29 Ekim Kadınları Derneği ziyaretlerini sürdürüyor

Yayınlanma: 09.07.2024 - 11:11

Güncelleme: 09.07.2024 - 11:11

29 Ekim Kadınları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Derneğin Genel Merkez Yönetim Kurulu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Derneğin çalışmaları hakkında bilgi aktarımı yapılan toplantıda, dernek tarafından ‘Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politikalar’ üretilmesine ilişkin talepler iletildi. Yeniden göreve seçilen Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ı da ziyaret eden Dernek heyeti, başarılar dileklerini iletti. Görüşmede, Katılımcı ve demokratik yapıların kent yaşamına etkileri, kadın örgütleriyle aktif işbirliği yapmanın kritik önemi ve faydaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kurul, Öğretmenlik Meslek Yasası’na karşı TBMM önünde oturma eylemi yapan eğitimcileri de ziyaret etti.