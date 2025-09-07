Ablukaya rağmen... Yurttaşlar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yürüyor

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın saat 23:00'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı yapması sonucu çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgeye yönlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukaya alındı, bölgeye giden yollar kapatıldı. CHP'li yöneticiler ile polis arasında tartışma çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ulaşmaya çalışan yüzlerce yurttaş, polis barikatını aşmaya çalışıyor.

Yurttaşlar hep bir ağızdan, “Yüklen, yüklen barikata yüklen” sloganı atıyor.

TAKVİYE ÇEVİK KUVVET GETİRİLDİ

Avangart girişindeki barikatın aşılması ve yurttaşların CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yürümesi sonrası ekipler harekete geçti.

Avangart girişine takviye çevik kuvvet ve 2 adet TOMA getirildi.

TENCERE TAVA PROTESTOLARI SES GETİRDİ

İstanbul'un birçok ilçesinde polis ablukasına tepkiler sürüyor.

Bazı yurttaşlar, evlerinin balkonlarından tencere tava protestosuna başladı. Yurttaşlar CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki polis ablukasına tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÇELİK YURTTAŞLARLA: "SANDIĞI GETİRİN"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de İl Başkanlığı binası önünde bekleyen yurttaşların yanına gitti.

O anları X hesabından paylaşan Çelik, "Bu mesele Özgür Çelik meselesi değildir. Bu mesele CHP meselesi değildir. Bu mesele memleket meselesidir. Ülkesinin geleceğine sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Biz kazanacağız, birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Çelik ardından yaptığı yeni açıklamasında, "Polisler ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getiren kanunsuz emir ve talimatlar demokrasiye açık darbedir. Bu işin sorumlusu olan yetkililere sesleniyorum: Vergilerimizle maaşını alan, devletin polislerini siyaseti dizayn etmek için kullanmaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa sandığı getirin, kararı millet versin!" çağrısında bulundu.