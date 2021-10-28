5. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başlıyor

28 Ekim 2021 Perşembe, 10:05

Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali edebiyat dünyasının Akdeniz havzasındaki önemli isimlerini İzmir'de buluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen festivalin teması “Akdeniz”, sloganı ise "Edebiyat aşktır" olarak belirlendi. 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılacak festival, kent merkezinin yanı sıra Kemalpaşa, Beydağ, Bergama, Menderes, Ödemiş, Tire, Dikili, Seferihisar ve Urla’ya dek uzanacak. Açılış akşamının sürprizi ise Yeşilyurt’taki Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde Ezginin Günlüğü konseri olacak.

Türkiye'nin en önemli şair ve yazarlarını İzmirlilerle buluşturan festivale bu yıl onur konuğu olarak ünlü yazarlar Nedim Gürsel ile Ahmet Ümit katılacak. Festival 31 Ekim Pazar günü 11.00-13.00 saatleri arasında Yeşilova, Kordon, Kadifekale, Varyant ve Kemeraltı’nda Şiir Yürüyüşü etkinliğiyle başlayacak. 14.30-15.30 saatleri arasında Kemalpaşa Rekreasyon Alanı Kültür Merkezi’nde Ahmet Ümit söyleşisi var. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ise 17.00-18.00 saatleri arasında Nedim Gürsel’in söyleşi etkinliği olacak. 19.20’de Yeşilyurt Sevgi Yolu’nda festival yürüyüşü var. 19.30’da Yeşilyurt’taki Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde Nedim Gürsel, Ahmet Ümit ve festival direktörü Haydar Ergülen’in açılış konuşmalarının ardından 21.00’de Ezginin Günlüğü sahne a lacak.

KONSERLER VE TİYATROLAR

Uluslararası Edebiyat Festivali kapsamında 3 Kasım Çarşamba günü 20.00’de Tozan Alkan ve arkadaşları Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nde sahne alacak. 31 Ekim Pazar günü 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Ayşegül Yalçıner tarafından “Celile”, 6 Kasım Cumartesi günü 20.30’da Çiğli Fakir Baykurt Salonu’nda Nazan Kesal tarafından “Yaralarım Aşktandır” adlı oyunlar sergilenecek. Festival, 7 Kasım Pazar günü 21.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak Fide Köksal konseriyle son bulacak.

10 ÜLKEDEN EDEBİYATÇILAR GELİYOR

Her yıl yurt dışından çok sayıda yazar ve şairi konuk eden Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali'nde bu yıl Almanya, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Lübnan, Mısır, Tunus, Yunanistan’dan edebiyatçılar yer alacak.

MASAL VE KISA ÖYKÜ KÜRSÜSÜ

İzmirli edebiyatseverlere doyurucu bir program sunan Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali kapsamında kentin farklı noktalarına kurulacak Masal Kürsüsü ve Kısa Öykü Kürsüsü ile masallarını ve öykülerini izleyicilerle paylaşmak isteyenlere fırsat sağlanacak.

Festival programı ise şöyle;

31 Ekim Pazar

11.00-13.00 Şiir Yürüyüşü (Yeşilova, Kordon, Kadifekale, Varyant, Kemeraltı)

14.30-15.30 Söyleşi: Ahmet Ümit (Kemalpaşa Rekreasyon Alanı Kültür Merkezi)

15.00-16.00 “Salgın Günlerinde Aşk” Dr. Arzu Erkan Yüce (Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi)

15.30-16.30 Panel- Akdenizli Olmak, Akdeniz’i Yazmak (AASSM) – Concha Garcia, Serhan Ada, Hoda Barakat, Salwa Bakr, Jean Poncet.

