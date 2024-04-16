32 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 32 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi R.B. (56), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan R.B., işlemler için Emniyet'e götürüldü.
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