32 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 32 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 15:53
32 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
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Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi R.B. (56), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan R.B., işlemler için Emniyet'e götürüldü.


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