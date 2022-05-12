4 ay sonra Survivor'dan elenen Gökhan Keser, market fiyatlarına inanamadı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 10:58

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser, TV8'de ekranlara gelen Survivor programında yaklaşık 4 aydır yarışıyordu.

Gökhan Keser, geçtiğimiz haftalarda 4 ay boyunca kaldığı Survivor All Star'dan elendi. Aylar sonra Türkiye'ye dönen Keser, gittiği markette artan fiyatlar karşısında şaşkına döndü.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Keser, “Bu sabah döndükten sonra ilk defa markete gittim… Zaten iyi olmayan durumun, sadece 4 ay içinde geldiği nokta inanılmaz. Şok geçirdim diyebilirim” dedi.

Keser, “Üretici fiyatları ne kadar acaba? Yakıt fiyatlarını söylemiyorum bile! Allah sonumuzu hayır etsin…” ifadelerini kullandı.