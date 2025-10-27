500 milyonluk 'bungalov' operasyonu: 22 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da sosyal medya dolandırıcılarına yönelik soruşturmada 22 kişi tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya ve çağrı merkezi üzerinden 216 kişinin bungalov ev kiralama vaadiyle dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilere yönelik 6 ay yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Diyarbakır, Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 26 şüpheli gözaltına alındı.

521 MİLYONLUK İŞLEM

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.