7. Germiyan Festivali başlıyor!
Çeşme Belediyesi bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Germiyan Festivali’ni 9-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek. Sergiden söyleşiye, atölyeden konsere kadar birçok programın yer aldığı festivalde lezzetli ekmekler yarışacak.
Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 9-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 7. Germiyan Festivali’nde sergiden söyleşiye, atölyeden konsere kadar bir çok program yer alıyor. Türkiye'de ilk kez Slow Food adayı köy olan Germiyan’da gerçekleştirilecek festivalde yerel üreticiler, ürünlerini ve lezzetlerini 2 gün boyunca açık olacak stantlarda sergileyebilecek.
TOLGA ÇANDAR SAHNE ALACAK
9 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da stantların açılışı ile başlayan festivalde Ebru Kaya Çukuriçi Meydan da “Zeytinyağlı Un Kurabiyesi” atölyesi gerçekleştirecek. Ardından Germiyan İlkokulu’ndan başlayarak Eski Un Fabrikası’na kadar devam eden ve renkli görüntülere sahne olan Festival Korteji yapılacak. Eski Un Değirmeni’nde Şükran Tümer’in “Geçmişten geleceğe; kapılar, pencereler..” adlı sergi açılışının ardından tohumdan kağıda, kağıttan toprağa, dönüşümün öyküsü “Tohum Kağıtlar” atölyesi gerçekleştirilecek.
Germiyan evlerinin duvarlarına yaptığı resimlerle adını Türkiye'ye duyuran Nuran Erden’in, köy kahvesinde “Germiyan ve Duvar Resimleri” konulu söyleşisinin hemen sonrasında ise Ayşe Kabasakal bölgeye özgü “Kopanisti Peyniri”, Ramazan Ertan ise “Karaköy Katmeri”ni anlatacak. Festivalin ilk gün etkinlikleri, saat 19.30’da Germiyan İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilecek Tolga Çandar konseri ile son bulacak.
"EN İYİ EKMEK" YARIŞMASI
Festivalin ikinci gününde Germiyan’dan Ildırı’ya gerçekleşecek doğa yürüyüşünün ardından Dilek Algur “Şekeriçi (Damat Tatlısı), Nurcan Kurnaz “Lagangı”, Şefika Kaya ise “Un Özemesi( Civci Yemi) atölyelerini gerçekleştirecek.
Söyleşilerle ve çeşitli etkinliklerle devam edecek festivalde birbirinden güzel ve lezzetli ekmeklerin yarışacağı “En İyi Ekmek” Yarışması düzenlenecek.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- LC Waikiki'nin patronundan uyarı
- Ünlü futbolcunun eşi hayatını kaybetti!
- AKP'nin anketlerini açıkladı
- Rüşvet aldığı iddia edilen daire başkanı hakkında karar
- 'Bölücü kebapçı' sözlerine CHP'den yanıt
- TÜGVA’dan alındı İBB’ye devredildi
- Badeci şeyh Işık hakkında yeni karar
- İşte Saray'ın BAE'ye Peker teklifleri
- Ünlü sanatçı yaşamını yitirdi
- Boğaziçilileri 'terörist' ilan etti