., ŞİLE CD., TEPE SK., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ASMALI, AYTUĞ SK., BALCILAR, BEYZADE, BEYZADE SK., CENNET SK., CİHANGİR SK., DUYGU SK., EGEMEN, ERGUVAN SK., GELINCIK, HÜSEYİN DEMİR CD., KARTOPU SK., MANDIRA YOLU SK., MELTEM, MELTEM SK., METIN OKTAY, METİN OKTAY CD., NAZMI BALCI, NAZMİ BALCI CD., ÖZBEK, PIRI REIS, PİRİ REİS CD., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., TÜRKCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 28 Şubat Cuma 00000-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3515., 3525, 3525., 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3550. SK., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3721. SK., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901. SK., 3910., 3911., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621., 4621. SK, 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., AKYOL SK., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., CEBELİ SK., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ELEŞLİ SK., ESENYOL SK., ESKI ISTANBUL YOLU, ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÜRSOY SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz59, KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME, KURUÇEŞME SK., KUYU SK., MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEZARLIK SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUL SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PINARBAŞI SK., SEDA SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAKUPBEY SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEVLANA mahallelerinde ISSIKGÖL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Şubat Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME mahallelerinde 1073. SK., 1074., 1074. SK., 1076. SK., 1077. SK., 1078. SK., 1079. SK., 1080. SK., 1081. SK., 1082., 1082. SK., 1085., 1085. SK., 1087., 1087. SK., 1088. SK., 1094. SK., KAVAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Şubat Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, PİRİ REİS mahallelerinde 1014/10. SK., 1016/2. SK., 1016/3. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1016/5. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/3. SK., 1019/5. SK., 1032. SK., 1041. SK., 1042/1., 1042/1. SK., 1042/2., 1042/2. SK., 1042/3., 1042/3. SK., 1042/4. SK., 1043., 1043. SK., 1044., 1044. SK., 1045. SK., 1046. SK., 1047., 1047. SK., 1050/1. SK., 1051., 1051. SK., 1051/1. SK., 1052/1. SK., 1053., 1053/1. SK., 1053/2. SK., 1053/3. SK., 1053/4. SK., 1053/5., 1053/5. SK., 1054. SK., 1055., 1055. SK., 1056/1. SK., 1059. SK., 1061. SK., 1061/1. SK., 1061/2. SK., 1061/3. SK., 1063., 1063. SK., 1063/1., 1063/1. SK., 1063/3. SK., 1064. SK., 1064/1. SK., 1065., 1065. SK., 1065/1., 1065/1. SK., 1066., 1066. SK., 1067. SK., 1068., 1068. SK., 1068/1. SK., 1068/2., 1068/2. SK., 1069., 1069. SK., 1069/1. SK., 1070., 1070. SK., 1071. SK., 1072., 1072. SK., 1075. SK., 1076., 1077., 1077/1. SK., 1080., KAVAK CD., SEHIT OKTAY KAYA, ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD., YELKENKAYA CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1020. SK., 1712., 1712. SK., 1713. SK., 1713/1., 1713/1. SK., 1713/2. SK., 1713/3. SK., 1713/4., 1713/4. SK., 1718., 1718. SK., 1719., 1719. SK., 1720. SK., 1721., 1721. SK., 1722. SK., 1723. SK., 1724. SK., 1725., 1725. SK., 1725/1., 1725/1. SK., 1725/2. SK., 1726. SK., 1727. SK., 1728., 1728. SK., 1729., 1729. SK., 1730., 1730. SK., 1731. SK., 1740. SK., 1742. SK., 1742/1. SK., 1744. SK., 1745., 1745. SK., 1745/1., 1745/1. SK., 1745/2. SK., 1746. SK., 1747. SK., 1748. SK., 1750. SK., 1751., 1751. SK., 1752., 1752. SK., 1753. SK., 1754. SK., 1755. SK., 1756. SK., 1757., 1757. SK., 1758., 1758. SK., 1759. SK., 1760., 1760. SK., 1761., 1761. SK., 1762., 1762. SK., 1763., 1763. SK., 1764. SK., 1765. SK., 1766., 1766. SK., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1767. SK., 1768., 1768. SK., 1769., 1769. SK., 1770., 1770. SK., 1771., 1771. SK., 1772. SK., 1772/1. SK., 1773., 1773. SK., 1774. SK., 1775. SK., 1776., 1776. SK., 1776/1., 1776/1. SK., 1777. SK., 1778., 1778. SK., 1779., 1779. SK., 1780. SK., 1781., 1781. SK., 1781/1., 1781/1. SK., 1781/2. SK., 1782., 1782. SK., 1783. SK., 1784. SK., 1785. SK., 1786. SK., 1787., 1787. SK., 1788., 1788. SK., 1788/1. SK., 1788/2. SK., 1789., 1789/1., 1789/1. SK., 1790., 1790. SK., 1791., 1791. SK., 1792., 1792. SK., 1792/1., 1792/1. SK., 1792/2., 1793., 1793. SK., 1793/1., 1793/1. SK., 1793/2. SK., 1793/3., 1793/3. SK., 1794. SK., 1795. SK., 1795/1., 1941., 1941. SK., 1951., 1951. SK., 1951/1., 1951/1. SK., 1952. SK., 1953., 1953. SK., 1955. SK., 1955/1. SK., CEM, GAZILER, GAZİLER CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD., NESIL, NESİL CD., RAHMİ DİBEK CD, SEHIT ÖZCAN DEMIRCI, SEHIT SELAHATTIN YAPRAK, ŞEHİT ERDEM DEMİR CD., ŞEHİT FAHRİ KIR CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD., ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 1082/3. SK., 3304., 3313, 3313., 3314., 3315., 3317., 3317. SK, 3317. SK., 3318, 3318., 3319., 3327., 3340., 3341, 3341., 3342., 3343., 3344, 3344., 3353., 3354., 3360. SK., 3361., 3361. SK., 3363., 3803., 3803. SK., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3843., 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4201. SK, 4206., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334., 4334. SK., 4337., 4341., AHMET AĞA SK., ALEMDAR CD., AYAR SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., ÇANAK SK., ÇAYIRLAR SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DOĞA SK., DOKTOR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELVAN SK., EVREN SK., GAZİ SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., İNCİ SK., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARA SK., KARDELEN SK., KARSIYAKA, KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., MEVLANA, MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUHTAR SK., NERGİZ SK., ORMANCI SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SANCAK CD., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., VADİ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YILDIZ SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/8. SK., 1495/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3229., 3231, 3231., 3231. SK., 3233. SK., 3235., 3236., 3237., 3237. SK., 3238, 3238., 3239., 3240, 3240., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244., 3244. SK., 3246., 3247., 3247. SK., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., BANU SK., CEREN SK., ÇINAR SK., DOĞRULAR SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GÜL SK., KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., MERVE SK., ORGANİZE, ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SUDE SK., SÜMBÜL SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ mahallelerinde 4038., 4043., 4043. SK., 431, ANKARA, ÇAYIRDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/7. SK., 1445/9. