91 yıllık Şaşal Suyu yeniden Türkiye’yle buluşuyor

Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:46

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzDoğa, yeniden Türkiye ile buluşturmaya hazırlandığı Şaşal Suyu’nun logosunu yeniledi. Türkiye’nin özlenen su markası Şaşal’ın logosu, eski cam şişelerdeki görsel kimliğe sadık kalınarak hazırlandı. İzmir Menderes'teki tek bir kaynaktan doldurulan su, adını kaynağın çıktığı Şaşal köyünden alıyor.

ŞAŞAL YAZISI KORUNDU

Logonun yeni versiyonunda önceki yıllarda kullanılan tasarıma çağdaş bir anlayış getirildi. Görsel kimlik çalışmasında Şaşal yazısı aynen korundu, yazının etrafındaki damla ise suyun döngüsünü simgeleyecek şekilde dışa doğru yayılan harelerle genişletildi. Şaşal logosu cam şişelerde beyaz üzeri mavi, pet şişelerde ise çivit mavisi üzerinde beyaz renkte görünecek.

DENEME DOLUMLARI BAŞLADI

İzDoğa, Ekim 2022’de İZSU’dan kiraladığı 2011 yılından beri atıl durumda olan Şaşal Su Fabrikası’nı yeniden kurdu. Gerekli tadilatların yapıldığı binalarda, yepyeni pet ve cam şişe hattı makineleri kuruldu. Fabrikada iki hafta önce deneme dolumları başladı. Türkiye, özlediği Şaşal Suyu’nu yıllar sonra yeniden, yeni kimliğiyle raflarda görecek.

TESTLER YAPILIYOR

Deneme dolumları boyunca tesis içinde bulunan laboratuvarda kalite standartlarına uygun aralıklarla sudan numune alınarak düzenli olarak testler yapılıyor.

İlk etapta 750 ml ve 330 ml’lik cam şişe dolumu yapılacak olan fabrikada sonbahar aylarından itibaren 0,5 litre, 1,5 litre ve 5 litrelik pet şişelerin dolumu da yapılacak.