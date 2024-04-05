84. Pakistan Milli Günü Ankara’da kutlandı

Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:58

Güncelleme: 05.04.2024 - 09:58

Pakistan Milli Günü kapsamında dün Pakistan Ankara Büyükelçiliği’nde tören düzenlendi. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Açılış konuşmasını yapan Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, “Biz ortak mirasımız, dinimiz ve kültürümüzle gurur duyuyoruz. Bu kardeşlik bağlarının bayrağını gelecek nesillere aktarmak için Türk kardeşlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

'EN BÜYÜK YATIRIMCILARDAN BİRİYİZ'

Türkiye’nin Pakistan'daki en büyük yabancı yatırımcılardan biri konumunda olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine orta vadede ulaşmayı hedefliyoruz. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirketinin Pakistan'da yatırımları var ve bunların hem ihracat hem de istihdam açısından Pakistan ekonomisine katkılarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

'İŞBİRLİĞİ YAPMAYA KARARLIYIZ'

Bolat’ın ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, Türkiye ile Pakistan arasında tarihe uzanan köklü kardeşlik ilişkileri bulunduğunu belirtti. Güler, “Bölgesel ve küresel barış ve istikrar için Pakistan'la güçlü bağlarımızı geliştirmeye ve işbirliği yapmaya kararlıyız. Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin buradan sonsuza kadar güçlü bir şekilde devam edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.