65 gündür ücret alamıyorlardı... Güller ve Günahlar dizisinin 4 set çalışanı işten çıkarıldı!

65 gündür ücretlerini alamadıkları için iş bırakan Güller ve Günahlar dizisinin 4 set çalışanı işten çıkarıldı.

Kanal D’de yayınlanan NGM'nin yapımcılığını üstlendiği dizinin set çalışanları, 65 gündür ödenmeyen ücretleri sebebiyle iş bıraktığını duyurdu.

18 çalışanın iş bırakmasının ardından dizinin yapımcısı NGM; çalışanlara iş bırakma eylemini ‘istifa’ olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) açıklama yaparak NGM'nin tutumunun İş Kanunu'na aykırı olduğu belirtti.

İş bırakan çalışanlardan 4'ü bugün (29 Ekim Çarşamba) işten çıkarıldı.

"İŞÇİLERİN YANINDAYIZ"

Set işçilerinin 04 koduyla işten çıkarıldığı öğrenildi.

Sine-Sen'den yapılan açıklamada "Set işçilerinin yanındayız" mesajı verildi.

Açıklamada "Güller ve Günahlar dizi setinde 65 gündür ücretleri ödenmeyen set işçileri, haklarını aradıkları için 04 koduyla işten çıkarıldı. Bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Set işçilerinin yanındayız!" denildi.

— Sine-Sen・Sinema Emekçileri Sendikası (@DiskSine) October 29, 2025

SGK ÇIKIŞ KODU 4 NEDİR?

BirGün'ün aktardığına göre; bu kod “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi“ tanımlanıyor.

Söz konusu koda göre belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından feshediliyor ve haklı bir neden bildirilmiyorsa bu kod seçiliyor.