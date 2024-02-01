8 yıl hapis cezasıyla aranan eski polis memuru yakalandı!

FETÖ/PDY üye olma suçundan kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski polis memuru M.A., Mersin'de yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:58
8 yıl hapis cezasıyla aranan eski polis memuru yakalandı!
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan polis memuru M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda adresi tespit edilen M.A., Yenişehir ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


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