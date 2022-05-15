48 yıl baba dediği adam gerçek babasının katili çıktı
Annesi evliyken yasak aşk ilişkisi sonucu dünyaya gelen Berrin N., gerçek babasının kimliğini 48 yıl sonra öğrendi. Namus cinayeti sonucu öldürülen babanın ise Akyaka’nın en zenginlerinden olduğu ortaya çıktı.
Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 49 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.
Sabah gazetesinin haberine göre, Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (49) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.
Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N. bir yıl önce ablasıyla tartışırken gerçeği öğrenene kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi.
BABASI OLMADIĞINI ÖĞRENDİ
Ablasının "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" demesi üzerine Berrin N.'nin biyolojik babasının 40 yıl önce Mahir A. tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.
ÖNCE SOYBAĞI REDDİ DAVASI AÇILDI
Berrin N. şoku atlattıktan sonra Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı. Yapılan DNA testi sonucu Berrin N.'nin, Mahir A.'nın kızı olmadığı anlaşıldı. Avukat Turbay, Mustafa Uyanık'a babalık davası açtı.
Açılan davada 40 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mustafa Uyanık'ın mezarının açılarak DNA testi yapılması istendi.
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