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI mahallelerinde BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAGÖLLÜ mahallelerinde HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Şubat Cuma 01:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde ALP, ASIRLIK SK., AVLANBAĞ SK., BAĞLAR SK., BAHRIYE, BAHRİYE CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BARBUNYA SK., BAYIR SK., BAYRAK SK., BORA SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇİPURA SK., ÇOBANYILDIZI SK., DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEDE KORKUT, DEFNE CD., DÜLGER SK., FUNDA SK., GÜLLÜK SK., HANIMELİ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., HİSAR SK., HÜRMET, HÜRMET SK., HÜSEYİN YILMAZ SK., İSPARİ SK., İSTİRİDYE SK., İŞKİNE SK., KADİFE SK., KARABAS, KARABAŞ SK., KARAGÖZ, KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KARTOPU, KELEBEK SK., KEVSER SK., KİRAZ SK., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., LEVREK SK., LÜFER SK., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MERT, MERT SK., MORSALKIM SK., MURATÇIKLI SK., ORFOZ SK., ORKİNOS SK., OSMANGAZI, PELTEK, PELTEK SK., REZENE, SARIGÖZ SK., SARIKANAT SK., SİNERİT SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., TEKİR SK., YAVUZ SK., YAYIN SK., YONCA SK., YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Şubat Cuma 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, DONANMA, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, PAZARKÖY, TEPEKÖY, TOPÇULAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YENİ, YUKARI mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006. SK., 1007., 1007. SK., 1008. SK., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1016., 1017. SK., 1018. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034., 1037., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040., 1040. SK., 1042. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053. SK., 1054., 1057., 1084., 1084. SK., 109., 1099., 1099. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1107., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1118., 1119., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., 190/A SK., 202. CD, 2072., 2074. SK., 2080., 2080. SK., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2109., 2109. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2133., 2136. SK., 2139., 2419., 3089., 3089. SK., 3141. SK., 3236, 341. SK., 344. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, AKÇAKOCA CD., AKKAYALAR SK., ALI HAYDAR AKGÜN, ALİ HAYDAR AKGÜN SK., ALİ İHSAN PAŞA CD., ALP SK., ANAFARTALAR, ANEMON, ANEMON SK., AVCI SK., AVLANBAG, AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., AYNALI SAZAN SK., BAGLAR, BEGONYA, BOYAOVA SK., CİHAN CD., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇESMEALTI, ÇEŞME SK., ÇİNEKOP SK., ÇOBANYILDIZI, DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., DEVLET KARAYOLU (D130), EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., ERGÜL SK., ERTUGRUL GAZI, ESEN YALI SK., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., FIDAN, FIRUZE, GÜNES, GÜZELYALI, GÜZELYALI CD., HAZERFEN, HÜRRIYET, HÜSEYIN YILMAZ, ILHAN TUBA, IPEK, ISPARI, IŞIK SK., İLHAN TUBA CD., İPEK SK., İSKELE SK., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KARAGAÇ, KARAĞAÇ SK., KARBEYAZ SK., KISIK KAYA CD., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KONCA CD., KUMYALI, KUMYALI CD., LÜFER, MANDIRA CD., MELANURYA SK., MIMOZA, MİMOZA SK., MORSALKIM, MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., NARLI SK., NEJAT TÜMER SK., ORFOZ, ORKINOS, ORTANCA SK., PAPALİN SK., PAZARLIDERE CD., PIR SULTAN, PİYALE PAŞA BULVAR, RAUF ORBAY CD., REYHAN SK., SAHİL YOLU SK, SAHRA SK., SARMAŞIK SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SOKULLU CD., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., TOMURCUK SK., TURNA, TURNA SK., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., UMUT REIS, UYURSU CD., YAHYA ÇAVUŞ CD., YILDIRIM CD., YUKARI KONCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Şubat Cuma 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1020., 1046., 1056. SK., 208. CD., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HALIL HODZIÇ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, PAPAZ PINARI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 28 Şubat Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde ERTUĞRUL GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Şubat Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3072., İSMAİL DOKUZOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3083. SK., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Şubat Cuma 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3053. SK., 3076., HILMI ÖZKÖK, HİLMİ ÖZKÖK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035, 1035 SK., 1045., 1116. SK., 1117. SK., 1121., 1121. SK., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1127., 1129. SK., 1131., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1139. SK., 1140., 1141. SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULAŞLI mahallelerinde 1115., 1115. SK., TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.