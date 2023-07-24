89 kişiye mezar olmuştu: 'Galeria' soruşturmasında 7 kişiye tahliye kararı
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'ne ilişkin soruşturmada tutuklanan 7 kişinin tahliyesine karar verildi.
Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
TAHLİYE TALEBİNDE BULUNULDU
Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde yıkılan altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu siteye ilişkin tutuklanan 7 kişinin avukatları, şahısların tahliyelerine ilişkin Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulundu.
7'Sİ DE TAHLİYE EDİLDİ
Talebi değerlendiren hakimlik, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmış olmasını değerlendirerek, tutuklu Bahattin Yıldırım, Ender Tazgel, Mehmet Tazgel, Muhammed Aziz Kadri Özyıldız, Nihat Yıldırım, Rojhat Şenyiğit ve Selahattin Özyıldız'ın tahliyesine karar verdi.
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