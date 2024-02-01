8 yıl hapis cezasıyla aranan eski polis memuru yakalandı!
FETÖ/PDY üye olma suçundan kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski polis memuru M.A., Mersin'de yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan polis memuru M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda adresi tespit edilen M.A., Yenişehir ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan sert yanıt!
- Demirtaş'ın 7 yıl önceki tahminleri tuttu!
- Manchester United'dan Altay Bayındır'a kötü haber!
- Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
- FETÖ'ye övgüler dizmişti, kendini böyle savundu
- Can Atalay Meclis'e dönebilir mi?
- 'Bedeli ve sonuçları çok ağır olur'
- 'Filozof Ramazan' öldürüldü
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Özel’den Akşener’e ‘Eskişehir’ yanıtı