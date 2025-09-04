6 Şubat depremlerinde 70 kişiye mezar olmuştu: Hacı Ömer Apartmanı davasında belediye başkan yardımcısı da yargılanacak!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Hacı Ömer Apartmanı'nda 70 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Binanın yıkılmasına ilişkin açılan davada, apartmanı inşa eden kooperatifin yönetim kurulu üyeleri Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, her iki sanığın da hükmün açıklanmasının ardından tutuklanmasına karar verdi. Diğer sanıklardan Çetin Kurt ve İsmet Koyuncular beraat ederken, yargılama sürecinde vefat eden sanık Süleyman Kemal Duyar hakkındaki kamu davası düşürüldü. Karara itiraz eden müşteki avukatları, sanıklar hakkında "olası kastla" ceza verilmesi gerektiğini belirterek istinafa başvurdu.

10 KAMU GÖREVLİSİNE DAVA AÇILDI

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, apartmanın yıkılmasında Kahramanmaraş Belediyesi'nin proje ve yapı kontrol birimlerinin "tali kusurlu" olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda, binanın inşa edildiği dönemde belediyede görev yapan kamu görevlileri; Metin Hurşitoğlu, Cuma Tahiroğlu, Mehmet Sezal, Fahri Yiğitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Hacı Mehmet Güner, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken, Çetin Hurşitoğlu ve Alaittin Doğuç hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla kamu davası açıldı.

İddianamede, sanıkların savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Ancak bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü Yapı Proje ve Kontrol birimlerinde görev yapan sanıkların, görevlerini ihmal ettikleri ve mevzuata aykırı yapı projelerine onay verdikleri belirtildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca iddianamede, sanıkların ceza almaları durumunda, Türk Ceza Kanunu'nun 53/6. maddesi uyarınca meslek ve sanatlarını icradan yasaklanmaları da istendi.

12 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Edinilen bilgilere göre, söz konusu 10 kamu görevlisi, 12 Kasım 2025 tarihinde Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.