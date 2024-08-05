ABB Başkanı Yavaş: ‘Sonsuza dek cumhuriyet’

Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 12:00

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Katılımcı Yönetim Derneği iş birliğiyle Ankara Gençlik Parkı’nda düzenlenen “Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları”na katıldı. Etkinlikte; farklı coğrafyalardan gelen 11 ülkenin halk dansları topluluğu, yöresel halk oyunlarını sergiledi. Etkinlikte konuşan Yavaş, şunları kaydetti:

“Gördüğünüz gibi çeşitli ülkelerden gelen folklor gruplarının aslında birçoğunun birbirine benzer figürleri var. Çünkü coğrafya ortak, Kafkasya, Anadolu, Balkanlar figürlerin birbirine benzemesi gayet doğal çünkü birbirinden etkileniyorlar. İşte özellikle Türk dünyası coğrafyasında ortak kültür var. İşte bu somut olmayan kültür mirasıdır. Bu mirasın kaybolmaması lazım. Bu nedenle bizler de sadece Ankara’da somut kültür mirasının yanında somut olmayan kültür mirasını da yaşatmaya çalışacağız. Cumhuriyet’in ilk kurulduğu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği Gençlik Parkı’ndayız. Bu mekân Ulus’la beraber çok önemli bir mekân... Cumhuriyetimiz var oldukça inşallah bu kültürlerimiz de yaşayacak. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak. Biz bir ve beraber olarak kenetlenmiş bir şekilde Cumhuriyetimizin 100.yılından itibaren nice 100 yıllara, sonsuza dek cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Cumhuriyet diyerek inşallah sonsuza kadar da birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

'TEMSİLDEN GURUR DUYUYORUZ'

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise, etkinlikte bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu söyleyerek “Bugün gerçekten de ülkeler arası halk dansları gösterisinde sizlerin arasında olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Neden mi? Geçen hafta biliyorsunuz biz Keçiören'imizde Uluslararası Türk Dünya Şölenimizi gerçekleştirdik. Biz bunu burada yaparken uluslararası arenada Türk bayraklarıyla veyahut da muhtarlık bayraklarıyla yaşayan bütün Türk soydaşlarımızın, kardeşlerimizin meşruiyeti, tescilini geçen hafta Keçiören'de ortaya koyduk. Ankara’mızın ağabeyi, Türkiye'mizin güzel kalpli insanı Mansur Yavaş Başkanımızın önderliğinde, Kent Konseyi'nin kendisine, bileşenlerine çok teşekkür ediyorum. Bugünü bize yaşatmış olması çok inanılmaz kıymete takdir ve şayandır” dedi. Ankara Kent Konseyi ve Ankara Katılımcı Yönetim Derneği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da “Bundan yüz altı yıl önce dünyanın kalbini titrettikten sonra dünya çocuklarına bayram armağan eden, tek liderin ışığında yüzüncü yılında tekrar dünya çocuklarıyla bu topraklarda buluşmanın onurunu yaşıyoruz. Ulusların kalbinin attığı bir günü yaşıyoruz. Bütün dünya çocuklarının bu topraklarda yeniden dünyayı selamlayacağı, seksen beş milyonun ikametgâhı, demokrasinin kalbinin attığı bu kent yeniden Türkiye'nin umudu, dünyanın umudu olacak” diye konuştu. ANKARA/Cumhuriyet