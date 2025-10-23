ABB’den iddialar hakkında ‘inceleme’ talebi: Suç duyurusunda da bulundular

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaptığı açıklamada belediye hakkındaki iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

“Son dönemde Ankara Büyükşehir Belediyemiz, iştiraklerimiz ve bürokratlarımız hakkında sosyal medyada yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyaları artık yalnızca yalan haber boyutunu aşmış, doğrudan kurum işleyişini hedef alır hale gelmiştir.

Bazı kişiler, aracılar vasıtasıyla şantaj girişiminde bulunmuş, kanunsuz talepleri karşılanmadığı takdirde bu paylaşımlara devam edeceklerini açıkça beyan etmiştir. Bu kişiler ve hesaplarla ilgili şikayette bulunduk.

Kamu kurumunu baskı altına almayı, çalışanlarımızı korkutmayı amaçlayan bu şantaj girişimleri artık yalnızca bir dezenformasyon değil, doğrudan bir suç teşebbüsüne dönüşmüştür. Çalışanlarımız ve aileleri bu sorumsuz davranışlardan elbette etkilenmektedir. Kamu görevlisine hakaret suçtur.

Bu hesaplar tarafından “çok yakında belgeler açıklanacak”, “ellerimizde güçlü deliller var” gibi ifadelerle kamuoyuna servis edilen paylaşımlar, hiçbir somut bilgiye dayanmamasına rağmen kurum içinde tedirginlik yaratmakta; görevini yapan bürokratlarımızı ve çalışanlarımızı zan altında bırakmaktadır.

Defalarca yaptığımız uyarılara ve daha önceki suç duyurularımıza rağmen, bu yalanların ardındaki kişiler hakkında herhangi bir sonuç alınamamıştır.

Bu nedenle, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir adım daha ileri gidiyoruz:

Eğer gerçekten iddia ettikleri gibi ellerinde bilgi, belge, kanıt varsa; bunların yargı mercileri tarafından incelenmesini bizzat biz talep ediyoruz.

Bu nedenle dilekçemiz ekinde bulunan ve Başsavcılıkça resen tespit edilecek paylaşımlarda bahsedilen, ANFA Ankara Altınpark Ltd. Şti. ile ilgili olduğu öne sürülen iddiaların soruşturulmasını talep ettik.

Bir suç tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli yargısal işlemlerin yapılmasını; ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması halinde ise, bu paylaşımları yapan kullanıcıların tespit edilerek haklarında kamu davası açılmasını istemek zorunluluk haline gelmiştir.

Ne yazık ki bu sistematik saldırılar, belediyemiz bünyesindeki çalışanlarımızın motivasyonunu derinden sarsmakta; bazı bürokratlarımız imza atmaktan çekinir hale gelmektedir. Karar alma süreçleri yavaşlamakta, kamu hizmetleri sekteye uğramaktadır.

Bu durum, yalnız kurumlarımızı değil, doğrudan Ankara halkının aldığı hizmetleri de etkilemektedir.

Kamuoyuna açıkça duyuruyoruz.

Büyükşehir belediyesiyle ilgili elinde bilgi veya belgesi olanlar ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN 2025/246444 hz. dosyasına bildirsinler.

Bunu yapmayıp ima yoluyla dahi olsa çalışanlarımız hakkında bu tür sosyal medya paylaşımları üzerinden bu yollara başvuranlar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır.”