8. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali başlıyor

01 Aralık 2021 Çarşamba, 14:41

4 Aralık Cumartesi akşamı saat 21.00’da başlayacak festivalin açılışında, görsel ve işitsel performanslarıyla deneysel yapıtlara imza atan sanatçı Kerem Altaylar’ın konserinin ardından, Elvira Lind’in yönettiği, başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Oscar Isaac’in yer aldığı “The Letter Room” sinemaseverlerle buluşacak. Açılış etkinlikleri arasında, illüstrasyon ve video sanatçısı Gizem Güvendağ’ın e-sergisinin de bulunduğu Uşak Kısa Film Festivali, 12 Aralık Pazar gecesine dek 31 ülkeden 26’sı özel gösterim olmak üzere toplam 119 filme ev sahipliği yapacak. 2’si Dünya, 19’u Asya 25’i Türkiye, toplam 46 filmin prömiyerini yapacağı Uşak Film Festivali’nde yapıtların tamamı festival süresince ücretsiz olarak çevrimiçi izlenebilecek.

Üçlü jüri kademesi, gösterime giren filmlerin tamamına telif ödemesi, sinemanın tüm bileşenlerine yönelik ödüllendirmelere gitmesi ve oyuncu dallarında cinsiyet ayrımı kaldırmasıyla Türkiye ve dünyada kimi ilklere imza atan festival, Uluslararası Kısa Film, Ulusal Kısa Film ve Ulusal Öğrenci Filmleri yarışmalarında toplam 24 dalda takdim edilen Kanatlı Denizatı Ödülleri ile Uşak’ta bulunan Karun Hazinesi’nin biricik parçası “Kanatlı Denizatı Broşu”nu onurlandırıyor. Birbirinden iddialı filmlerin yarışacağı festivalin bu yılki Ana Jürisinde kısa ve uzun metraj filmleriyle uluslararası başarılara imza atmış yönetmenler Andrea Corsini, Alexandre Dostie, Emilie Mannering, Anthony Nti, Barış Sarhan, Gregorio Franchetti, Thanasis Neofotistos ile birlikte Türk sinema tarihinin en görkemli yapıtlarının mimarlarından yapımcı Zeynep Atakan ve müzisyenliğini oyunculuk ve yönetmenlikle harmanlayan sanatçı Gloria de Oliveira yer alıyor.

Fiziksel etkinliklerin Uşak’ta başlayıp İstanbul’da devam edeceği festivalin kapanış ve ödül töreni ise 12 Aralık akşamı 21.00’da Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Kurgu, senaryo, makyaj, yönetmenlik atölyelerinin; yapımcılık, oyunculuk ve film eleştirisi konulu ustalık dersleriyle destekleneceği, “Activist Filmmaking” ve benzeri özgün sunumlara ev sahipliği yapacak Uşak Kısa Film Festivali’nin programı, finalistleri ve özel gösterimleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.usakfilmfest.com ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün.