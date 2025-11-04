29 Ekim'de bina çökmüştü: Gebze'de çöken binada ailesini kaybeden Dilara’ya acı haber bugün verildi

Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim’de 7 katlı binanın çökmesi sonucu dairelerden birinde yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetti.
Ailenin büyük kızları Dilara Bilir ise enkazdan yaralı kurtarılıp, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
DİLARA'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR
Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilara Bilir’in durumu iyiye gidince normal servise alındı.
Dilara Bilir’e, psikologlar eşliğinde ailesinin 4 ferdini kaybettiği bilgisi verildi. Büyük üzüntü yaşadığı bildirilen Dilara Bilir’in, hastaneden taburcu olduktan sonra amcasının evinde kalmak istediği belirtildi.