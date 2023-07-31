Zehra Nine'nin Akbelen isyanı: Kestiler işte...

Cumhuriyet Akbelen'de direnen yurttaşlar mikrofon uzatmaya devam ediyor. Direnişin önde gelen isimlerinden 88 yaşındaki Zehra Nine, Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu.

Şeyda Öztürk / İrem Karataş
Yayınlanma: 31.07.2023 - 16:26
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Muğla Akbelen'de yapılan ağaç katliamına karşı bölge sakinleri genciyle yaşlısıyla mücadeleye 1 haftayı aşkın zamandır devam ediyor. Cumhuriyet yaşanan gelişmeleri Akbelen'den takip ediyor. Direnişin simgelerinden 88 yaşındaki Zehra Nine Cumhuriyet'e konuştu. Zehra nine, "Çamlarımızı ormanlarımızı,toprağımızı,sularımızı havamızı evimizi zeytinlerimizi tarlalarımızı vemiyorlar" dedi. Termik santralden önce Akbelen'i anlatan Zehra Nine "Her şey çok güzeldi bir sıkıntımız yoktu" derken ağaç kesimleriyle başlayan süreci "Ne söyleyeyim, kestiler işte. Maden için yaptılar, madenden sonra evler yıkıldı bahçeler yıkıldı" ifadeleriyle dile getirdi. 


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