51 kişiye mezar olmuştu... Furkan Apartmanı'nda isyan ettiren karar

6 Şubat depremlerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa beraat, 1 sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

ANKA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 16:27
51 kişiye mezar olmuştu... Furkan Apartmanı'nda isyan ettiren karar
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Kahramanmaraş depremlerinde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davası bugün görüldü. Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklardan Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay beraat ederken, Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Firari sanıkların dosyası ayrıldı. Aileler karara tepki gösterdi.

Firari sanıkların dosyası ayrıldı.


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