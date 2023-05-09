89 kişi hayatını kaybetmişti: Sorumlular yüzde 20 kusurlu bulundu

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:44

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:44

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır’da 4 katı alışveriş merkezi olan 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı. Bu sebeple 89 kişi hayatını kaybederken 22 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Kent genelinde ise 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, kentte yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti tarafından Galeria Sitesi ile ilgili hazırlanan rapor, savcılığa sunuldu. 31 sayfadan oluşan rapor yetersiz sayılarak ek rapor istendi. Bunun üzerine uzman heyetten oluşan bilirkişi ek olarak bir rapor daha hazırladı.

“YETERSİZ MUKAVEMETTE BETON İMALATININ OLMASI SORUMLULUK SEBEBİ”

Hazırlanan raporda müteahhit, şantiye görevlileri, alışveriş merkezi yönetimi, yönetmeliği hazırlayan kurum ve proje sorumlularının yüzde 20 kusurlu olduğu belirlendi. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu projelerden yapım yılına göre sonra yapılanın mimari, statik betonarme hesapları yapan proje sorumluları, yapan ve onaylayanların tamamı yanlış uygulama ve sistem seçiminden dolayı sorumlu bulunmuştur. Sorumluluk oranının yüzde 20 olduğu anlaşılmıştır. Projenin yapımını üstlenen müteahhit kişi ve firmaların tamamı, şantiye şefi ve sürveyanı aldığımız beton karot test sonuçlarına göre yetersiz mukavemette beton imalatının olması, sorumluluk sebebidir. Sorumluluk oranının yüzde 20 olduğu belirlenmiştir."



