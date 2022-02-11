35 bin 'sahte' dolarla yakalandılar!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, sahte olduğu belirlenen toplam 34 bin 800 ABD doları ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA
11 Şubat 2022 Cuma, 19:48
35 bin 'sahte' dolarla yakalandılar!
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Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçeye yüklü miktarda sahte ABD doları getirilerek, piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine ilçe girişlerinde önlem alan polis, şüpheliler E.T. ve M.Ö.'nün içinde bulunduğu otomobili durdu.

GÖZALTINDALAR

Otomobildeki aramada 348 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 


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