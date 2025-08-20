Acele kamulaştırma yapılmıştı... Samandağ Kurtderesi Mahallesi'ne sabah baskını: Çevik kuvvetle girildi, ağaçlar söküldü!

6 Şubat depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı ilçelerden biri olan Samandağ’da, evlerini kaybedenler kendi arazilerinde prefabrik yapılarda ya da konteyner kentlerde kalmaya başladı.

Deprem sonrası başlatılan konut projeleri kapsamında Mağaracık, Hıdırbey, Vakıflı ve Kurtderesi mahallelerinde acele kamulaştırma kararı alındı.

İlk olarak Mağaracık’ta uygulamaya geçen karar, mahallelinin tepkisine rağmen ağaçların kesilmesi ve evlerin boşaltılmasıyla sonuçlandı.

Samandağ’ın en büyük mahallelerinden biri olan Kurtderesi’nde ise bugün aynı uygulama gündeme geldi. TOKİ’nin 5. Etap projesi için iş makinelerinin mahalleye girmesi üzerine köylüler tepki gösterdi.

“EVİN YIKILMAYACAK DEDİLER AMA TAPUDAN DÜŞÜRÜLDÜ”

Kurtderesi sakini Seher, deprem öncesi piknik yapmak için yaptığı tek katlı evinin deprem sonrası kendisiyle beraber dört aileyi barındırdığını söyledi.

Yetkili kişilerin evinin yıkılmayacağını söylemesine rağmen evinin tapudan düştüğünü anlatan mahalleli, “Madem evim yıkılmayacak, neden tapudan düştü? Annemin evi yıkıldı, yanımda kalıyor. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç dört aile bu tek göz evde kalıyoruz. Şimdi o da gidecek. Peki biz nereye gideceğiz? Depremzedeler için ev yapıyorlar, biz depremzede değil miyiz?” diye konuştu.

“DİKMECE, MAĞARACIK MAHALLELERİ EMSAL GÖSTERİLİYOR”

Başka bir mahalleli İlayda Çekiç, Kurtderesi Mahallesi'ne ilk kez çevik kuvvetle girildiğini, daha önce şirket yetkililerinin geldiğini, mahallelinin geri gönderdiğini belirtti. Aylar önce mahkemeye başvuru yaptıklarını aktaran Çekiç, “Mahkeme başvuru yapıldığını söylüyoruz, bize acele kamulaştırma kararı olduğunu söylüyor, Dikmece, Mağaracık gibi yerleri emsal karar diye gösteriyorlar. 5 bin nüfuslu Kurtderesi’nde hem yerleşim yeri hem de tarım arazisi var” diye konuştu.

TİP MECLİS ÜYESİ DİKER: “DAHA GÜN VERMEYEN MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKARILMASINI İSTİYORLAR”

Samandağ Belediyesi Türkiye İşçi Partisi (TİP) Meclis Üyesi Ferit Diker de Samandağ’ın en büyük mahallelerinden olan Kurtderesi’nde hem yerleşim yerleri hem de tarım alanı olduğuna dikkati çekti.

İlçede şu an herkesin tedirgin olduğunu aktaran Diker, şunları söyledi:

“Herkes her an evinin, aracının, arazisinin gidebileceğini düşünerek tedirgin. Şu an halkın direnişi ile kepçeler durdu ama tekrar denenecek. Bir hafta on güne hasadı yapılacak mandalina, portakal ağaçları meyvesiyle kesildi. Emniyetten görüştüğümüz yetkili ‘Mahkeme kararı çıkarın durduralım’ diyor. Altı aydır mahkemeye verilmiş, daha gün bile vermediler. İki günde yürütmeyi durdurma kararı çıkarmak imkânsız.”