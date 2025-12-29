ABB, buzlanma riskine karşı yurttaşları uyardı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.12.2025 09:12:00
ANKA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, buzlanma riskine karşı yurttaşları uyararak, “Kent genelinde tüm ana arterlerimiz ve bağlantı yollarımız ulaşıma açıktır” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kent genelinde tüm ana arterlerimiz ve bağlantı yollarımız ulaşıma açıktır. Buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyoruz. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.

