Cumhuriyet Gazetesi Logo
29 Ekim'de bina çökmüştü: Gebze'de çöken binada ailesini kaybeden Dilara’ya acı haber bugün verildi

29 Ekim'de bina çökmüştü: Gebze'de çöken binada ailesini kaybeden Dilara’ya acı haber bugün verildi

4.11.2025 17:48:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
29 Ekim'de bina çökmüştü: Gebze'de çöken binada ailesini kaybeden Dilara’ya acı haber bugün verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken binada, enkazdan sağ olarak kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir’e, annesi ve babası ile 2 kardeşinin hayatını kaybettiği haberi psikologlar eşliğinde bugün verildi.

Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim’de 7 katlı binanın çökmesi sonucu dairelerden birinde yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetti.

Ailenin büyük kızları Dilara Bilir ise enkazdan yaralı kurtarılıp, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Image

DİLARA'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilara Bilir’in durumu iyiye gidince normal servise alındı.

Dilara Bilir’e, psikologlar eşliğinde ailesinin 4 ferdini kaybettiği bilgisi verildi. Büyük üzüntü yaşadığı bildirilen Dilara Bilir’in, hastaneden taburcu olduktan sonra amcasının evinde kalmak istediği belirtildi. 

İlgili Konular: #kocaeli #Gebze