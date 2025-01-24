63 yaşındaki sürücünün acı ölümü: Direksiyonda kalp krizi geçirdi
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren Yusuf Osmanoğlu’nun (63) kullandığı otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Osmanoğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Arapzade Mahallesi Soydaşkent Cami önünde dün A 0350 HC plakalı otomobiliyle geri manevra yapan Yusuf Osmanoğlu, direksiyon başında rahatsızlandı.
Kontrolün kaybolduğu otomobil, park halindeki 35 AYZ 231 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan kamyonet de yine park halindeki 16 BGM 066 plakalı otomobile çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekibinin kontrolünde Osmanoğlu’nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. 2 çocuk babası Yusuf Osmanoğlu, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: #Bursa
En Çok Okunan Haberler
-
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!
- Akşener cephesinden açıklama geldi
- 'Sizleri aramızda tekrar görmekten...'
- Nedeni ortaya çıktı
- 'Kritik belgeler zarar gördü' iddiası
- Son istifa parti kulislerini hareketlendirdi
- Meral Akşener ile ilgili çarpıcı iddia
- Erdoğan, Akın Gürlek'e sahip çıktı
- 49 yıllık futbol kariyeriyle efsane hala sahalarda