Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kent genelinde tüm ana arterlerimiz ve bağlantı yollarımız ulaşıma açıktır. Buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyoruz. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.
ABB, buzlanma riskine karşı yurttaşları uyardı
29.12.2025 09:12:00
