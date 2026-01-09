8 gündür aranıyordu... Kadın dere yatağında ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Demirci ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar (52) için 2 Ocak’ta arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarının 8’inci gününde ekipler, sabah saatlerinde Beyazıt Mahallesi ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) AKUT ile Demirci Belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, iz takip köpeklerinin yönlendirmesiyle Hisar Kaplıcaları Kuru Kavak mevkiinde Şerife Çınar’a ait olduğu değerlendirilen bulgulara rastlandı.

Bulguların bulunduğu noktadan itibaren arama alanını daraltan ekipler, bir süre sonra dere yatağında Çınar’ın cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, savcılık ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Savcılık incelemesinin ardından Şerife Çınar’ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.