17.00-18.00 Söyleşi-Nedim Gürsel (AASSM)

19.20-19.30 Festival Yürüyüşü (Yeşilyurt Sevgi Yolu)

19.30-21.00 Açılış Konuşmaları

Onur Konuğu: Nedim Gürsel, Ahmet Ümit

Direktör: Haydar Ergülen

20.30-21.30 Tiyatro-Celile (AASSM) (Ayşegül Yalçıner)

21.00 Açılış Konseri-Ezginin Günlüğü

Yer: Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi

1 Kasım Pazartesi

13.00-15.30 Şiir Atölyesi- Haydar Ergülen

17.00-19.30 Kısa Öykü Kürsüsü- Aydın Şimşek (Beydağ Kültür Merkezi)

18.00-19.30 Panel- Aşkın ve Akdeniz’in Arapçası (APİKAM) – Hoda Barakat, Jamila Mejri, Salwa Bakr, Salah Boussrif.

19.30-21.00 Şiir Akşamı (Bergama Kültür Merkezi) – Jean Poncet, Sabine Schiffner, Neda Olsoy, Ersun Çıplak, Neslihan Yalman, Serhan Ada.

2 Kasım Salı

17.30-18.30 Performans-Neslihan Yalman, Erkan Karakiraz, Erkut Tokman (Kültürpark Tenis Kulübü)

18.30-19.30 Söyleşi- Nedim Gürsel (Kültürpark Tenis Kulübü)

19.30-21.00 Şiir Akşamı-Concha Garcia, Jamila Mejri, Salah Boussrif, Jean Poncet, Sabine Schiffner, Aydın Şimşek, Didem Gülçin Erdem, Erkut Tokman, Ömür Özçetin (Menderes Kongre Merkezi)

3 Kasım Çarşamba

15.00-18.00 Yazı Atölyesi- Barış İnce ( Kent Kütüphanesi)

18.30-19.30 Söyleşi-Moderatör: Tuğrul Keskin, Nuray Önoğlu, Özgür Çırak (Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi)

18.00-19.00 Söyleşi-Latife Tekin (Tire Kültür Merkezi)

20.00-21.30 Konser-Tozan Alkan ve Arkadaşları (Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi)

4 Kasım Perşembe

13.00-15.00 Şiir Yürüyüşü (Yeşilova-Kemeraltı)

18.00-19.30 Söyleşi-Koukis Christos, Dinos Siotis, Lea Nocera, Gökçenur Ç. (Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi)

19.30-21.00 Şiir Akşamı-Neşe Yaşın, Dinos Siotis, Koukis Christos, Halim Yazıcı, Sezai Sarıoğlu, Enver Topaloğlu Tozan Alkan, Erkan Karakiraz, Gökçenur Ç. (Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi)

5 Kasım Cuma

15.00-18.00 Masal Kürsüsü- Sezai Sarıoğlu (Buca Işılay Saygın Kütüphanesi)

18.00-19.00 Panel-Aşkın Yazılı Hali (APİKAM)-Handan Gökçek, Neslihan Acu Polat Özlüoğlu

19.00-20.00 Söyleşi- Bülent Emrah Parlak (APİKAM)

20.00-21.00 Şiir Akşamı-Dinos Siotis, Koukis Christos, Meryem Coşkunca, Olcay Özmen, Lal Laleş, Gökçenur Ç. Asuman Susam, Tuğrul Keskin (Dikili Vuslat Demir Konferans Salonu)

6 Kasım Cumartesi

11.00-14.00 Çocuklarla Şiir Atölyesi-Y. Bekir Yurdakul (Buca Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi)

18.30-19.30 Söyleşi- Ercan Kesal (Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi)

19.30-20.30 Söyleşi-Sezai Sarıoğlu (Seferihisar Konuk Yazarevi)

20.30-21.45 Tiyatro Yaralarım Aşktandır (Çiğli Fakir Baykurt Salonu)

7 Kasım Pazar

17.00-18.00 Söyleşi-Asuman Susam (Urla Yarımada Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu)

19.00-20.00 Söyleşi-Sunay Akın (AASSM)

20.00-20.30 Kısa Film Gösterimi- Kabuğu Kırmak (AASSM)

21.00-22.30 Konser- Fide Köksal (AASSM)