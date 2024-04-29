29 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:23

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:23

MANİSA ilinde 29 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 09:00:12.79-2024-04-29 15:00:21.084 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 5. Sk., 4. Sk., 30. Sk., 3. Sk., 2. Sk., 15. Sk., 14. Sk., 13. Sk. 3. Çk., 13. Sk. 2. Çk., 13. Sk. 1. Çk., 13. Sk., 12. Sk., 11. Sk., 10. Sk., 1. Sk., 14., orkide 1, 7, 7, 7,sokak, DERE 1.ÇIKMAZ, DERE 1.ÇIKMAZ, turgutlu_1, Turgutlu 1.Çıkmazı, Turgutlu 3. Çıkmazı, 13. Sk., 30 Sk., 30 Sk., 8. Sk., 3., 12, Açelya, Açelya, BELEDİYE CAD., 30 Sk., LALE, LALE, Açelya Sokak, SANAYİ, SANAYİ, , 8.sokak, 6.SOKAK, orkide, Yasemin Sk., Turgutlu Cd.1. Çk., Sanayi Sk., Park Sk., Nergis Sk., Manisa Cd. 1. Çk., BELEDİYE CAD., Leylak Sk., LALE, Karanfil Sk., Dere 1. Çk., Benzinlik İç Yolu, Açelya Sk., 9. Sk., 8. Sk., 7. Sk., 6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:12.79-2024-04-29 15:00:21.084 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:12.79-2024-04-29 15:00:21.084 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklı uzunçınar iç yolu, İsimsiz4, sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:12.79-2024-04-29 15:00:21.084 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:12.79-2024-04-29 15:00:21.084 saatleri arasında Karaoğlanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:02.289-2024-04-29 16:00:10.743 saatleri arasında Tepecik; TEPECİK, tepecik sk, Tepecik Köyü Yolu, Tepecik Köyü İç Yolu, tepecik, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz5, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:02.289-2024-04-29 16:00:10.743 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, İsimsiz5, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilki süleymaniye, tilkisüleymaniye, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:02.289-2024-04-29 16:00:10.743 saatleri arasında Tekeliler; Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:02.289-2024-04-29 16:00:10.743 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz70, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:02.289-2024-04-29 16:00:10.743 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:02.289-2024-04-29 16:00:10.743 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 09:00:13.424-2024-04-29 17:00:23.209 saatleri arasında Uzunburun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:16.731-2024-04-29 17:00:00.618 saatleri arasında Uzunburun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:52.302-2024-04-29 15:00:02.201 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:52.302-2024-04-29 15:00:02.201 saatleri arasında Pelitalan; PELİTALAN, Ara Sk., PELİTALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:02.289-2024-04-29 16:00:10.743 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 09:00:24.41-2024-04-29 15:00:35.834 saatleri arasında Efendi; İsimsiz9, 382., 272/3, 382/1., 382. Sk., 381. Sk., 279/3. Sk., 279. Sk., 272/4. Sk., 267. Sk., 382, 382, İsimsiz146, İsimsiz144, İsimsiz142, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz83, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, 272., İsimsiz8, İsimsiz7, 272, , İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:24.41-2024-04-29 15:00:35.834 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 09:00:42.748-2024-04-29 15:00:52.354 saatleri arasında Adala; İsimsiz52, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz26, , İsimsiz65, İsimsiz60, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz54, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz64, 50.YIL, Çolak Sk., Yıldız Sk., Umut Sk., Türkmen Sk., Taş Sk., Petek Sk., Paşa Sk., Namık Kemal Sk., MİLLİ EGEMENLİK, Kıbrıs Cd., Kocatepe Sk., Kardeş Sk., Karaoğlanoğlu Sk., Karam Sk., Kahramanlar Sk., HÜRRİYET, Göksu Sk., Göknur Sk., Gazi Cd., Fidan Sk., Fatih Sk., Cami Sk., Bağarası Sk., Barbaros Sk., Bahçe Sk., Akar Sk., Adala Yolu, 50. Yıl Cd. 8. Sk., 50. Yıl Cd. 7. Sk., 50. Yıl Cd. 5. Sk., 50. Yıl Cd. 3. Sk., 50. Yıl Cd. 1. Sk., İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz106, İsimsiz102, İsimsiz86, İsimsiz81, İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:42.748-2024-04-29 15:00:52.354 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 09:00:42.748-2024-04-29 15:00:52.354 saatleri arasında Çapaklı; İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 10:00:02.289-2024-04-29 16:00:10.743 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:02.289-2024-04-29 16:00:10.743 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:02.289-2024-04-29 16:00:10.743 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:02.289-2024-04-29 16:00:10.743 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 10:00:36.691-2024-04-29 16:00:48.504 saatleri arasında Küçükoba; Patika, Küçükoba Köyü İç Yolu, Küçükoba Köyü Yolu, Arazi İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:36.691-2024-04-29 16:00:48.504 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-29 2024-04-29 10:00:51.296-2024-04-29 11:00:56.776 saatleri arasında Boduroğlu; , İsimsiz1, 48, 31, 37. Sk., 38. Sk., 34, 37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:51.296-2024-04-29 11:00:56.776 saatleri arasında Memiş; 17.Sk, 17/C Sk., 31, 37. Sk., , Saçlı Efe Sk., 35 SK., ATATÜRK 56, 54. Sk., 48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:51.296-2024-04-29 11:00:56.776 saatleri arasında Hacıhimmet; İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, 48, 17/B Sk., 17/D Sk., 31, 31/b Sk., 34. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:51.296-2024-04-29 11:00:56.776 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:51.296-2024-04-29 11:00:56.776 saatleri arasında Karaali; 23. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 10:00:51.296-2024-04-29 11:00:56.776 saatleri arasında Tevfikiye; ATATÜRK 56, 54. Sk., 45. Sk., 43. Sk., 39. Sk., 37. Sk., 48, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 11:00:33.922-2024-04-29 12:00:41.175 saatleri arasında Yeni; İsmail Hakkı Cd., Menderes Cd., Kaymakam Atilla Yaşa Sk., Atatürk Cd., 67. Sk., 59. Sk., 57. Sk., 46. Sk., 44. Sk., 40. Sk., 38. Sk., CELALİÇÖZ, İsimsiz11, 38., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 11:00:33.922-2024-04-29 12:00:41.175 saatleri arasında Şair Eşref; Halit Kaya Dipli CD., Atatürk Cd., ATATÜRK(56) elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-29 2024-04-29 11:00:33.922-2024-04-29 12:00:41.175 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.