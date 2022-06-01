ABD'li Senatör: Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de tehdit oluşturuyor

01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:56

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, New York'ta gündeme iilişkin açıklamalarda bulundu.

Bob Menendez, Türkiye'ye yeni silah tedarikine ve F-16 savaş uçaklarının modernizasyonuna karşı olduğunu ifade etti.

Menendez, "Türkiye'ye diğer askeri teçhizatın satışı konusunda anlaşmayı çok zor buluyorum" dedi.

Menendez ayrıca, Türkiye'nin "eninde sonunda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının önündeki engelleri kaldıracağına" inandığını söyledi.

'TÜRKİYE EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE TEHDİT OLUŞTURUYOR'

Bob Menendez, Türkiye'nin, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de "istikrar ve refah için tehdit oluşturmaya devam ettiğini" ve "NATO müttefiki olmasına rağmen provokatif uçuşlarla Yunan egemenliğine meydan okuduğunu" öne sürerek, bu hareketlerin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Menendez, "kritik bir jeopolitik ortamda Türkiye'nin NATO'nun bütünlüğünü baltaladığını" iddia etti.

Menendez ayrıca, "Erdoğan'la ilişkiler zor, beklediğimiz ilişkiler değil. Uluslararası hukuk ihlallerinin ve Ege Denizi'nde aşırı uçuşların bir sonucunun olacağını Türkiye'ye açıklamamız gerekiyor" dedi.

'RUM YÖNETİMİ'NE SİLAH AMBARGOSU KALDIRILSIN'

Bob Menendez, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı mevcut kısmi silah ambargosunu “anakronik” olarak nitelendirerek, ambargonun kaldırılması çağrısında bulundu.

Menendez, “Ambargonun tamamen kaldırılması için koşullar olgunlaştı. Ambargonun tamamen kaldırılması, Kıbrıs'ın "nihayetinde savunma yeteneklerini modernize etmesine ve AB ve ABD ile daha fazla bütünleşmesine izin verecek" dedi.