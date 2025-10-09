Açılım komisyonunda sürece ilişkin itirazlar yükseldi: Soykırım ve af tartışması

Açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan araştırma komisyonu dün 14. kez toplandı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Erdoğan Karakuş, yaptığı konuşmada “Terör örgütünün açıklamasında TSK suçlanmakta, PKK terör örgütünün gerekçesinin Lozan’dan kaynaklanan inkar siyaseti olduğu iddia edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir dönemde inkar ve imha siyaseti işlemedi soykırım yapmadı” dedi.

Açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplandı. Komisyonun 14’üncü toplantısının birinci oturumunda; Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri, ikinci oturumunda ise; Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER), Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER), Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM), Hak İnisiyatifi Derneği, Barış Vakfı ve Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) temsilcileri dinlendi. TESUD Genel Başkanı Erdoğan Karakuş, yaptığı konuşmada “Terör örgütünün açıklamasında TSK suçlanmakta, PKK terör örgütünün gerekçesinin Lozan’dan kaynaklanan inkar siyaseti olduğu iddia edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir dönemde inkar ve imha siyaseti işlemedi soykırım yapmadı” dedi. Karakuş, “Suriye’de silahlar yok edilmeden PKK silah bıraktı sayılmaz. İlerde silahların kullanılma olasılığı vardır. Bir kişinin kurucu lider diye vasıflandırılması hukuken doğru değildir” ifadelerini kullandı.

‘KISMİ AFFIN GÜNDEME GELMESİNİ KABUL ETMİYORUZ’

EMUJAD Genel Başkanı Şeref Çayırtepe de “Terörsüz Türkiye sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Ezeli kardeşliğimizin perçinlenmesinin zamanı gelmiştir. Devletimizin asla yanlış yapmayacağını biliyoruz.

Bir teröristbaşını Kürtlerin tek temsilcisi göstermek kardeşliğimize zarar vermektedir. Sadece PKK’nın silah bırakmasının anlamı olmayacağını vurguluyoruz. Kısmi affın gündeme gelmesini kabul etmiyoruz. Terörle mücadele yasasında değişiklik yapılmasını istemiyoruz” diye konuştu.

‘TERÖRİSTLERE ASLA UMUT HAKKI TANINMAMALI’

TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca ise “Türkiye Cumhuriyeti anayasasının değiştirilemez hükümleri kırmızı çizgimizdir. Milletin birliğini sarsacak her girişimin karşısında oluruz. Teröristlere asla umut hakkı tanınmamalı. Karıştıkları suçlar cezasız kalmamalı” dedi.

‘ATILAN SLOGANLAR HERKESİ DERİNDEN YARALADI’

Komisyonda söz alan TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici de “Terörle uzlaşı veya af şehit anaları ve gazilerin yüreğini yaralar. Atılan sloganlar herkesi derinden yaraladı. Sebep olanların TBMM tarafından gerekli cezaya tabi tutulacağına inancımız tamdır. Gazi Meclis slogan atılacak yer değildir” ifadelerini kullandı.

Konuşmacıların ardından birinci oturumu kapatan Kurtulmuş, İsrail tarafından alıkonulan Vicdan Gemisi’ndeki milletvekilleri Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ile ilgili konuşmak üzere Meclis Genel Kurulu’na geçti.