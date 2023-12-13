3 ilde 'vurgun' operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı!

İzmir merkezli 3 ilde yurttaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadiyle 5 milyon liralık dolandırıcılık yapan 8 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen 'vurgun' operasyonunda gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 15:08
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taşınmaz satış ilanı paylaşan yurttaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şüphelileri tespit etti.

Yürütülen teknik ve fiziki takipler süresince toplam 25 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştiği, bu eylemlerde mağdur edilen toplam 27 kişinin bulunduğu ve yaklaşık olarak 5 milyon lira değerinde mağduriyetin oluştuğu belirlendi.

Liderliğini M.A.'nın yaptığı suç örgütüne üye 11 şüpheliyi yakalamak için İstanbul ve Denizli'de bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AJANDADA ALACAK NOTLARI

Narkotik dedektör köpeği 'Poine'nin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda 589 reklam ve danışmanlık sözleşmesi adı altında düzenlenen evrak, 46,5 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 gram metamfetamin, 2 bong düzeneği, 19 farklı bankalara ait kart ve kredi kartı ile içerisinde alacak konularına ait notların olduğu ajanda ele geçirildi.

Üç şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.


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